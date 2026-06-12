K uzávěrce tohoto článku bylo na stránkách akce zaevidováno 360 zahrad po celé republice. Zahrad soukromých i komunitních, zahrad uměleckých i zámeckých, školních i ukázkových přírodních, květinových či bylinkových farem, arboret i zahrad u prvorepublikových vil.
„Ty kontrasty jsou opravdu úžasné, třeba pod hlavičkou letošní brněnské novátorské herní akce se tak vedle sebe objeví například vila Tugendhat i permakulturní zahrady,“ popisuje krajinářský architekt. „Koneckonců v Brně probíhá i poměrně zdařilý Open House. To znamená, že jak máme my otevřené zahrady, tak oni tam mají vlastně otevřené domy. A zase se to krásně doplňuje a propojuje,“ je Krejčiřík nadšený z barevnosti a mnohotvárnosti akce, kterou v roce 2010 rozjel jako českou verzi akce, která původně vznikla v roce 1998 ve Velké Británii jako Open Garden & Squares Weekend a koná se každoročně o druhém červnovém víkendu.
Ochutnávka z Víkendu otevřených zahrad 2026
„Myslím si, že s prvním Víkendem otevřených zahrad jsme v roce 2010 – kdy se veřejnosti otevřely první tři zahrady – byli vlastně na začátku prezentace našeho kulturního dědictví. A považuji za nesmírně důležitou věc, že jsme inspirovali i ty ostatní. Protože čím taky jiným začít než zahradou. Vždyť tam to celé vzniklo – v zahradě Eden v ráji,“ dodává.
A jaký je dnešní obraz akce, kterou si lidé v Česku vzali za svou? „Je to takový celek, který ukazuje kreativitu našich lidí. Říkám, že se tam najde vše. Od krajiny v Kladrubech, kde je to 1200 ha, až třeba po Oranžérii na Břevnově, která se letos do Víkendu otevřených zahrad zapojuje poprvé. Mě nejvíc překvapuje kreativita našich lidí, kteří dokážou tu svou zahradu odprezentovat a dát jí ten program. Každá ta zahrada je jiná, svébytná a to je pro mě největší zadostiučinění,“ říká Krejčiřík k letošnímu ročníku.
Firemní zahrada u barokní Oranžérie, kde se obědvá, odpočívá i pracuje, bude o letošním víkendu poprvé otevřena veřejnosti (otevírací dobu i podmínky najdete i v tomto případě na stránkách akce):
Letos se mohou Brňáci i návštěvníci moravské metropole a jejího okolí těšit na unikátní novinku. „Je tam nově moc hezký program – hra Za tajemstvím brněnských zahrad, kterou si Brno připravilo opravdu velmi zajímavě. Mají k tomu mapu, a vlastně je úzce propojené navzájem – je tam třeba komunitní Zahrada pěti elementů, zahrada Arnoldovy vily, vily Tugendhat, i Löw-Beerovy vila a řada dalších,“ má radost organizátor.
Vyrazíte někam? Pozor na otevírací dobu i podmínky
V interaktivní mapě na stránkách Víkendu otevřených zahrad najdete všechny přihlášené zahrady. A pozor, barevně odlišně (zeleně) jsou vyobrazené ty, které se rozhodly nabídnout možnost návštěvy v jiný termín než 13. a 14. června. Někde už akce proběhla, někde otevřeli už dnes, jinde nabízejí třeba jen sobotu, a nebo pozdější termín. „Děje se tak například s ohledem na to, co tomu člověku zrovna v zahradě kvete. A někdo má třeba dvě zahrady a chtějí to odprezentovat všechno – což je hezké – aby si to lidi užili,“ vysvětluje důvody organizátor. Také tam najdete informace o případném vstupném, možnosti nákupu rostlin, programu a podobně.
Brňáci lákají na zahrady i dobrodružnou hru
Veřejnosti se o víkendu otevře řada již zmíněných brněnských zahrad, běžně skrytých za vysokými zdmi vil nebo ploty zahrádkářských osad. Pozvánka na premiéru městské hry „Tajemství brněnských zahrad“ – která promění návštěvu zelených oáz v napínavý rodinný příběh – má mezi otevřenými zahradami i v Evropě oceněnou Zahradu 5 elementů.
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Zahradu v kolonii z 50. let proměnili v živoucí organismus u Zaječího potoka
Pro brněnské pořadatele je tato zahrada v zahrádkářské osadě Zaječí hora velmi významná. Spolu s Prvorepublikovou zahradou – která se Víkendu otevřených zahrad také účastní – získalo právě toto místo v listopadu 2025 prestižní ocenění v rámci European Award for Ecological Gardening. „To, že komunitní projekt z Brna zazáří na celoevropské úrovni, potvrzuje, že náš přístup k městské zeleni dává smysl i v mezinárodním měřítku,“ uvádějí organizátoři ze ZO Zaječí hora 1.
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Je ryze přírodní, v prvorepublikovém stylu. A inspirativní i v rámci Evropy
Dalším unikátem je Osada Malina, která jako první zahrádkářská osada v České republice získala status přírodní zahrada. To znamená, že celá osada hospodaří bez chemie a rašeliny. A jak již zmínil architekt Krejčiřík, tyto přírodní zahrady tvoří celek 17 zapojených brněnských zahrad spolu s reprezentativními městskými zahradami u věhlasných vil (viz fotogalerie).
Společně o víkendu rozjedou hru Za tajemstvím brněnských zahrad, kde bude cílem získat kousky skládačky, díky kterým pak dají dohromady závěrečnou tajenku. Hru lze dohrát v každé zapojené zahradě v sobotu či v neděli – vždyť návštěvníci si mohou vybrat, kdy přijdou.
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