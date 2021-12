Do zahradníkovy zahrady čistě zapadá i celoročně napuštěný zelený bazén

Klient, který dokáže vaši myšlenku dovést k dokonalosti. Co víc si může zahradní architekt přát? Pak se podaří i běžný chemický bazén vsadit do zahrady tak citlivě, že už si ji bez něj ani neumíte představit. Prostě přidáte šalvějově zelenou lavičku a je to nádhera i v zimě.