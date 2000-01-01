Jonny Balchandani je známý jako Vousatý plantaholik. Zveřejňuje příspěvky o své sbírce tisíců rostlin pro milion sledujících na sociálních sítích a pro devětatřicetiletého muže se to stalo „životním stylem“.
Od zalévání několika stovek rostlin až po objednávání nejnovějších vzácných druhů se jeho domov v Malvernu ve Worcestershire proměnil v džungli.
„Rostliny byly pro mě koníčkem, vášní a já jsem mohl uniknout realitě a otupit myšlenky všedních dnů. Byl jsem kreativnější, šťastnější a zlepšilo mi to náladu a udělalo ze mě víc toho, kým jsem,“ řekl.
Prozřel asi před dvěma desetiletími, když si uvědomil širokou škálu rostlin na prodej a výhody, které s sebou nese pobyt obklopený zelení.
Tvůrce obsahu uvedl, že rostliny v domácnosti vnášejí „trochu exteriéru dovnitř“ a pomáhají lidem cítit se dobře i v pochmurných měsících.
Prostor v Kings Heath v Birminghamu, vybavený tekoucí vodou, houpacími křesly, velkými listnatými rostlinami a akváriem, se stal oblíbeným místem pro ty, kteří si chtějí odpočinout od stresu ze svého rušného života.
Postavil skleník, přestavěl patnáctimetrový nákladní vůz na mobilní obchod s tropickými rostlinami a vydal o svém koníčku knihu.
Vášeň pro rostliny Jonnyho Balchandaniho, zkušeného pěstitele, ovládla jeho domov v Malvernu ve Worcestershire během pandemie Covidu a proměnila ho ve virální senzaci, když, k nelibosti své manželky Charlotte, nasbíral asi 10 000 rostlin.
