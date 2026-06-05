Při péči o ovocný sad naráží řada zahrádkářů na zásadní rozdíl mezi jádrovinami a peckovinami. Pokud odstraňujete silné větve u meruněk, broskvoní, slivoní či třešní klasickým způsobem, vystavujete strom obrovskému riziku. Velké rány se u těchto druhů hojí extrémně špatně a stávají se otevřenou vstupní branou pro houbové infekce, plísně a bakteriální rakovinu.
Proč jsou peckoviny po řezu tak citlivé?
Hlavním rizikem pro peckoviny po radikálním zásahu je takzvaný klejotok. Jde o obrannou reakci, kdy strom v podstatě krvácí a snaží se ránu zalít viskózní pryskyřicí (klejem). Pokud je ale rána po odříznutí větve příliš velká, strom při této snaze o samoléčbu vyčerpává své zásoby energie, dramaticky se oslabuje a do narušeného pletiva pak snadno pronikají skuteční nepřátelé – patogeny, houby a plísně.
Odborníci z ovocnářských poraden opakovaně varují před největším zahradnickým hříchem: provádět řez peckovin v zimě nebo předjaří. V chladném období stromy neroní mízu, rány se vůbec nehojí a vlhké zimní počasí nahrává rozvoji chorob. Jarní řez meruněk a broskvoní se proto provádí zásadně v době od rašení do květu, případně se u třešní, višní a slivoní volí letní řez po sklizni.
Ani správné načasování ale nepomůže, pokud odstraníte silnou větev přímo u kmene, takzvaně na větevní kroužek.
Co je Zahnův řez a proč vznikl?
Metodu vyvinul a popsal německý profesor Zahn, který dlouhodobě zkoumal mechanismy hojení ran u ovocných dřevin. Přišel na zásadní zákonitost:
Pokud průměr odřezávané větve přesahuje polovinu průměru kmene (nebo mateřské větve), ze kterého vyrůstá, a uřízne se těsně u něj, rána se kvůli přerušení toků živin často nikdy plně nezacelí.
Zahnův řez řeší tento problém geniálním fyziologickým trikem. Místo toho, aby se větev odřízla hned u kmene, zkrátí se na delší aktivní pahýl (čípek), na jehož konci se záměrně ponechá slabší postranní výhon.
Díky tomuto oslabenému výhonu dál proudí míza do zbytku větve. Živiny ránu neustále vyživují a strom má dostatek síly k tomu, aby řeznou plochu postupně obrostl novým kalusem (hojivým pletivem). Strom tak neutrpí takový šok a riziko klejotoku významně klesá.
Nezaměňujte Zahnův řez a Šittův řez. Čím se liší?
Oba řezy jsou populární u meruněk, ale každý slouží k něčemu jinému:
Jak Zahnův řez správně provést krok za krokem
Tato metoda najde největší uplatnění při zmlazování staré meruňky nebo slivoně, při redukci přerostlé koruny nebo odstraňování špatně rostoucích konkurenčních větví. U slabých jednoletých výhonů a běžného prosvětlování koruny ho naopak nevyužijete.
- Vyberte správný čas: Řežte výhradně během vegetace. U meruněk v době květu, u slivoní a třešní ideálně po sklizni během léta.
- Najděte vhodný převod: Na silné větvi, kterou chcete odstranit, najděte slabší, ven směřující postranní výhon.
- Proveďte řez na čípek: Větev uřízněte kousek nad tímto postranním výhonem. Délka ponechaného pahýlu závisí na síle větve, obvykle se nechává několik centimetrů až decimetrů tak, aby na něm zůstala živá tvořivá tkáň.
- Ošetřete ránu: Přestože Zahnův řez minimalizuje riziko, velké rány je vždy nutné okamžitě zatřít štěpařským voskem, stromovým balzámem nebo fungicidním nátěrem.
- Finální dočištění (s odstupem času): Jakmile rána po několika letech dokonale zaschne a zavalí se hojivým pletivem ze strany kmene, můžete původní čípek bezpečně odříznout úplně.
Nejčastější chyby při řezu meruněk a slivoní
Zahrádkáři často při snaze stromům pomoci napáchají více škody než užitku. Mezi nejčastější omyly patří: