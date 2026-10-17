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Vrtule ořechová mění vlašské ořechy v černou kaši. Úrodu ještě nevyhazujte

Tereza Hrabinová
  5:00

Vrtule ořechová plod oplodí larvami. | foto: Kamil Holý

Vlašské ořechy obalené černou mazlavou hmotou, kterou nelze snadno oddělit od skořápky. Tak se může projevit napadení vrtulí ořechovou. Její larvy poškozují zelený obal plodů a při časném napadení mohou znehodnotit i jádra. Co udělat se sklizní a jak omezit škůdce před příští sezonou?

Obsah

Jak poškození vypadá a čím se liší od plísně

Napadení vrtulí začíná drobnými vpichy, kterými samička klade vajíčka pod pokožku zeleného obalu ořechu. Kolem nich vznikají tmavé skvrny, které se postupně rozšiřují. Obal hnědne až černá, měkne a může zahnívat. Uvnitř lze najít bělavé až nažloutlé beznohé larvy nebo chodbičky po jejich žíru.

Černé ořechy ale samy o sobě nejsou důkazem napadení vrtulí. Skvrny na zeleném obalu může způsobit také bakteriální spála ořešáku, tedy onemocnění vyvolané bakteriemi. Poškozená místa bývají spíše tvrdá a suchá. Další možnou příčinou skvrn je antraknóza ořešáku, což je houbové onemocnění.

Plíseň se může objevit i druhotně na již poškozeném plodu, takže se problémy mohou překrývat. Při hledání příčiny proto prohlédněte několik ořechů a rozřízněte jejich vnější obal. Sledujte nejen jeho barvu, ale také konzistenci a přítomnost larev.

Vrtule ořechová: odkud se u nás vzala a jak rychle se šíří

Vrtule ořechová (Rhagoletis completa) je invazní druh původem ze Severní Ameriky. V Evropě napadá především ořešák královský (Juglans regia), ze kterého sklízíme vlašské ořechy.

Na větší vzdálenosti může vrtuli přenášet člověk. Dospělé mušky přeletují jen na kratší vzdálenosti, larvy však mohou cestovat s napadenými plody. Další cestou šíření je převoz půdy obsahující kukly, například v kořenovém balu rostlin. Rychlost šíření proto nelze vyjádřit jedním údajem: záleží i na pohybu napadených plodů a zeminy.

Životní cyklus: kde larvy přezimují a kdy vylétnou

Vrtule má jednu generaci za rok. Samička klade vajíčka pod pokožku zeleného obalu, kde se vylíhne larva a několik týdnů se živí. Po dokončení vývoje opustí plod, dostane se do půdy a zakuklí se.

Zimu tedy nepřečkává larva v ořechu, ale kukla v půdě. Některé kukly tam mohou zůstat i déle než dva roky. Z nich následně vylétají dospělé mušky, které zahajují další cyklus napadení.

V evropských podmínkách se dospělci mohou objevovat od druhé poloviny června do začátku října, nejvyšší početnost obvykle připadá na konec července až polovinu srpna. Podzimní černání plodů tak bývá výsledkem napadení, které začalo už v létě.

Sběr a likvidace opadu: jediný podzimní zásah, který má smysl

Proti vrtuli má na podzim význam především průběžné odstraňování napadených plodů a jejich obalů. Čím dříve je posbíráte, tím větší šance je zachytit larvy předtím, než přejdou do půdy. Kukly, které už pod stromem jsou, však samotný úklid neodstraní.

Při úklidu pod ořešákem:

  • Pravidelně sbírejte opadané a poškozené plody.
  • Napadené obaly shromažďujte do pevného uzavřeného pytle.
  • Nenechávejte je pod stromem ani na otevřeném kompostu, odkud mohou larvy uniknout do země.
  • Poškozené plody nepřevážejte na další zahradu.

Sběr je součástí prevence, nikoli zárukou zdravé úrody v příštím roce.

Lapáky a monitoring: co se chystá na příští léto

V příští sezoně začněte škůdce sledovat ještě před černáním plodů. K monitorování dospělců slouží žluté lepové desky, případně desky s atraktantem, tedy látkou, která mušky láká k pasti. Jejich úkolem je upozornit na přítomnost a letovou aktivitu vrtule.

Jako doplňkové opatření lze během období vývoje larev rozprostřít pod stromem plachtu, která jim brání dostat se do půdy. Zachycené plody a obaly je však nutné průběžně odstraňovat.

Radikální řez ořešáku vrtuli nevyřeší

Zmenšení koruny neodstraní kukly z půdy. Radikální řez ořešáku navíc strom špatně snáší, proto není vhodnou reakcí na černé ořechy. Pokud strom potřebuje zdravotní nebo bezpečnostní zásah, řešte jej samostatně, u velkých větví s arboristou. Potřebný řez se běžně doporučuje od poloviny léta do začátku podzimu.

Pokud zvažujete přípravek na ochranu rostlin, ověřte před použitím aktuální povolení v registru ÚKZÚZ pro ořešák a daného škůdce. Rozhodující jsou podmínky konkrétního přípravku včetně termínu použití a ochranné lhůty. Letní ochranu nelze nahradit podzimním postřikem již zčernalých plodů.

Jádra z napadených ořechů: co se s nimi dá dělat

Nevzhledná skořápka ještě neznamená zkažené jádro. Pozdější napadení často poškodí především vnější obal. Při časném napadení však mohou být jádra scvrklá, nedostatečně vyvinutá nebo plesnivá.

Zbytky oplodí odstraňte co nejdříve, při práci použijte rukavice. Několik ořechů rozlouskněte a zkontrolujte jejich vnitřek. Pokud jsou jádra v pořádku, očištěné ořechy důkladně usušte a uložte na suché, chladné místo. Zbytky vlhkého obalu mohou při skladování podporovat rozvoj plísně.

Plesnivá jádra vyřaďte. U zachráněné sklizně kontrolujte při louskání každý ořech zvlášť: dobrý stav několika plodů neznamená, že je v pořádku celá dávka.

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