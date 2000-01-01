Nosíte v hlavě představu o svém vysněném záhonu, ale pak přijdete do zahradnictví a nakoupíte, co se vám zrovna v tu chvíli líbí nebo vám prostě přijde pod ruku? Udělejte to letos jinak. Naplánujte si trvalkový záhon podle svých představ, v ideální barevnosti a tak, aby vám kvetl po celý dlouhý rok.
Autor: Getty Images
Začněte tím, že si vytvoříte co nejpřesnější představu o svém vysněném záhonu, sbírejte inspiraci, hledejte relevantní informace o oblíbených rostlinách. Užívejte si to, a začněte pečlivě plánovat. Pěkně v klidu, krok za krokem a nad listem papíru...
Autor: Sven Beck, Pozor kvetu, Grada
„Snadno si na něj zakreslíte nejrůznější kreativní nápady, osazovací plán můžete průběžně měnit, do záhonu vnášet další prvky a teprve pak trvalky nakoupit a vysadit,“ radí psycholog a hobby zahradník Sven Beck ve své knize, která u nás vyšla pod názvem Pozor, kvetu!
Autor: Pozor kvetu, Grada Publishing
Jak co nejlépe vyladit barevnou škálu záhonů, ale například i květináčů a floristických nápadů si podle Svena Becka nejsnáze naplánujete s pomocí barevného kruhu. Stačí jediný pohled, a hned vidíte, které barvy k sobě ladí. Vzorový barevný kruh vám povede ruku při výběru vhodných barevných kombinací a schémat. TIP SVENA BECKA: Zejména na malých plochách je důležité, aby byla celková barevná kompozice opravdu sladěná. Na menší plochy je nejvhodnější použít pouze jedno barevné schéma, kdežto čím větší plochu osazujeme, tím více barevných kombinací si můžeme dovolit použít.
Autor: Pozor kvetu, Grada Publishing, Shutterstock
V barevném kruhu najdete na jedné straně barvy studené a na druhé straně barvy teplé. Harmonická kombinace vznikne tehdy, když zkombinujete tóny teplých barev nebo tóny barev studených. V teplé barevné škále to mohou být například červená, oranžová a růžová, což je opravdu skvělá kombinace.
Autor: Sven Beck, Pozor kvetu, Grada
Barvy, které leží na barevném kruhu naproti sobě, se nazývají doplňkové, a jak už jejich název napovídá, skvěle se kombinují a navzájem doplňují. Navíc vedle sebe nádherně vyniknou. I toto barevné schéma vnímáme jako harmonické. „Mně osobně se nejvíc líbí kombinace žluté a fialové. Vypadá překvapivě svěže a moderně,“ je přesvědčen Sven Beck.
Autor: Pozor kvetu, Grada Publishing, Shutterstock
Je libo kombinace tón v tónu? Proč ne, barevné spektrum záhonu skutečně můžete klidně zredukovat na pouhou jednu barvu. Každá barva má tolik odstínů a tónů, že i takto navržený záhon může být nejen harmonický, ale zároveň i zábavný a vzrušující. „Já osobně mám například moc rád záhony v bílých tónech. Bílá barva v noci odrazí i ten nejjemnější měsíční paprsek, a tak je patrná i za tmy,“ uvádí Sven.
Autor: Sven Beck, Pozor kvetu, Grada
I pestrost je rozhodně velmi líbivá, jenomže ne všechny barvy a jejich kombinace působí opravdu dobře! I tady platí, že méně je někdy více, proto raději nekombinujte příliš barev, aby výsledek nepůsobil neklidně a chaoticky. Vyberte si maximálně pět různých barev a poté je na záhonech opakujte. U pastelových odstínů platí, že v květinovém aranžmá můžete použít celou barevnou škálu.
Autor: Pozor kvetu, Grada Publishing, Shutterstock
Těšíte se, až si svůj vysněný záhon navrhnete, na jaře osadíte (nicméně můžete i na podzim) a vytvoříte si květinovou oázu podle svých představ? Vymýšlejte, plánujte, nicméně zůstaňte nohama na zemi a nezapomeňte, že každé místo v zahradě má svá specifika (půda, slunce, vítr, vláha atd.), a že to chce vybírat a kombinovat rostliny, kterým bude dané stanoviště vyhovovat. Jen tak vám záhon bude skutečně dělat radost.
Autor: Getty Images
Podívejte se například, jak konkrétně si navrhnout a osadit třeba malou růžovou zahradu snášející sucho? Růže si umějí výborně obstarat vláhu, takže se do dnešní doby se stále suššími léty skvěle hodí. Navíc je můžeme velmi snadno a efektně kombinovat s trvalkami. Co takhle pořídit si svou vlastní růžovou zahradu? A nejlépe založenou tak, aby se už za pár let nemusela vůbec zalévat. Dané je slunečné stanoviště, půda s obsahem humusu až jílovitá, polosuchá až suchá. Sven Beck ji rozvrhl do 4 záhonů, z nichž každý má rozměr 2 × 2 m, s cestičkami do kříže. Hvězdičky v plánu značí počet rostlin, římské číslice pak jednotlivá roční období, od jara do léta. Pod tiskacími písmeny se skrývají vybrané rostliny.
Autor: Sven Beck, Pozor kvetu, Grada Publishing
A/ Keřová růže ‘Olivia Rose Austin’ (množství: 12 kusů). TIP: Nezapomeňte, že růže mají rády – na rozdíl od suchomilných doprovodných rostlin, které preferují písčitou půdu – půdu spíš vlhčí, ale propustnou, ne trvale zamokřenou. Proto byste měli při jejich sázení do těžších půd do výsadbové jámy nasypat dostatek písku a štěrku pro lepší drenáž.
Autor: Sven Beck, Pozor kvetu, Grada Publishing
B/ Keřová růže ‘Kew Gardens’ (množství: 8 kusů)
Autor: Sven Beck, Pozor kvetu, Grada
C/ Popínavá růže ‘Gertrude Jekyll’ (množství: 4 kusy) Popínavá růže ‘Gertrude Jekyll’, vysazená do vnějších rohů vaší růžové zahrady, bude potřebovat treláž nebo jinou oporu. Cílem je, aby se nad růžovou zahradou pěkně tyčila a stavěla tak na odiv svoji mimořádnou krásu.
Autor: Sven Beck, Pozor kvetu, Grada Publishing
D/ Šanta kočičí ‘Blue Wonder’ (množství: 20 kusů)
Autor: Pozor kvetu, Grada Publishing, Shutterstock
E/ Čistec vlnatý ‘Silver Carpet’ (množství: 24 kusů)
Autor: Pozor kvetu, Grada Publishing, Shutterstock
F/ Sporýš argentinský neboli verbena (množství: 20 kusů)
Autor: Pozor kvetu, Grada Publishing, Shutterstock
G/ Tis červený ‘Renke’s kleiner Grüner’ (množství: 184 kusů, protože pro vytvoření živého plotu bude třeba 6 ks na m2)
Autor: Sven Beck, Pozor kvetu, Grada Publishing
Udělali jste si představu, jak takový návrh osazovacího plánu vzniká. Tak si to můžete prakticky vyzkoušet. Nejprve změřte svůj budoucí záhon a ve správném měřítku si ho zakreslete na list papíru.
Autor: Sven Beck, Pozor kvetu, Grada
Vybrané rostliny rozmístěte podle jich výšky tak, aby ty nejvyšší byly vzadu. Práci si můžeme usnadnit tím, že celý záhon rozdělíme do několika výškových zón. Ideálně tak, aby každá měla hloubku alespoň 45 až 60 cm.
Autor: Sven Beck, Pozor kvetu, Grada
V dalším kroku zakreslíme do jednotlivých zón místa výsadby rostlin. Volíme vždy několik rostlin jednoho druhu, které se budou na záhonu opakovat. Do záhonu můžete navrhnout řadu různě křivolakých tvarů, ale vždy tak, aby alespoň částečně přesahovaly do sousední zóny. Vyhnete se tak nepřirozeně rovným liniím, který by nevypadaly hezky.
Autor: Sven Beck, Pozor kvetu, Grada
Poté si do náčrtu vyznačte, kde se budou které rostliny opakovat. Každá rostlina by se v osazovacím plánu měla objevit nejméně třikrát. Protože v tuto chvíli ještě nevíte, které rostliny použijete, přiřaďte zatím každé z nich jen nějaké písmeno. To by se na plánku mělo vyskytnout nejméně třikrát.
Autor: Sven Beck, Pozor kvetu, Grada
Pak už jen stačí určit dobu kvetení. Pokud se zahradničením teprve začínáte, doporučil bych vám připsat si k písmenům navíc i číslo ročního období, v němž rostlina obvykle kvete (například 1 pro jaro, 2 pro léto a 3 pro podzim). Dbejte na to, abyste v každém osazovacím plánu měli nejméně jednu rostlinu pro každé roční období.
Autor: Sven Beck, Pozor kvetu, Grada
Důležité je také nezapomenout na to, že u záhonů, na které se budeme dívat z více stran, by měla být zóna s nejvyššími rostlinami přibližně uprostřed. Nakonec zvolte barevnou skladbu svého záhonu a jednotlivé plochy podle ní vybarvěte. A máte hotovo, je naplánováno! Trvalky se obvykle začínají prodávat až během března, s konkrétním výběrem rostlin si tedy pořád ještě můžete nějaký čas hrát. Alespoň si stihnete u vybraných rostlin ověřit, že se opravdu hodí na dané stanoviště. Tak ať se daří.
Autor: Sven Beck, Pozor kvetu, Grada
A jako bonus tu máme ještě jeden praktický návrh od Svena Becka, a to jak si vytvořit záhon květin k řezu pro vaše kreativní nápady. Myslete na to, že pokud si vytvoříte záhon s květinami k řezu, budete mít vždy po ruce materiál na tvoření kytic. Sven Beck proto připravil záhon pro letní a podzimní řez, ve kterých se jednotlivé druhy květin krásně harmonicky prolínají. Je určen pro slunečné stanoviště, má rozměry 2 × 1,5 m, půda by měla mít dostatečný obsah humusu a být propustná. Hvězdičky v plánku značí počet rostlin, římské číslice roční období (jaro až zima).
Autor: Sven Beck, Pozor kvetu, Grada Publishing
A/ Jiřina ‘Henriette’ (množství: 3 kusy)
Autor: Sven Beck, Pozor kvetu, Grada
B/ Jiřina ‘Jowey Frambo’ (množství: 3 kusy)
Autor: Sven Beck, Pozor kvetu, Grada
C/ Krásenka zpeřená ‘Double Click Rose Bonbon’ (množství: 4 kusy) TIP: Pokud budete jiřinám a krásenkám pravidelně odstraňovat odumřelé květy, pokvetou ještě bohatěji!
Autor: Sven Beck, Pozor kvetu, Grada
D/ Krásenka zpeřená ‘Apricot Lemonade’ (množství: 4 kusy)
Autor: Sven Beck, Pozor kvetu, Grada
E/ Okrasná mrkev ‘Dara’ (množství: 10 kusů)
Autor: Sven Beck, Pozor kvetu, Grada
F/ Ostrožka stračka ‘QIS Salmon Beauty’ (množství: 10 kusů)
Autor: Sven Beck, Pozor kvetu, Grada