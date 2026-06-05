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Zahnův řez: jak bezpečně řezat meruňky a slivoně a předejít klejotoku

Ivana Vaňkátová
  4:00
Peckoviny patří mezi nejcitlivější ovocné stromy na našich zahradách a špatně provedený zásah nůžkami či pilou je může nenávratně poškodit. Zatímco jabloně snesou i radikálnější zmlazení, u peckovin hrozí po odříznutí silné větve infekce a postupné odumírání. Právě proto zkušení ovocnáři spoléhají na Zahnův řez – speciální metodu, která zásadně omezuje nebezpečný klejotok, podporuje hojení ran a pomáhá bezpečně omladit i starší meruňky nebo slivoně. Jak tento trik funguje a kdy ho aplikovat?
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Zahnův řez je ideální metodou pro bezpečné odstraňování silnějších větví u citlivých peckovin, jako jsou meruňky či slivoně. Na rozdíl od klasického řezu u kmene chrání stromy před rizikem infekce a nebezpečným klejotokem. | foto: Profimedia.cz

Při péči o ovocný sad naráží řada zahrádkářů na zásadní rozdíl mezi jádrovinami a peckovinami. Pokud odstraňujete silné větve u meruněk, broskvoní, slivoní či třešní klasickým způsobem, vystavujete strom obrovskému riziku. Velké rány se u těchto druhů hojí extrémně špatně a stávají se otevřenou vstupní branou pro houbové infekce, plísně a bakteriální rakovinu.

Proč jsou peckoviny po řezu tak citlivé?

Hlavním rizikem pro peckoviny po radikálním zásahu je takzvaný klejotok. Jde o obrannou reakci, kdy strom v podstatě krvácí a snaží se ránu zalít viskózní pryskyřicí (klejem). Pokud je ale rána po odříznutí větve příliš velká, strom při této snaze o samoléčbu vyčerpává své zásoby energie, dramaticky se oslabuje a do narušeného pletiva pak snadno pronikají skuteční nepřátelé – patogeny, houby a plísně.

Odborníci z ovocnářských poraden opakovaně varují před největším zahradnickým hříchem: provádět řez peckovin v zimě nebo předjaří. V chladném období stromy neroní mízu, rány se vůbec nehojí a vlhké zimní počasí nahrává rozvoji chorob. Jarní řez meruněk a broskvoní se proto provádí zásadně v době od rašení do květu, případně se u třešní, višní a slivoní volí letní řez po sklizni.

Ani správné načasování ale nepomůže, pokud odstraníte silnou větev přímo u kmene, takzvaně na větevní kroužek.

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Co je Zahnův řez a proč vznikl?

Metodu vyvinul a popsal německý profesor Zahn, který dlouhodobě zkoumal mechanismy hojení ran u ovocných dřevin. Přišel na zásadní zákonitost:

Pokud průměr odřezávané větve přesahuje polovinu průměru kmene (nebo mateřské větve), ze kterého vyrůstá, a uřízne se těsně u něj, rána se kvůli přerušení toků živin často nikdy plně nezacelí.

Zahnův řez řeší tento problém geniálním fyziologickým trikem. Místo toho, aby se větev odřízla hned u kmene, zkrátí se na delší aktivní pahýl (čípek), na jehož konci se záměrně ponechá slabší postranní výhon.

Díky tomuto oslabenému výhonu dál proudí míza do zbytku větve. Živiny ránu neustále vyživují a strom má dostatek síly k tomu, aby řeznou plochu postupně obrostl novým kalusem (hojivým pletivem). Strom tak neutrpí takový šok a riziko klejotoku významně klesá.

Nezaměňujte Zahnův řez a Šittův řez. Čím se liší?

Oba řezy jsou populární u meruněk, ale každý slouží k něčemu jinému:

  • Zahnův řez: Řeší bezpečné odstraňování silných větví a hojení velkých ran.
  • Šittův řez: Provádí se na mladých letorostech v červnu, podporuje plodnost a oddaluje kvetení v příštím roce, čímž chrání pupeny před jarními mrazy.

Jak Zahnův řez správně provést krok za krokem

Tato metoda najde největší uplatnění při zmlazování staré meruňky nebo slivoně, při redukci přerostlé koruny nebo odstraňování špatně rostoucích konkurenčních větví. U slabých jednoletých výhonů a běžného prosvětlování koruny ho naopak nevyužijete.

  1. Vyberte správný čas: Řežte výhradně během vegetace. U meruněk v době květu, u slivoní a třešní ideálně po sklizni během léta.
  2. Najděte vhodný převod: Na silné větvi, kterou chcete odstranit, najděte slabší, ven směřující postranní výhon.
  3. Proveďte řez na čípek: Větev uřízněte kousek nad tímto postranním výhonem. Délka ponechaného pahýlu závisí na síle větve, obvykle se nechává několik centimetrů až decimetrů tak, aby na něm zůstala živá tvořivá tkáň.
  4. Ošetřete ránu: Přestože Zahnův řez minimalizuje riziko, velké rány je vždy nutné okamžitě zatřít štěpařským voskem, stromovým balzámem nebo fungicidním nátěrem.
  5. Finální dočištění (s odstupem času): Jakmile rána po několika letech dokonale zaschne a zavalí se hojivým pletivem ze strany kmene, můžete původní čípek bezpečně odříznout úplně.
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Nejčastější chyby při řezu meruněk a slivoní

Zahrádkáři často při snaze stromům pomoci napáchají více škody než užitku. Mezi nejčastější omyly patří:

  • Příliš hluboký řez u staršího dřeva: Snaha o esteticky čistý řez přímo u kmene způsobí u citlivé meruňky odumření celé přilehlé části kmene a následnou rakovinu dřeva.
  • Zanedbání čistoty nářadí: Pily a nůžky mohou přenášet spory hub z nemocných stromů na zdravé. Před zásahem do peckovin nástroje vždy vydezinfikujte.
  • Ignorování specifických vlastností: Broskvoně se obvykle řežou pravidelně a radikálně v mládí, takže u nich masivní kosterní větve k odstraňování téměř nevznikají. Naopak u meruněk a slivoní je Zahnův řez nejčastějším zachráncem jejich zdraví a dlouhověkosti.
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