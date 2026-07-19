Pokud se však letos zdá, že se váš venkovní prostor tímto hmyzem jen hemží, dost možná jim nevědomky dáváte přesně to, co hledají. Experti na hubení škůdců odhalili nejčastější faktory, které vosy přitahují, a mnohé z těchto největších viníků najdeme téměř na každé zahradě.
„Mnoho majitelů domů si neuvědomuje, že určité prvky na jejich zahradě mohou být pro vosy vysoce atraktivní,“ říká John Whiteley-Wilkson, odborník na hubení škůdců ze společnosti Acorn Environment Services. „A to zejména během teplejších měsíců, kdy jsou kolonie nejaktivnější. I když nemůžete vosám zcela zabránit ve vstupu na zahradu, pochopení toho, co je přitahuje, může pomoci snížit pravděpodobnost, že se stanou pravidelným problémem.“
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Podle Whiteley-Wilksona mohou stromy, rostliny, a dokonce i zahradní nábytek fungovat jako maják pro hmyz. Lidé si často stěžují, že se jejich zahrady v tomto ročním období vosami jen hemží, a vzhledem k tomu, že teplé počasí má pokračovat, je pravděpodobné, že se zde hmyz ještě nějakou dobu zdrží.
Jedním z největších lákadel pro vosy je podle Whiteley-Wilksona spadané ovoce. „Jakmile ovoce začne dozrávat a padat ze stromů, poskytuje vosám snadno dostupný zdroj cukru,“ vysvětluje.
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„Pokud spadané ovoce necháte ležet na zemi, může přilákat velké množství hledajících vos.“ Odborník proto doporučuje během léta spadané ovoce pravidelně sbírat a likvidovat, což pomůže udržet hmyz v bezpečné vzdálenosti.
Některé kvetoucí rostliny mohou vosy přitahovat také kvůli nektaru, který produkují. „Vosy se živí nektarem a přirozeně je lákají květiny, zejména ty se silnou vůní a hojným množstvím pylu,“ uvádí expert. „I když jsou kvetoucí rostliny prospěšné pro opylovače, mohou na zahradě zvýšit i aktivitu vos.“
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Dalším běžným lákadlem jsou venkovní popelnice s potravinovým odpadem. Vosy mají vynikající čich a dokážou zdroje potravy lokalizovat velmi rychle.
„Popelnice obsahující zbytky jídla, sladké nápoje nebo obaly od potravin je mohou přilákat z překvapivě velkých vzdáleností,“ říká Whiteley-Wilkson a dodává, že riziko lze snížit udržováním zavřených vík a pravidelným čištěním košů.
Grilování, venkovní jídelní kouty a nezakryté nápoje jsou pro vosy dalším silným magnetem. „Sladká jídla, nealkoholické nápoje, a dokonce i některé alkoholické nápoje jsou pro vosy nesmírně atraktivní,“ podotýká odborník. „To je jeden z důvodů, proč si jich lidé více všímají právě během zahradních party a grilování.“
V neposlední řadě poskytují ideální příležitosti k hnízdění hustá vegetace, kůlny a další klidná, chráněná místa. „Vosy dávají přednost lokalitám, které jsou chráněny před povětrnostními vlivy a lidskou činností,“ vysvětluje.
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„Zanedbané kouty zahrad, střešní prostory v kůlnách a spáry ve stavbách mohou poskytnout vhodná místa pro stavbu hnízda.“
Expert proto doporučuje tato místa během letních měsíců pravidelně kontrolovat. „Pokud zaznamenáte zvýšenou aktivitu vos kolem určité oblasti vašeho pozemku, stojí za to situaci prozkoumat podrobněji,“ dodává. „Včasná identifikace hnízda může usnadnit jeho likvidaci mnohem více než řešení velké, plně rozvinuté kolonie později v sezoně.“
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Seirian Sumner, profesorka behaviorální ekologie na University College London, varuje, že pokud začnete mávat rukama a křičet, chováte se jako predátor.
„To může spustit útočný režim vosy,“ napsala pro vědecký portál The Conversation. „Zavřete ústa a vyvarujte se těžkého dýchání, abyste minimalizovali uvolňování oxidu uhličitého, který vosy používají jako signál, že na ně útočí predátor.“