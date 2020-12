VIDEO: Pusťte se do výsevu muškátů a můžete se těšit na rozkvetlá okna

Naše babičky muškáty vždycky na podzim zazimovaly, na jaře nařízkovaly a nejenže měly celé léto rozkvetlá okna, ještě se zbavily obtížného hmyzu, který zrovna nezbožňuje typickou vůni těchto květin.

Jenže mnozí nemají kde rostliny zazimovat, takže každé jaro vyrážejí na nákup sazenic, aby mohli mít v půlce května na oknech krásně osázené truhlíky. Je tu však i další možnost.

„Proč nezkusit vypěstovat muškáty ze semínek, když je to tak snadné?“ podivuje se zahradnice Ludmila Dušková, která pro Receptář prima nápadů poradila, jak na to. Zapojit lze i děti. A samozřejmě platí, že čím dříve muškáty vysejete, tím dříve se budete těšit z jejich květů.

Na výsev jsou ideální tzv. jiffy, tedy slisované rašelinové květináčky, tzv. sadbovací tablety, které jsou k dostání v zahradnických potřebách. Bez problémů je koupíte i přes internet, podobně jako semínka muškátů.

Pěstujte užitečné rostliny, třeba právě muškáty. Odpudí mšice či klíšťata a přilákají opylovače Muškáty zdaleka jen nezkrášlují okna, odpuzují také nepříjemnou havěť, mouchy a komáry. Dřívější generace to věděly, proto také muškáty málokde chyběly.

Jiffy si jednoduše rozložíte do vhodné plastové krabičky, jamkou nahoru, a zalijete je vodou. „S vodou nemusíte šetřit, neboť jiffy ji všechnu nasají a postupně nabobtnají. Po několika minutách jsou připravené a můžeme začít vysévat,“ radí zahradnice Ludmila Dušková i její kolega Jan Kopřiva.

Na pomoc si ideálně vezměte pinzetu, aby se vám titěrná semínka lépe vkládala do jamek u jednotlivých jiffů. Do každé vložte jedno semínko, které je podobné semínku kmínu, a obrácenou stranou pinzety je jemně vmáčkneme do rašeliny tak, aby byla stále trochu vidět.

Oseté jiffy pak umístěte na okenní parapet v místnosti, kde je cca 22 °C a vyčkejte, až začnou klíčit. „To může být u muškátů velice brzy, někdy již druhý den,“ poznamenává Ludmila Dušková. „Pokud se vám naopak zdá, že se dlouho nic neděje, znamená to, že nemají dostatek tepla. Ovšem při dodržení optimálních podmínek by do měsíce měla vyklíčit všechna.“

Jiffy zalijte vodou, během chvilky ji nasáknou a nabobtnají. Se semínky muškátů se dobře manipuluje pomocí pinzety. Do jamky v každém z jiffů umístěte po jednom semínku. Po čtyřech týdnech byste měli mít zhruba takovéto rostlinky.

Pro lepší přehled si určitě poznamenejte, kdy jste semínka vyseli. Zhruba po osmi týdnech, kdy rostlinky kromě děložních lístků vytvoří i dva páry pravých, jsou rostlinky připravené k přesazení do malých výsadbových květináčků (tedy k tzv. přepichování), a to i s jiffem (viz úvodní video).

Ve výsadbovém květináčku budete rostlinky hýčkat zhruba do poloviny května, tedy do zmrzlých, poté je už budete moci vysadit do truhlíků na okna či na balkón a těšit se na první květy.