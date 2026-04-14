Když chytře vysejete podle Eywy, sklidíte ze záhonu postupně čtyři plodiny

První výsevy se sice dají dělat už od února, ani dubnovým výsevem zeleniny ovšem rozhodně nic nezkazíte. Vždyť počasí je jako na houpačce, navíc má každá zahrada specifické podmínky. V každém případě si udělejte jasno, co kam vysejete, a namalujte si k tomu plánek, do něhož si v průběhu sezony budete dělat poznámky..

Zkušená zahradnice Lenka Eywa v pořadu Zahradnice po ruce takový jarní výsev zeleniny v jednom z nedávných dílů předvedla – konkrétně výsev záhonu, z něhož nejdříve sklidí ředkvičky, mezitím vzejde pastinák a postupně naroste a zesílí bob, aby z něj rodina mohla sklízet velice chutná velká zelená semena podobně jako hrášek. To bude někdy na začátku prázdnin – a tehdy na postupně uvolňované místo po bobu vysadí předpěstovaný pórek.

Chcete to také takhle chytře vyzkoušet? Není to nic složitého. Základem je záhon vhodný pro plodiny, které nejdou tak náročné na výživu jako třeba plodová zelenina. Stačí tedy záhon vyhnojený vyhnojení před loňskou sezonou (třeba po náročné plodové zelenině jak jsou papriky či rajčata), z něhož teď na jaře stačí shrabat mulč, který přes zimu chránil půdu před vyschnutím – ten teď zužitkujte do kompostu. Záhon pak jen lehce obohaťte dřevěnými pilinami a popelem ze dřeva, které lehce zapracujte do povrchu půdy a urovnejte zeminu hráběmi.

Bob, pastinák, ředkvička a pórek z jednoho záhonu

bob jedlý, zahradní, obecný, sklizeň
Zahradnice po ruce, TV Prima, Lenka, Eywa, jarní výsev, záhon, bob, pastiňák, ředkvička,
Zahradnice po ruce, TV Prima, Lenka, Eywa, jarní výsev, záhon, bob, pastiňák, ředkvička,
Zahradnice po ruce, TV Prima, Lenka, Eywa, jarní výsev, záhon, bob, pastiňák, ředkvička,
Do urovnaného povrchu pak už můžete nalajnovat řádky – zhruba 20 až 25 centimetrů od sebe. Ob jeden řádek pak do připraveného prohlubně vysejte jednotlivá semena bobu (cca 20 cm od sebe). A do meziřádků vložte semínka pastináku – jsou poměrně velká, takže máte jejich vzdálenost docela pod kontrolou, a stačí dát je řidčeji. A přímo k nim do stejného řádku vysejte i semínka ředkviček. Pastinák vzchází pomalu, takže ředkvičky mezitím vyrostou a začnete je postupně sklízet – jeden společný řádek jim tedy bohatě stačí.

Nakonec řádky se třemi najednou vysetými plodinami přihrňte a zamulčujte je nějakým jemnějším materiálem. Záhon také můžete opatřit cedulkami, ale hlavně si tyto výsevy zaznamenejte do plánku se záhony.

