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Vysnila si na důchod domek se zahrádkou. Tu manžel viděl, až když byla hotová

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Předzahrádka u vchodu

Předzahrádka u vchodu | foto: Archiv soutěže

Domek je ve svahu, tak jsem vytvořila terásky.
Rybníček je využíván i pro zalévání zeleniny.
Keramické pařezy vyrobil manžel.
Svah se využil i pro stavbu sklípku na zavařeniny. Gabiony fungují jako hmyzí...
36 fotografií
Zahradu buduje ve svahu, v neúrodné písčité půdě, postupně a sama. Začala s tím po dokončení rekreačního domku na místě bývalé louky na Plzeňsku. U lesa, mezi dvěma sousedícími domy, na pozemku velkém zhruba 600 čtverečních metrů.

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„Oplocení jsme s manželem dělali z pozinkovaných drátěných panelů, protože jsme chtěli zachovat výhledy ze zahrady a neblokovat je neprůhledným plotem. Zahradu jsem vytvářela intuitivně, bez návrhu, tak jak jsem to cítila, postupně, kousek po kousku,“ popsala čtenářka Eva v přihlášce do soutěže Nejkrásnější zahrada 2026.

Odstraněné drny trávy využívala k vyrovnávání nerovného povrchu zatravněné plochy, na kterou nechtěla používat žádnou chemii nebo pesticidy k odstraňování plevele. Pravidelným sekáním prý zatravněné plochy udržuje v takovém stavu, aby po nich bylo příjemné chodit bosky.

Vysněná zahrádka s jezírkem u domku na důchod

Předzahrádka u vchodu
Domek je ve svahu, tak jsem vytvořila terásky.
Rybníček je využíván i pro zalévání zeleniny.
Keramické pařezy vyrobil manžel.
36 fotografií

„Ani netuším, kolik pytlů zeminy pro sázení rostlin, keřů a stromečků jsem v autě navozila. Ale vím, že jsem v kýblech odnosila 6 tun kamínků a 400 tvarovek. Dnes se tomu směji, ale tenkrát se mi smáli sousedé, že prý jsem blázen. Kamínky i velké kameny k rybníčku nám přivezl jeden místní pán, který je rovněž usadil pomocí malého bagru na místo,“ vzpomíná paní Eva, která se do budování zahrady opravdu vrhla sama.

Také máte krásnou zahradu? Přihlaste ji

Do 2. kola pak můžete přihlásit i svou zahradu – sepište její příběh, dejte dohromady fotogalerii, případně pořiďte i video a zapojte se do letošního ročníku soutěže Nejkrásnější zahrada. Vybrané příspěvky hrají o zajímavé ceny a mohou se stát inspirací pro ostatní čtenáře. (Viz výsledky 1. kola zde a zde.)

Nafoťte svou zahradu, popište její příběh, a přihlaste ji do soutěže...

Příspěvky do 2. kola můžete zasílat do středy 26. srpna.
(Viz pravidla soutěže Nejkrásnější zahrada 2026.)

Manželovi totiž dovolila na místo přijet, až když bylo hotovo. „Byl to můj nápad, vytvořit si klidné, tiché místo pro odchod na důchod a teď nám za plotem chodí kravičky,“ popisuje spokojeně.

Na několika místech v zahradě vytvořila posezení, většinou ze zbytků ze stavby. Veškeré stavební úpravy jako bylo budování cestiček, schodů či terásek dělala sama, a tak prý poznala, co jsou bolavá záda.

Většinu rostlinek si paní Eva namnožila z odkopků od kamarádek. „K osazování skalniček používám staré vyhozené nádoby že sběrného dvora, prostě apcykluji,“ konstatuje.

Svou zahrádku popisuje jako okrasnou i užitkovou, vybudovala na ní totiž i vyvýšené záhony a zasadila ovocné stromky, ty ovšem zatím ještě neplodí. Na zalévání s manželem používají vodu z jezírka.

A zároveň do zahrady rádi umisťují vlastnoručně vyrobenou keramiku. A jednoznačně svou zahradu i práci na ní podle svých slov velice milují. „Je to úžasná terapie v současné uspěchané době, i při psychicky náročném zaměstnání,“ konstatuje spokojená „na stará kolena zahrádkářka“.

Komerční rámeček

Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2026

Ceny pro 1. i 2. kolo čtenářské soutěže Nejkrásnější zahrada 2026 věnovala česká značka Fieldmann. Firma vznikla v roce 2010 a umí pomoci se zahradou, ať o ni pečujete jen o víkendu nebo každý den po příchodu z práce. Firma si stojí za funkčností, bezpečností i snadným ovládáním svých produktů a svou nabídkou pokrývá většinu potřeb spojených s péčí o zahradu a okolí domu, ale i o byt, dílnu či garáž. Nabízí nejen celou řadu sekaček, motorových pil, křovinořezů, pořídíte u ní i techniku pro čerpání vody, dřevěný i kovový zahradní nábytek, grily, autopříslušenství nebo zahradní domky.

Všechny tyto výrobky nakoupíte nejsnadněji přes oficiální e-shop Fieldmann.cz

1. místo: Set zahradní techniky
Benzínová sekačka, náhradní struna, motorový olej, kanystr, elektrická strunová sekačka, nůž, odsávačka oleje, ochranné rukavice.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 1 misto

2. místo: Set pro upravenou zahradu
Benzínová sekačka, motorový olej, kanystr 5L, náhradní nůž, odsávačka oleje, pracovní rukavice.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 2 misto

3. místo: Set akumulátorové zahradní techniky
Aku sekačka, aku strunová sekačka, aku zahradní vysavač, 2x aku baterie, nabíječka.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 3 misto

4. místo: Set akumulátorového nářadí
Aku přímočará pila, aku uhlová bruska, aku vrtačka, aku pila ocaska, aku myčka, 2x akumulátor, rychlonabíječka.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 4 misto

5. místo: Sada na grilování
Tvoří ji plynový gril, gril.jehla s motorem, obal na gril, grilovací náčiní.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 5 misto

Vyhrát lze i balíček knížek či kurz atelieru Flera

Pět soutěžních příspěvků v každém kole, které vyberou odborníci, bude oceněno balíčkem obsahujícím tyto knižní tituly: Kompletní návod k vytvoření ekozahrady, Pozor, kvetu!, Proč milujeme zahrady?, Zahrada žije, Bylinkové radosti a dva tituly z edice Stezka Českem (Může jít každý a Nové příběhy). Další vybraní soutěžící pak získají některý z kurzů zahradního designera Ferdinanda Lefflera a atelieru Flera: Žijte ve své zahradě, Chytře na realizaci či Jedlá zahrada.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

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