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Zachránce čolků a žab, chovatel ovcí i otec roku. To vše je Kotek na své farmě

Martina Čermáková
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Prima, Farma Vojty Kotka II, Vojta Kotek

Prima, Farma Vojty Kotka II, Vojta Kotek | foto: Prima, Farma Vojty Kotka II

Prima TV, Farma Vojty Kotka II, Vojta Kotek, 3. díl, Kozárovice
Prima TV, Farma Vojty Kotka II, Vojta Kotek, 3. díl, Kozárovice
Prima TV, Farma Vojty Kotka II, Vojta Kotek, 3. díl, Kozárovice
Prima TV, Farma Vojty Kotka II, Vojta Kotek, 3. díl, Kozárovice
29 fotografií
Život na farmě se nikdy nezastaví. O té, kterou budujete za pochodu a s rodinou za zády, to platí dvojnásob. Vojta Kotek byl tedy letos od jara na svém kozárovickém pozemku pořádně pod tlakem. Ač mu někteří vyčítají, že na to není sám.

Upřímně? Těžko si lze představit, že by někdo vybudoval farmu zcela vlastními silami. I v případě, že byste se nemuseli věnovat ničemu jinému – a měli dostatečný finanční polštář – si budete na spoustu práce lidi najímat. Barák také svépomocí postaví málokdo, nebo ho staví hodně dlouho. A když stavíte a současně potřebujete pracovat i jinde a vydělávat, bez lidí okolo se neobejdete.

Zároveň si tak kolem farmy postupně budujete komunitu, a bez té by žádná farma nepřežila. Vojta Kotek tak sbírá cenné zkušenosti v každém směru za pochodu, což druhá řada dokumentární reality show Farma Vojty Kotka názorně ukazuje. Jaro na farmě je prostě fofr.

Obojživelníci, pařník, slepice i kanalizace

Prima, Farma Vojty Kotka II, Vojta Kotek
Prima TV, Farma Vojty Kotka II, Vojta Kotek, 3. díl, Kozárovice
Prima TV, Farma Vojty Kotka II, Vojta Kotek, 3. díl, Kozárovice
Prima TV, Farma Vojty Kotka II, Vojta Kotek, 3. díl, Kozárovice
29 fotografií

Ve třetím díle odvysílaném v pátek na Primě toho nebylo úplně málo. Nejprve přišla o Velikonocích doslova porodní lavina – pan Zábranský, zkušený chovatel ovcí totiž po nakrytí dvou bahnic Vojtovi doporučil, že to zkusí, a rovnou nechají nakrýt i mladé jehničky. Povedlo se, takže během měsíce přišlo na svět celkem sedm zdravých jehňátek.

A právě díky tomu, že se ovčí porody rozložily do průběhu dubna, mohl být Vojta u toho (březen mu totiž spolklo natáčení Zrádců, viz 2. díl, pozn. redakce). „Strašně jsem to chtěl zažít a vidět, a nějak se k tomu postavit. Třeba kdyby se něco stalo. A nenechávat odpovědnost na někom jiném,“ říká k tomu Vojta. Jednu noc si také vyzkoušel, co obnáší péče o jehňata, která je třeba udržet naživu. Spolu s Alešem je až do rána museli přikládat v pravidelných intervalech ke strukům s mlezivem, protože to rozhodovalo o jejich bytí a nebytí. Naštěstí to dopadlo dobře a mohl spokojen odjet do střižny – sice bez jediné hodiny spánku, ale spokojený.

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Kromě starostí s ovečkami Kotek během jara stále řešil i pokračování stavby domu. Měl radost, že se do obřích výkopů pro kanalizaci nakonec podařilo položit také vodovodní potrubí a elektrické kabely. Pozornost a péči potřeboval i zrevitalizovaný rybník – měl málo vody, takže do něj bylo potřeba stáhnout vodu ze všech míst na pozemku, které naopak potřebovaly vody zbavit. Ani kapka nazmar.

Když pak přijedou odborníci, aby zkontrolovali stav obojživelníků – čolků a žab – jsou u vytržení. S Vojtovou asistencí objeví společně tři druhy čolků a spoustu vzácných a ohrožených žab, od kuňky po blatnice, které nejsou jen tak k vidění. Investice do rybníku tedy rozhodně přinesla spoustu radosti – jak chráněným živočichům, tak odborníkům a ve finále koneckonců i Vojtovi. Přínos přírodě se prostě počítá.

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K farmě patří i nelehká rozhodnutí

„První sezona byla hodně o tom, že to je všechno hezký a fajn, že je to idylický. Ale s těmi dalšími pokoleními už na vás najednou začnou dopadat nějaká rozhodnutí, která musíte udělat jako farmář. A začíná se z toho stávat reálná farma,“ popisuje Vojta Kotek chovatelské dilema. Přitom je rád za osvědčené rady zkušených farmářů a hospodářů.

Najednou totiž na vlastní kůži poznává, že je něco jiného mít nějaké zvíře jako mazlíčka – a něco jiného jsou tzv. užitková zvířata na chov. „S logikou věci – protože farmy nejsou nafukovací – se musíte rozhodovat, co dál s přebytky. Nekonečné množství ovcí zkrátka neuživíte,“ popisuje Vojta situaci, jež nastala narozením beránka. Jeho malý syn Hubert si ho oblíbil a dal mu jméno Flíček. Jenže příbuzného beránka si na farmě jen tak nechat nemůžete, a jinému farmáři ho udáte jen velmi těžko. Vojta tedy ví, že má zhruba tři měsíce na rozhodnutí „co s ním“.

Prima TV, Farma Vojty Kotka II, Vojta Kotek, 3. díl, Kozárovice
Prima TV, Farma Vojty Kotka II, Vojta Kotek, 2. díl, Kozárovice

„Právě tohle je téma, na které začneme postupně narážet, a budeme se k němu muset v určité chvíli postavit. Je to něco, co se těžko vypráví a trošku se tomu vyhýbáte,“ vysvětluje rozpolceně Vojta Kotek. Rád by dopřál synkovi radost z ovčího mazlíka, ale už ví, že se skutečně zodpovědným farmařením to dohromady moc nejde.

Vlastně je rád, že může lidem prostřednictvím svého příběhu přiblížit i tato témata. Dostat se před kamerou do podstaty toho, proč s farmařením začal. „Chtěli jsme být soběstační, umět si plodiny vypěstovat, zvířata přivést na svět. Ale také se k tomu umět postavit, když jde do tuhého,“ říká rozhodně, že člověk musí brát všechno nebo nic. Rozhodovat se tak, aby na sebe s čistým svědomím mohl vzít tíhu zodpovědnosti za život i smrt zvířat, která na farmě má.

První rok na Farmě Vojty Kotka krok za krokem. Plný nadšení i naivních střetů
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