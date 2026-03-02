Jako každý pozemek, i tento měl od počátku svá specifika, která museli designér Ferdinand Leffler, Lenka Táborská a Ruby Pavoučková ve spolupráci s Atelierem Flera vzít v potaz. Ať už je to nádherná krajina podhůří Šumavy, 750 metrů nadmořské výšky, rozloha o něco málo větší než 2 000 metrů čtverečních a požadavek na minimální péči.
Zahrada u zrekonstruovaného domu v podhůří Šumavy totiž slouží především k rodinné rekreaci, takže rodina rozhodně netoužila po zahradě náročné na péči. A tak je část pozemku ponechána přírodě a starému sadu, kde se najdou i dožívající stromy. Narazíte i na jehličnany, které do podhůří Šumavy prostě patří a nemá smysl se tomu bránit.
Zahrada s koupacím jezerem v podhůří Šumavy
Nicméně kdybychom začali prohlídku předzahrádkou, má směrem do ulice formálnější styl, korespondující s domem, takže se tu mohly citlivě využít i žulové kostky. A plot je originálně pokrytý trelážemi, které v sezoně popnou voňavé růže a dům nejen pro kolemjdoucí nádherně rozsvítí.
Hlavní část zahrady se ovšem rozprostírá na mírně svažitém pozemku za domem, odkud je kouzelný výhled do okolní krajiny. V těsné blízkosti domu pak spolutvůrci z Flery vytvořili posezení pod živou pergolou z lip, jejichž koruny jsou a budou tvarované do podoby slunečníků – s každou sezonou a olistěním tak budou vytvářet zastínění s příjemným mikroklimatem – takovou živou a zelenou střechu nad posezením. Kmínky lip mají dočasný bílý nátěr, aby je nepoškodil v prvních letech mráz.
Na dům a živou pergolu navazuje rovinatá travnatá plocha, poskytující prostor pro nejrůznější aktivity, ovšem hlavním lákadlem této podhorské zahrady je přírodní koupací jezero, které od louky s ovocným sadem přirozeně odděluje intenzivněji udržovanou část zahrady přiléhající k domu. Právě tady je umístěno i ohniště a vyvýšené záhony.
Nicméně zpět k jezírku, které je rozhodně perlou této zahrady – jak ho v úvodním videu označuje zahradní designér Ferdinand Leffler. Za citlivé kompoziční začlenění do zahrady ho ocenila i Asociace biobazénů a jezírek (ABAJ) při profesním sdružení Svaz zakládání a údržby zeleně.
Majitelé si mohou užívat koupání v hluboké zóně jezera nebo si odpočinout v mělkém brouzdališti, vyloženém kamennými šlapáky a kačírkem. U jezera je možné posedět na dřevěném mole – jehož pořízení vždycky stojí za to u každé vodní plochy – a užívat si zpětný pohled přes vodní hladinu směrem k domu a do zahrady. „Voda v jezeře je čištěna cirkulací skrze kořenovou čističku, kterou jsme zakomponovali nad jezero. Vodní hladinu pak obklopují výsadby, které ji přirozeně začleňují do okolní zahrady a krásně se odrážejí ve vodě,“ doplňuje Ferdinand Leffler.
Výsadby kolem domu odpovídají historickému charakteru stavby, stejně tak do trvalkových záhonů obalujících dům i jezero atelier Flera zakomponoval i oblíbené rostliny majitelů. Zhruba první tři roky chce taková nová výsadba každý víkend pár hodin péče, hlavně pletí, když se trvalky zapojí, už by pro plevel nemělo být místo.
Vzdálenější a přírodnější část zahrady je naopak osázená druhy, které respektují místní přírodní podmínky a vycházejí z nich, a venkovský charakter celého daného prostoru. Přitom zahrada působí jako harmonický celek, který vychází vstříc rodině i nádherné krajině okolo.
