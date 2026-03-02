Původně chtěli na zahradě v Kašperkách tůňku. Teď mají oceněné koupací jezero

Martina Čermáková
Svažitý a poměrně rozlehlý pozemek v podhůří Šumavy u starého prvorepublikového domu, kam se bude jezdit na víkendy a odpočívat. Co se zahradou, aby poskytla kromě úžasných výhledů na Kašperské hory také pohodu, klid, soukromí a další podmínky pro pasivní i aktivní odpočinek?

Jako každý pozemek, i tento měl od počátku svá specifika, která museli designér Ferdinand Leffler, Lenka Táborská a Ruby Pavoučková ve spolupráci s Atelierem Flera vzít v potaz. Ať už je to nádherná krajina podhůří Šumavy, 750 metrů nadmořské výšky, rozloha o něco málo větší než 2 000 metrů čtverečních a požadavek na minimální péči.

Zahrada u zrekonstruovaného domu v podhůří Šumavy totiž slouží především k rodinné rekreaci, takže rodina rozhodně netoužila po zahradě náročné na péči. A tak je část pozemku ponechána přírodě a starému sadu, kde se najdou i dožívající stromy. Narazíte i na jehličnany, které do podhůří Šumavy prostě patří a nemá smysl se tomu bránit.

Zahrada s koupacím jezerem v podhůří Šumavy

HLAVNÍ atelier Flera, zahrada, Leffler, podhůří, Šumava, Kašperské hory
atelier Flera, zahrada, Leffler, podhůří, Šumava, Kašperské hory
atelier Flera, zahrada, Leffler, podhůří, Šumava, Kašperské hory
atelier Flera, zahrada, Leffler, podhůří, Šumava, Kašperské hory
40 fotografií

Nicméně kdybychom začali prohlídku předzahrádkou, má směrem do ulice formálnější styl, korespondující s domem, takže se tu mohly citlivě využít i žulové kostky. A plot je originálně pokrytý trelážemi, které v sezoně popnou voňavé růže a dům nejen pro kolemjdoucí nádherně rozsvítí.

Hlavní část zahrady se ovšem rozprostírá na mírně svažitém pozemku za domem, odkud je kouzelný výhled do okolní krajiny. V těsné blízkosti domu pak spolutvůrci z Flery vytvořili posezení pod živou pergolou z lip, jejichž koruny jsou a budou tvarované do podoby slunečníků – s každou sezonou a olistěním tak budou vytvářet zastínění s příjemným mikroklimatem – takovou živou a zelenou střechu nad posezením. Kmínky lip mají dočasný bílý nátěr, aby je nepoškodil v prvních letech mráz.

Snová lesní zahrada, v níž se Tomášovi a Tamaře Klusovým ztrácejí návštěvy

Na dům a živou pergolu navazuje rovinatá travnatá plocha, poskytující prostor pro nejrůznější aktivity, ovšem hlavním lákadlem této podhorské zahrady je přírodní koupací jezero, které od louky s ovocným sadem přirozeně odděluje intenzivněji udržovanou část zahrady přiléhající k domu. Právě tady je umístěno i ohniště a vyvýšené záhony.

Nicméně zpět k jezírku, které je rozhodně perlou této zahrady – jak ho v úvodním videu označuje zahradní designér Ferdinand Leffler. Za citlivé kompoziční začlenění do zahrady ho ocenila i Asociace biobazénů a jezírek (ABAJ) při profesním sdružení Svaz zakládání a údržby zeleně.

Zahrada s bazénem, fitkem a ořešáky si užívá barev i struktur celoročně

Majitelé si mohou užívat koupání v hluboké zóně jezera nebo si odpočinout v mělkém brouzdališti, vyloženém kamennými šlapáky a kačírkem. U jezera je možné posedět na dřevěném mole – jehož pořízení vždycky stojí za to u každé vodní plochy – a užívat si zpětný pohled přes vodní hladinu směrem k domu a do zahrady. „Voda v jezeře je čištěna cirkulací skrze kořenovou čističku, kterou jsme zakomponovali nad jezero. Vodní hladinu pak obklopují výsadby, které ji přirozeně začleňují do okolní zahrady a krásně se odrážejí ve vodě,“ doplňuje Ferdinand Leffler.

Výsadby kolem domu odpovídají historickému charakteru stavby, stejně tak do trvalkových záhonů obalujících dům i jezero atelier Flera zakomponoval i oblíbené rostliny majitelů. Zhruba první tři roky chce taková nová výsadba každý víkend pár hodin péče, hlavně pletí, když se trvalky zapojí, už by pro plevel nemělo být místo.

Vzdálenější a přírodnější část zahrady je naopak osázená druhy, které respektují místní přírodní podmínky a vycházejí z nich, a venkovský charakter celého daného prostoru. Přitom zahrada působí jako harmonický celek, který vychází vstříc rodině i nádherné krajině okolo.

Měla být na víkendy. Od Lefflera je z ní Zahrada roku prolnutá s krajinou
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Čokoládové dorty v Peče celá země 2026 dostaly Maršálka s Landovou do kolen

Peče celá země 2026, 8. díl, domácí zákusky, fondán, čokoládový dort

Domácí retro zákusky. Čokoládový fondán s tekoucím středem jako technická výzva. A opravdu luxusní čokoládový dort, který všech pět zbývajících soutěžících IV. řady Peče celá země vyšvihlo jako...

Když vzhled zabíjí. Seznam psích plemen, pro která je dýchání stálým bojem

Francouzský buldoček, ilustrační snímek (29. června 2017)

Odborníci identifikovali kompletní seznam psích plemen, u kterých hrozí vážné dýchací problémy, a varují, že roztomilé ploché obličeje vedou k celoživotnímu utrpení. Jejich zkrácený tvar lebky,...

Od knedlíků po zavářky do polévek. Zvládněte 30 pilířů české kuchyně

Kynuté houskové knedlíky

Zapomeňte na nudné přílohy, v české gastronomii hrají bramborové knedlíky, domácí nudle nebo nadýchané svítky stejně důležitou roli jako hlavní chod. Tento přehled vás provede třicítkou...

Prohlédněte si nejvzácnější známky světa. Hvězdy najdete u Franze Kafky

Ve dnech 24. února až 8. března 2026 proběhne v unikátních prostorech artové...

Ve dnech 24. února až 8. března 2026 se v unikátních prostorách artové kavárny Kafkoff v Praze bude konat výstava s názvem „Filatelie – rarity a příběhy II“. V rodném domě spisovatele Franze Kafky...

Metráky malin a nechtěný kaviár. Hostiny šejků nemají hranice, líčí šéfkuchař Fichtner

Premium
Marek Fichtner

Narodil jsem se na vsi v Adršpachu, a i když jsem procestoval kus světa, pořád vím, kde mám kořeny, říká šéfkuchař a někdejší porotce soutěže MasterChef Marek Fichtner. Vařil v luxusních hotelech, na...

Březnový restart zahrady. První kroky, které rozhodnou o úspěšné sezoně

Obyčejná pilka by neměla chybět ve výbavě žádného zahrádkáře.

Březen je na zahradě přechodovým měsícem. Zima ještě definitivně neskončila, ale vegetace se začíná probouzet a první zásahy mají překvapivě velký vliv na to, jak bude zahrada vypadat po zbytek roku....

2. března 2026

Původně chtěli na zahradě v Kašperkách tůňku. Teď mají oceněné koupací jezero

HLAVNÍ atelier Flera, zahrada, Leffler, podhůří, Šumava, Kašperské hory

Svažitý a poměrně rozlehlý pozemek v podhůří Šumavy u starého prvorepublikového domu, kam se bude jezdit na víkendy a odpočívat. Co se zahradou, aby poskytla kromě úžasných výhledů na Kašperské hory...

2. března 2026

Pošlete fotku a vyhrajte pro svého mazlíka krmení na jarní měsíce 2026

I váš zvířecí parťák už bezpochyby cítí ve vzduchu jaro. Vyberte a pošlete...

Přehoupl se druhý měsíc roku a konečně tu máme ten, s nímž snad dorazí i jaro. A teplejší a delší dny, více sluníčka i prostoru na vycházky se psem, vyjížďky na koni či slunění pro kočky. Užívejte,...

2. března 2026

Výstava Myslivost a příroda v Kroměříži představí trofeje i moderní výbavu

Ve spolupráci
Výstava Myslivost a příroda

Zatímco březnová příroda se teprve pomalu probouzí, na Výstavišti v Kroměříži bude o víkendu 28. a 29. března 2026 rušno. Letošní ročník prodejní výstavy Myslivost a příroda slibuje vhled do světa,...

1. března 2026

Jaro do bytu i na stůl: Jednoduché tipy pro husté velikonoční osení

Velikonoční osení jako tradiční symbol jara a života poslouží i jako hravá...

Jaká zelená dekorace patří na každý velikonoční stůl a proč ji zasít právě teď? Velikonoční osení je tradiční symbol jara, který si snadno vypěstujete doma. Poradíme, kdy ho zasít, jak urychlit růst,...

1. března 2026

Zimu na sněhu si mazlíčci čtenářů iDNES.cz rozhodně užili. I kočky ve svetru

Zasněžená Roura

V soutěžní anketě, která má formu fotoduelu, se měsíc co měsíc schází spousta nádherných fotografií od čtenářů iDNES.cz. Děkujeme za ně, protože úžasně ilustrují naše zvířecí parťáky a jejich soužití...

1. března 2026

Konec šmouh a špinavých rámů. Jak na jarní mytí oken moderně a bez chemie

Mytí oken

Zima dává oknům zabrat víc, než si často uvědomujeme. Prach z ovzduší, pyl, mastné usazeniny z dopravy i kondenzace vlhkosti v interiéru se postupně ukládají na skle i rámech.

28. února 2026

„Plašicí“ siluety ptáků jsou k ničemu, některé druhy spíš přitahují, říká ornitolog

Premium
„Rozdíl mezi skvělou a špatnou fotkou může být klidně desetina sekundy,“ říká...

Rozdíl mezi skvělou a špatnou fotkou může být klidně desetina sekundy, říká nadšený ptáčkař, uznávaný fotograf a ornitolog Tomáš Grim. Procestoval devadesát zemí světa a pozoroval téměř pět tisíc...

27. února 2026

Nejroztomilejší mazlíčci měsíce února vyhráli prémiové krmivo, hlasující knížky

Bude nejroztomilejší únorový mazlíček ten váš? Stačí poslat aktuální a...

Jak dopadlo hlasování v únorovém kole čtenářského fotoduelu Nejroztomilejší mazlíček, kdo se bude radovat z kvalitního českého krmiva pro psy a kočky z nové řady Brit Premium by Nature a kdo z...

2. února 2026,  aktualizováno  27. 2. 14:36

Biologický boj proti škůdcům začíná už v březnu: Jak s nimi nejlépe zatočit?

Ve spolupráci
Dřepčík polní

Zatímco nad zemí se příroda teprve nesměle probouzí, pod povrchem už začíná neviditelná bitva o vaši budoucí úrodu. Právě březen a teplé zimní periody jsou nejlepším obdobím, kdy lze nejúčinněji...

27. února 2026

Vyzkoušejte plenky Moltex Pure & Nature: Extra savé, pohodlné a šetrné ke zdraví
Vyzkoušejte plenky Moltex Pure & Nature: Extra savé, pohodlné a šetrné ke zdraví

Plenky a plenkové kalhotky od značky Moltex Pure & Nature jsou navrženy s ohledem na zdraví a pohodlí. Žádné kompromisy mezi kvalitní péčí, savostí...

Od knedlíků po zavářky do polévek. Zvládněte 30 pilířů české kuchyně

Kynuté houskové knedlíky

Zapomeňte na nudné přílohy, v české gastronomii hrají bramborové knedlíky, domácí nudle nebo nadýchané svítky stejně důležitou roli jako hlavní chod. Tento přehled vás provede třicítkou...

27. února 2026

Škrábat drahou sedačku se kočka neodnaučí, ale řešení to má, líčí odbornice

Premium
Kočičky prostě občas škrábou nábytek.

Je sice pěkné, že si kočka při zatínání drápků také pěkně protáhne tělo, ale proč to nedělá na škrabadle, které jste jí pořídili? Poškrábané boky sedačky, čalounění postele nebo křesla se mohou stát...

27. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.