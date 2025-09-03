Kopřivová semínka jsou zdrojem vitality, podpoří imunitu. Jak je nasbírat

Martina Čermáková
Kopřiva dvoudomá není jen tak obyčejná bylina. Hodně toho umí, a tak si nezaslouží úplně vystrnadit ze zahrady. Na jaře je zdrojem prvních vitaminů a dalších cenných látek, ať už její křehké první snítky využijete do salátům na čaj či kopřivové polévky. Během vegetace pak je kopřiviště líhní motýlů a nakonec vám samičí rostliny vydají cenná semínka.

V novém pořadu Zahradnice po ruce, který v letošní podzimní sezoně začala v neděli vysílat televize Prima, se právě sběru a využití kopřivových semínek věnovala jeho průvodkyně Lenka Eywa. Ač jsou totiž kopřivy pro mnohé jen nepříjemným plevelem, ona je považuje za zelený poklad přírodní zahrady, který v ní má své nezastupitelné místo – a zasloužila by si ho v každé.

Nejenže z kopřivové natě připravíte opravdu nadupané hnojení a postřiky proti škůdcům, tedy tzv. jíchu. Její drobounký, zato skutečný poklad se skrývá v malých nenápadných semínkách. Ta jsou doslova nabitá živinami a mohou obohatit jídelníček i domácí lékárničku a udržet vás i vaše děti či vnoučata ve zdravotní kondici. Teď už jen vědět, jak rozpoznat tu správnou rostlinu, a jak semínka sbírat, sušit a skladovat.

Jak sbírat, sušit a zpracovávat kopřivová semínka

Prima TV, Zahradnice po ruce, Lenka Eywa, kopřiva, kopřiviště, přírodní zahrada, permakultura
Usušená semínka odrolíte a skladujete v suchu, třeba v uzavřené neprůsvitné nádobě jako Lenka Eywa.
Vlevo samčí rostlina, vpravo samičí, rozeznáte je snadno.
Samičí rostlina má bohatší „větvičky se semínky“, které se sklánějí dolů.
12 fotografií

Když se zeptáte AI, prozradí vám, že kopřivová semínka jsou bohatá na vitamíny (A, B – včetně B1, B2 a B9, C, E), minerály (železo, vápník, draslík, hořčík, křemík), chlorofyl, karotenoidy, nenasycené mastné kyseliny a antioxidanty. Obsahují i cennou vlákninu, fytosteroly a adaptogeny, které pomáhají tělu zvládat stres. Přispívají také ke správné funkci a zdraví jater, žlučníku i ledvin, podporují imunitu i celkovou vitalitu či stabilizují krevní cukr. To už stojí za trošku námahy.

Jícha je skvělé přírodní hnojivo nejen pro zeleninu. Příprava je snadná

Lence se osvědčilo kopřivová semínka sbírat průběžně v druhé polovině léta (musí být zelená, černá už jsou přezrálá), usušená je skladuje v uzavíratelných neprůhledných nádobách a přidává je rodině jak do jogurtu či smoothie, protože syrová jsou pochopitelně nejlepší, zachová se v nich nejvíc živin. Přidávat se však dají i do domácího pečiva.

Se sběrem neváhejte, samičí rostlinu poznáte

Kopřiva je dvoudomá, takže potřebujete v zahradě jak zástupce samčích tak samičích rostlin. A právě květenství „kopřivových“ samiček nás zajímá. „Poznáte je podle dlouhého, tmavě zeleného květenství, které se pod tíhou semen ohýbá směrem dolů. Naopak samčí rostlina má květenství kratší, světlejší a více odstávající od lodyhy,“ vysvětluje zkušená zahradnice. Semínka se sklízejí už od července, kdy rostlina začíná soustředit sílu do jejich zrání, proto mají v tu dobu nejvíc účinných látek.

Květenství z rostlin prostě ostříhejte, nechte usušit ve stínu, usušená je promněte v ruce a semínka oddělte. „Takto získaný poklad lze skladovat po celý rok v suchu a postupně přidávat třeba do jogurtu, pomazánek nebo domácího chleba,“ radí Lenka Eywa, jak využít semínka s příjemnou oříškovo-rostlinnou chutí, která nám toho nejvíc dají syrová.

A přidává cennou radu, jak tento zázrak dostat i do dětí. „Stačí semínka naložit do medu. Semínka se v medu vyluhují a vytvoří směs, kterou lze osladit čaj nebo namazat na chleba. Děti tak přirozeně přijmou účinné látky, aniž by si toho všimly,“ má vyzkoušeno Zahradnice po ruce.

Koneckonců, naše babičky dobře věděly, že semínka prospívají nejen lidem, ale i zvířatům. Podávala se například slepicím pro posílení vitality, protože v zimě chybí zelené i sluníčko. A perlička na závěr? Kopřivovým semínkům se věřilo i jako afrodiziaku.

Objevte přírodní metody ochrany rostlin, které šetří zdraví i přírodu
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Pohlreich v rámci Ano, šéfe! učil dříče z Liberce skvěle vařit a neprodělat

Ne, že by se Michal Josefovský v kuchyni restaurace, kterou před třemi lety převzal po své mamince, nesnažil vařit podle svého nejlepšího vědomí. Dokonce neměl v podstatě žádné volno a přitom si ani...

Venkovská zahrada a torzo starého sadu vdechly modernímu domu poetickou duši

Na mírně svažitém pozemku s úchvatnými výhledy do krajiny, kde kdysi býval sad, vyrostl moderní dům pro mladou rodinu s dětmi. A ruku v ruce s ním i zahrada, která respektuje venkovský charakter...

Jsem ojetější, hodný ale nebudu, láká Pohlreich k Ano, šéfe! Řekl, na co je alergický

Rozstřel

Na TV Prima startuje další série pořadu Ano, šéfe! Po devíti letech se před kamery vrací Zdeněk Pohlreich. „Změnila se doba a trochu i já. Šéf tedy bude použitější, ojetější, ale že bychom byli na ty...

Známe výherce srpnového klání mazlíčků našich čtenářů, užijte si fotogalerii

Prázdniny jsou za námi a my vás můžeme seznámit s výsledky ankety o nejroztomilejší mazlíčky srpna. Tentokrát soutěžili o kvalitní granule v psí nebo kočičí variantě od společnosti Brit Care. Radost...

S životním úklidem začněte klidně hned, bez ohledu na věk, radí koučka pořádku

Premium

Jana Volencová je profesionální organizátorka a koučka pořádku v domácnostech. Co si pod tím představit? Především pomáhá lidem odlehčit domovy tak, aby se v nich zase cítili dobře. A to zahrnuje jak...

Kopřivová semínka jsou zdrojem vitality, podpoří imunitu. Jak je nasbírat

Kopřiva dvoudomá není jen tak obyčejná bylina. Hodně toho umí, a tak si nezaslouží úplně vystrnadit ze zahrady. Na jaře je zdrojem prvních vitaminů a dalších cenných látek, ať už její křehké první...

3. září 2025

A pak že jsou kočky líné. Kocour Luis zdolal ikonický závod Three Peaks

Kocour zdolal výzvu Tři vrcholy za 29 hodin, když se svými majiteli šel celou dobu na vodítku. Zdolal nejvyšší hory Anglie, Skotska a Walesu – Scafell Pike, Ben Nevis a Snowdon.

3. září 2025

Vyhrajte v září krmení pro své psy či kočky. Stačí poslat fotku

Máme po prázdninách, ale dokud potrvají pěkné dny, venku se většinou líbí nám i našim mazlíčkům. Fotíte? Stačí mobilem, ideálně na šířku. Pak máte nepochybně celou galerii snímků svého psa, kočky,...

2. září 2025

Je nejvyšší čas na podzimní střih živého plotu. Aby byl zdravý a hustý

Pokud jste se o živý plot postarali už na jaře, nyní na přelomu léta a podzimu nastává ideální čas na další střih. Druhá vlna řezu zajistí, že si plot udrží tvar i hustotu přes celou zimu a na jaře...

2. září 2025

Tygřice v Hluboké přivedla na svět tři koťata, zoo ukázala porod

Ze tří tygřích mláďat se radují v Jihočeské zoologické zahradě Hluboká na Českobudějovicku. Narodila se v polovině srpna. Návštěvníci je zatím neuvidí, ale zoo se s nim pochlubila videem na...

1. září 2025  14:31

Známe výherce srpnového klání mazlíčků našich čtenářů, užijte si fotogalerii

Prázdniny jsou za námi a my vás můžeme seznámit s výsledky ankety o nejroztomilejší mazlíčky srpna. Tentokrát soutěžili o kvalitní granule v psí nebo kočičí variantě od společnosti Brit Care. Radost...

1. srpna 2025,  aktualizováno  1.9 13:16

Venkovská zahrada a torzo starého sadu vdechly modernímu domu poetickou duši

Na mírně svažitém pozemku s úchvatnými výhledy do krajiny, kde kdysi býval sad, vyrostl moderní dům pro mladou rodinu s dětmi. A ruku v ruce s ním i zahrada, která respektuje venkovský charakter...

1. září 2025

ANKETA: Psí jména ovlivňují celebrity. Bude to Billie, Taylor anebo Maxík?

Společnost Guide Dogs zveřejnila své předpovědi ohledně nejoblíbenějších psích jmen ve Velké Británii a seznam 15 nejoblíbenějších přezdívek překypuje inspirací ze světa hudby, televize, filmu a...

31. srpna 2025

Bylinkářství občas vychází z pověr, ne vše přírodní je bezpečné, varuje vědkyně

Premium

Meduňka a levandule na deprese, kozlík lékařský na spánek, tužebník na nachlazení. To nejsou rady baby kořenářky, nýbrž výsledky toho, jak seriózní věda využívá sílu přírodních látek při léčbě...

30. srpna 2025

Končíme, zhasínáme, volali promítači letních kin. Zamilovaným to nevadilo

Desítky let to bývala zábava vyhledávaná zejména mladými lidmi. Sledovat film pod hvězdnou oblohou po boku toho, koho máme rádi, kdo by takové nabídce odolal.

30. srpna 2025

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Pohlreich v rámci Ano, šéfe! učil dříče z Liberce skvěle vařit a neprodělat

Ne, že by se Michal Josefovský v kuchyni restaurace, kterou před třemi lety převzal po své mamince, nesnažil vařit podle svého nejlepšího vědomí. Dokonce neměl v podstatě žádné volno a přitom si ani...

29. srpna 2025

Jsem ojetější, hodný ale nebudu, láká Pohlreich k Ano, šéfe! Řekl, na co je alergický

Rozstřel

Na TV Prima startuje další série pořadu Ano, šéfe! Po devíti letech se před kamery vrací Zdeněk Pohlreich. „Změnila se doba a trochu i já. Šéf tedy bude použitější, ojetější, ale že bychom byli na ty...

28. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.