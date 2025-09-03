V novém pořadu Zahradnice po ruce, který v letošní podzimní sezoně začala v neděli vysílat televize Prima, se právě sběru a využití kopřivových semínek věnovala jeho průvodkyně Lenka Eywa. Ač jsou totiž kopřivy pro mnohé jen nepříjemným plevelem, ona je považuje za zelený poklad přírodní zahrady, který v ní má své nezastupitelné místo – a zasloužila by si ho v každé.
Nejenže z kopřivové natě připravíte opravdu nadupané hnojení a postřiky proti škůdcům, tedy tzv. jíchu. Její drobounký, zato skutečný poklad se skrývá v malých nenápadných semínkách. Ta jsou doslova nabitá živinami a mohou obohatit jídelníček i domácí lékárničku a udržet vás i vaše děti či vnoučata ve zdravotní kondici. Teď už jen vědět, jak rozpoznat tu správnou rostlinu, a jak semínka sbírat, sušit a skladovat.
Jak sbírat, sušit a zpracovávat kopřivová semínka
Když se zeptáte AI, prozradí vám, že kopřivová semínka jsou bohatá na vitamíny (A, B – včetně B1, B2 a B9, C, E), minerály (železo, vápník, draslík, hořčík, křemík), chlorofyl, karotenoidy, nenasycené mastné kyseliny a antioxidanty. Obsahují i cennou vlákninu, fytosteroly a adaptogeny, které pomáhají tělu zvládat stres. Přispívají také ke správné funkci a zdraví jater, žlučníku i ledvin, podporují imunitu i celkovou vitalitu či stabilizují krevní cukr. To už stojí za trošku námahy.
Lence se osvědčilo kopřivová semínka sbírat průběžně v druhé polovině léta (musí být zelená, černá už jsou přezrálá), usušená je skladuje v uzavíratelných neprůhledných nádobách a přidává je rodině jak do jogurtu či smoothie, protože syrová jsou pochopitelně nejlepší, zachová se v nich nejvíc živin. Přidávat se však dají i do domácího pečiva.
Se sběrem neváhejte, samičí rostlinu poznáte
Kopřiva je dvoudomá, takže potřebujete v zahradě jak zástupce samčích tak samičích rostlin. A právě květenství „kopřivových“ samiček nás zajímá. „Poznáte je podle dlouhého, tmavě zeleného květenství, které se pod tíhou semen ohýbá směrem dolů. Naopak samčí rostlina má květenství kratší, světlejší a více odstávající od lodyhy,“ vysvětluje zkušená zahradnice. Semínka se sklízejí už od července, kdy rostlina začíná soustředit sílu do jejich zrání, proto mají v tu dobu nejvíc účinných látek.
Květenství z rostlin prostě ostříhejte, nechte usušit ve stínu, usušená je promněte v ruce a semínka oddělte. „Takto získaný poklad lze skladovat po celý rok v suchu a postupně přidávat třeba do jogurtu, pomazánek nebo domácího chleba,“ radí Lenka Eywa, jak využít semínka s příjemnou oříškovo-rostlinnou chutí, která nám toho nejvíc dají syrová.
A přidává cennou radu, jak tento zázrak dostat i do dětí. „Stačí semínka naložit do medu. Semínka se v medu vyluhují a vytvoří směs, kterou lze osladit čaj nebo namazat na chleba. Děti tak přirozeně přijmou účinné látky, aniž by si toho všimly,“ má vyzkoušeno Zahradnice po ruce.
Koneckonců, naše babičky dobře věděly, že semínka prospívají nejen lidem, ale i zvířatům. Podávala se například slepicím pro posílení vitality, protože v zimě chybí zelené i sluníčko. A perlička na závěr? Kopřivovým semínkům se věřilo i jako afrodiziaku.
