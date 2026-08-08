Ohodnoťte tuto zahradu procenty:Vysnila si na důchod domek se zahrádkou. Tu manžel viděl, až když byla hotová
„Oplocení jsme s manželem dělali z pozinkovaných drátěných panelů, protože jsme chtěli zachovat výhledy ze zahrady a neblokovat je neprůhledným plotem. Zahradu jsem vytvářela intuitivně, bez návrhu, tak jak jsem to cítila, postupně, kousek po kousku,“ popsala čtenářka Eva v přihlášce do soutěže Nejkrásnější zahrada 2026.
Odstraněné drny trávy využívala k vyrovnávání nerovného povrchu zatravněné plochy, na kterou nechtěla používat žádnou chemii nebo pesticidy k odstraňování plevele. Pravidelným sekáním prý zatravněné plochy udržuje v takovém stavu, aby po nich bylo příjemné chodit bosky.
Vysněná zahrádka s jezírkem u domku na důchod
„Ani netuším, kolik pytlů zeminy pro sázení rostlin, keřů a stromečků jsem v autě navozila. Ale vím, že jsem v kýblech odnosila 6 tun kamínků a 400 tvarovek. Dnes se tomu směji, ale tenkrát se mi smáli sousedé, že prý jsem blázen. Kamínky i velké kameny k rybníčku nám přivezl jeden místní pán, který je rovněž usadil pomocí malého bagru na místo,“ vzpomíná paní Eva, která se do budování zahrady opravdu vrhla sama.
Také máte krásnou zahradu? Přihlaste ji
Do 2. kola pak můžete přihlásit i svou zahradu – sepište její příběh, dejte dohromady fotogalerii, případně pořiďte i video a zapojte se do letošního ročníku soutěže Nejkrásnější zahrada. Vybrané příspěvky hrají o zajímavé ceny a mohou se stát inspirací pro ostatní čtenáře. (Viz výsledky 1. kola zde a zde.)
Příspěvky do 2. kola můžete zasílat do středy 26. srpna.
Manželovi totiž dovolila na místo přijet, až když bylo hotovo. „Byl to můj nápad, vytvořit si klidné, tiché místo pro odchod na důchod a teď nám za plotem chodí kravičky,“ popisuje spokojeně.
Na několika místech v zahradě vytvořila posezení, většinou ze zbytků ze stavby. Veškeré stavební úpravy jako bylo budování cestiček, schodů či terásek dělala sama, a tak prý poznala, co jsou bolavá záda.
Většinu rostlinek si paní Eva namnožila z odkopků od kamarádek. „K osazování skalniček používám staré vyhozené nádoby že sběrného dvora, prostě apcykluji,“ konstatuje.
Svou zahrádku popisuje jako okrasnou i užitkovou, vybudovala na ní totiž i vyvýšené záhony a zasadila ovocné stromky, ty ovšem zatím ještě neplodí. Na zalévání s manželem používají vodu z jezírka.
A zároveň do zahrady rádi umisťují vlastnoručně vyrobenou keramiku. A jednoznačně svou zahradu i práci na ní podle svých slov velice milují. „Je to úžasná terapie v současné uspěchané době, i při psychicky náročném zaměstnání,“ konstatuje spokojená „na stará kolena zahrádkářka“.
Komerční rámeček
Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2026
Ceny pro 1. i 2. kolo čtenářské soutěže Nejkrásnější zahrada 2026 věnovala česká značka Fieldmann. Firma vznikla v roce 2010 a umí pomoci se zahradou, ať o ni pečujete jen o víkendu nebo každý den po příchodu z práce. Firma si stojí za funkčností, bezpečností i snadným ovládáním svých produktů a svou nabídkou pokrývá většinu potřeb spojených s péčí o zahradu a okolí domu, ale i o byt, dílnu či garáž. Nabízí nejen celou řadu sekaček, motorových pil, křovinořezů, pořídíte u ní i techniku pro čerpání vody, dřevěný i kovový zahradní nábytek, grily, autopříslušenství nebo zahradní domky.
Všechny tyto výrobky nakoupíte nejsnadněji přes oficiální e-shop Fieldmann.cz
1. místo: Set zahradní techniky
2. místo: Set pro upravenou zahradu
3. místo: Set akumulátorové zahradní techniky
4. místo: Set akumulátorového nářadí
5. místo: Sada na grilování
Vyhrát lze i balíček knížek či kurz atelieru Flera
Pět soutěžních příspěvků v každém kole, které vyberou odborníci, bude oceněno balíčkem obsahujícím tyto knižní tituly: Kompletní návod k vytvoření ekozahrady, Pozor, kvetu!, Proč milujeme zahrady?, Zahrada žije, Bylinkové radosti a dva tituly z edice Stezka Českem (Může jít každý a Nové příběhy). Další vybraní soutěžící pak získají některý z kurzů zahradního designera Ferdinanda Lefflera a atelieru Flera: Žijte ve své zahradě, Chytře na realizaci či Jedlá zahrada.