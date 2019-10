Sazenice stromů vybírejte pečlivě, berte je jako dlouhodobou investici

Na co se zaměřit při koupi sazenice ovocného stromku Koruna : Sledujte rozmístění a počet výhonů v korunce i to, zda je kůra na výhonech hladká, nesvraskalá. Jednotlivé pupeny musí být krásně diferencované; terminální pupeny i výhony vyzrálé a nepoškozené, u prostokořenných sazenic jsou výhony bez listů.

Kmen : Musí být rovný, hladký a nepoškozený.

: Musí být rovný, hladký a nepoškozený. Kořeny : Měly by být zdravé, nepoškozené a neseschlé, neměly by mokvat. Jejich počet by měl být přímo úměrný velikosti korunky.

: Měly by být zdravé, nepoškozené a neseschlé, neměly by mokvat. Jejich počet by měl být přímo úměrný velikosti korunky. Jmenovka: Jde o hlavní identifikační údaj, je na něm určení druhu (například Prunus avium – třešeň) a odrůdy (například Karešova), dále použitá podnož (u třešní například Colt). Na další visačce pak mohou být stručné informace o dané odrůdě a jejích vlastnostech.