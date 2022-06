I na chalupě patří voda do zahrady. Od pítek a jezírek po vířivky a bazény

Pokud si budete chtít hlavně zaplavat nebo máte sportovní ambice, je do terénu či terasy zapuštěný bazén tím ideálním řešením. Má však i svá proti. Plánujete-li ho využívat pouze o víkendech, kdy na chalupu či chatu jezdíte, zatímco dovolenou trávíte pravidelně u moře, je to dosti nákladná záležitost. Navíc bazén vyžaduje stálou pozornost.

V posledních letech se suššími letními měsíci může být v některých oblastech úřady dokonce zakázáno bazén vůbec napouštět. Podobný projekt vyžaduje i víc prostoru, neboť okolí bazénu je třeba vydláždit, abyste si do něj nenosili nečistoty. A jsme u dalšího kritéria pro výběr, a tím je velikost pozemku.

Co je malé, to je hezké

Nechte se inspirovat třeba fotografiemi japonských zahrad – i malý pozemek by si zasloužil alespoň pítko. Ideální je pro něj vyhloubený kámen nebo starý kamenný žlab, ale lze se spokojit i s umyvadlem.

Aby nebylo vidět, že jde „pouze“ o kus vyřazené keramiky, lze ji zakrýt ze stran trsy trávy a dno vysypat štěrkem a barevnými kamínky. Ty na jedné straně navršte až k hladině, aby se díky nim mohl osvěžit i hmyz ze své „osobní pláže“.

Možná vás napadne, proč zmiňujeme hmyz, na to je rychlá odpověď – o co víc bude mít příležitost se napít, o to méně bude poškozena úroda ovoce, která mu slouží nejen jako zdroj cukru, ale též vody. Také pohled na letku žíznivých motýlů stojí za trochu námahy s doplňováním pítka.

Biologická rovnováha

Podle velikosti zahrady si lze vybudovat i větší jezírko než jen čistě okrasné, například poněkud nákladnější koupací. U prefabrikovaných modulů jezírek je tvar už dopředu daný a prostor pro estetické řešení minimální. Ti náročnější proto raději zvolí ztrátu určitého času a několika litrů potu při tvorbě vodní plochy dle svých představ, na níž je pak radost pohledět.

I zde však platí jistá omezení – například čím větší je objem vody v jezírku, tím lépe si vytvoří a následně udrží biologickou rovnováhu. V opačném případě si budete muset vypomoci filtrací vody.

Chcete-li u jezírka v poklidu relaxovat, volte místo kryté třeba hradbou keřů a naopak, budete-li se jím chtít chlubit, mělo by tam být vidět z větší části zahrady.

S pomocí betonu a kamenů lze jezírko umístit i na prudší svah, kde mu pozadí vytvoří třeba skalka. Část hladiny by měla zůstat zastíněná například stromy, ale je třeba zvážit i padání listů a jehličí do vody a její následné čistění.

Jak na usazení nádrže

Při použití prefabrikovaných nádrží je třeba počítat s větším a hlubším výkopem a umístěním filtrace či čerpadla třeba na fontánku, jež by hladinu oživila a současně vodu provzdušnila. Ze dna výkopu nezapomeňte odstranit všechny kořeny, jinak se může stát, že časem naruší fólii či beton a prefabrikát začnou zdvihat. Ornice z výkopu se bude hodit na záhony, drny na kompost a hlušinou lze vymodelovat okolní terén.

Nádrž (nejčastěji ze sklolaminátu) se usazuje do lože ze štěrku dosypaného pískem, který musí být dobře udusaný a vyrovnaný do rovnováhy. Mezeru na bocích vysypete jemným štěrkem (o velikosti menších lískových oříšků) smíchaným s pískem. Než ji ale začnete vyplňovat, naplňte nádrž vodou, aby si pořádně „sedla“. Také výplně u krajů zalévejte vodou, aby dosypový materiál maximálně vyplnil všechny mezery.

Nahoru patří obklad valouny, kameny či oblázky tak, aby nebyl vidět plast a jezírko si zachovalo přírodní ráz. Nádrže mívají obsah od 150 do 2500 litrů a je vhodné, aby byly vybaveny spodní výpustí vody, protože při hloubce menší než 80 cm mohou za krutější zimy promrznout až na dno.

Pro jezírko lze zakoupit klenutý dřevěný můstek a la Japan, který skvěle poslouží třeba k ráchání nohou za horkých dnů či třeba ke krmení rybek. S jejich nastěhováním vyčkejte alespoň tři týdny. Nejde jen o to, že voda z vodovodního řádu bude plná chlóru, ale musí se v ní vytvořit jakási biologická rovnováha.

Pitná a průzračně čistá

V případě, že se rozhodnete pro jezírko nepravidelného tvaru, budete ho pravděpodobně vytvářet pomocí betonáže nebo z k tomu určené fólie. V takovém případě se už vyplatí udělat si projekt, podle kterého lze následně postupovat.

U betonovaných jezírek je třeba počítat s výkopem cca o 30 cm hlubším, který vyplní nejen tloušťka betonu, ale i podkladová vrstva štěrku a písku. Betonové dno by mělo být silné nejméně 15 cm a také vyztužené (tzv. armované). Používá se k tomu tzv. kari síť, jejíž síla se bude odvíjet podle tloušťky skořepiny a rozlohy jezírka. Do měkkého betonu po okrajích jezírka lze též hned „usadit“ kameny, které se stanou oporou pro rostliny i překážkou pro hrubé nečistoty, které by tam jinak navál silnější vítr.

U atypických tvarů jezírka si lze pomoci speciální fólií, jejíž pásy se spojují buď horkým vzduchem, nebo chemicky. A to přípravkem na základě tetrahydrofuranu. V žádném případě nelze pásy fólie lepit po celé délce najednou – postupuje se zhruba po 30cm úsecích, které vždy po natření lepidlem a sesazení zatížíte podlouhlým pytlíkem s pískem. U svařování horkým vzduchem počítejte s šířkou překryvu tak, aby měl svár šíři nejméně dva centimetry.

Spodní a vrchní část nahřejete a přitlačíte pevně k sobě a zatížíte třeba plně naloženým kolečkem. Následně pevnost sváru zkontrolujte šroubovákem a případné netěsnosti opravte pomocí horkého vzduchu. Také pod fólii patří vrstva písku a speciální geotextilie. Do týdne po napuštění vody se sama vyrovná a přizpůsobí podle detailů a tvaru výkopu.

Hurá do vody

Kdo jednou okusil odpočinek v náručí vlažné vody, která ukryje tělo před parným sluncem, bude pravděpodobně hlasovat za vybudování velkého bazénu. Už proto, že pro některé lidi představuje možnost, jak rozumně investovat peníze při největší inflaci od roku 2008 a navíc – do svého zdraví.

Nejlevnější na pořízení i provoz jsou nadzemní bazény z geotextilie, ať už samonosné či s podpůrnou konstrukcí. Postačí pro takové to cachtání, ale nezaplavete si v nich.

Polozapuštěné bazény jsou kompromisem mezi nadzemním bazénem a tím klasickým – k jejich plusům patří snadný přístup do vody a možnost umístění do svažitého terénu. Klasický zahloubený bazén je ideální pro plavce a s nainstalovaným protiproudem nemusí být ani zvlášť velký, rozměr 3 × 6 metrů plně postačí.

Na trhu jsou i tzv. swim spa, tedy bazény s masážními tryskami rafinovaně umístěnými na vstupních schodech pro relaxaci těla, jakož i s místem pro plavání v protiproudu ideálním na sport. Podobné moduly bývají menší než klasické zapuštěné bazény a mohou být vybavené termálním krytem pro využití 365 dní v roce. Termokryt přispívá i k minimalizaci energetické náročnosti, zadržuje vlhkost, chrání vodu před vnějšími nečistotami i pronikání UV záření. A pro rodiče je nejlepší zprávou fakt, že dokáže bezpečně zamezit i nechtěnému pádu dětí do vody.

K jezírku patří lekníny

Na to, jaký kultivar leknínů použít pro vaši vodní oázu, je třeba zeptat se u odborníků, neboť různé lekníny vyžadují odlišné podmínky – ať už jde o vhodnou hloubku vody, její teplotu, kyselost či dostatek slunce.

Vhodné údobí pro jejich výsadbu je od května do června, mladé rostliny patří nejprve do mělčí vody u břehu. Puk leknínu roste ze začátku pod vodou a nad hladinou se ukáže, až když se chystá rozkvést. V hlubších jezírkách může leknín i přezimovat, u mělčích nádrží vodu na zimu vypustíte a lekníny překryjete vysokou vrstvou listí, kterou překryjete větvemi, aby ji vítr nerozfoukal.

Jestli vám lekníny rostou ve vlastních koších, mohou s nimi i přezimovat na chladném místě, například ve sklepě. Do opravdu malých nádrží si lze pořídit trpasličí (mini) lekníny, kterým stačí hloubka do 30 cm a speciální výživový substrát. U bazénů na plavání lze maximálně doporučit pořídit si je hned i se všemi technologiemi pro úpravu vody.“

Rybky pomohou i od komárů.

Rybky pomohou i od komárů

Odpočinek od shonu vám dokážou zajistit rybky, které si do jezírka nasaďte už proto, že si pochutnávají na larvách komárů. Opět je nutno zohlednit velikost jezírka a jeho hloubku (čím hlubší, tím lépe), jakož i kolísání teploty vody. Vybírat si zřejmě budete mezi koi kapry, líny a zlatými karasy, ale třeba sáhnete i po živorodkách, známějších z akvárií.

Důležité je, zda ten který druh ryb žije samotářsky nebo v hejnech, i jestli plánujete jezírko využívat též ke koupání. Při něm by mohlo dojít k řadě překvapení. Třeba koi kapr se dožívá až 30 let let a může mít délku blížící se metru.

V každém případě bude třeba kvalitní filtrace vody, rybí exkrementy totiž podporují množení řas, a když se k tomu připočtou rozkládající se zbytky potravy… Proto by se mělo dávat rybám jen tolik potravy, kolik dokážou sníst do 5 minut. Případně využít plovoucího krmítka.