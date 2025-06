Akce má svůj web, kde najdete kompletní seznam otevřených zahrad včetně kontaktů a popisu programu. Lze z něj mj. vyčíst, že z původně tří veřejnosti otevřených zahrad během prvního ročníku před patnácti lety se u nás tento svátek rozrostl do úctyhodných rozměrů. Najednou jsou to stovky zahrad. A velmi zajímavou informací pro letošek je, že se přihlásil i Český zahrádkářský svaz, který má u nás asi největší tradici.

„Letošní ročník je vůbec výjimečný, dostali jsme se přes 300 zapsaných zahrad, které budou otevřeny. A úplně největší novinka je, že budou zpřístupněny zahrady Pražského hradu a zámku Lány,“ říká krajinářský architekt Přemysl Krejčiřík, duchovní otec české verze svátku otevírání běžně nepřístupných zahrad veřejnosti. Což má jakousi symboliku. „Je to pro nás hodně zajímavá věc – uzavírá se kruh, protože v roce 2010 byly právě zahrady pod Pražským hradem jednou ze tří zahrad, s nimiž jsme tehdy s akcí Víkend otevřených zahrad po vzoru Anglie začínali. A letos už se bude provázet i na Hradě, což jsme moc rádi,“ popisuje architekt.

Vysvětluje také, že pro mnoho subjektů bývá Víkend otevřených zahrad vlastně jakýmsi ukazatelem, zda má veřejnost o zpřístupnění či komentované prohlídky dané zahrady vůbec zájem. A nezřídka se pak na některých místech provází dál a stane se to standardem.

Navštívit lze i zahrady, které znáte z iDNES.cz V již tradiční soutěži Nejkrásnější zahrada už měli naši čtenáři možnost prohlédnout stovky zahrad. A některé z nich – především těch oceněných – lze v rámci nadcházejícího víkendu vidět i naživo. Například certifikovanou přírodní Prvorepublikovou zahradu na Plzeňsku nebo Zahradu by Niky na Zlínsku, kterou majitelé budovali podle kurzu Žijte ve své zahradě. Díky pozemku od rodičů se Nikola vrátila se svou rodinou na místo, kde vyrůstala. U domu vybudovali zahradus výhledem do krajiny. Styl zahrady vyplynul z charakteru domu. Vila byla dostavěna v roce 1926, a tak i zahrada dostala prvorepublikovou podobu. Na svou jihočeskou zahradu zve o víkendu i zahradník Pavel Chlouba, který mj. umí skvěle poradit, jak pečovat o hortenzie či stříhat kanadské borůvky. Zkušený zahradník a pěstitel Pavel Chlouba ví o hortenziích všechno. Pavel Chlouba vysvětluje, kde na kanadské borůvce hledat květní pupeny.

„Mnohdy se stane, že se na základě Víkendu otevřených zahrad ta která zahrada víc zpropaguje, otevře se veřejnosti, a najednou se zjistí natolik velký zájem, že to provázení tam potom funguje i během roku. Třeba jednou za měsíc a podobně,“ popisuje zkušenost Krejčiřík.

Víkend otevřených zahrad a vstupné? Může být V Anglii, kde tento svátek vznikl, se v rámci jednoho červnového víkendu otevírají běžně nepřístupné zahrady – kam se během roku nelze běžně dostat – v tom spočívá ona „otevřenost“. Nemusí to znamenat, že vstup je zdarma (konkrétní informace k jednotlivým zahradám najdete na webu). Například v Londýně si lidé kupují průkaz umožňující vstup do těchto. V České republice je cílem akce zvýšit informovanost a povědomí lidí o zahradním umění a zahradní architektuře, vstupné je na majitelích zahrad. Mnohdy je z něj hrazen doprovodný program, komentované prohlídky či hudební nebo divadelní představení, které dotvářejí sváteční atmosféru.

Nicméně vraťme se k samotnému víkendu. Ten, kdo svou zahradu na tyto dva dny otevírá, logicky sám nemůže akce využít a odjet, nicméně i to má řešení. „Máme takový systém, že se ti vlastníci zahrad domluví mezi sebou – protože už se znají – kdy se třeba navštíví jindy,“ vysvětluje krajinný architekt, který je jedním ze tří, jenž v letošním ročníku soutěže Nejkrásnější zahrada pomůže redakci iDNES.cz s hodnocením.

Krajinářský architekt Přemysl Krejčiřík Krajinářský architekt Přemysl Krejčiřík Je garantem celé akce a se svou ženou Kamilou vede Ateliér Krejčiříkovi. Oba se jako krajinářští architekti věnují obnově památek – například zámeckých parků – hlavně objektům chráněným UNESCO, jako je například zahrada vily Tugendhat, Kuks a další. A to nejen u nás, ale i ve Francii, na Slovensku či v SRN. Obnovu památek na fakultě v Lednici také učí a v tamějším zámeckém parku se s ním v sezoně můžete setkat jako s průvodcem. V letošním roce spolupracuje s redakcí iDNES.cz na čtenářské soutěži Nejkrásnější zahrada.

Přemysl Krejčiřík celou akci považuje za skvělou možnost výměny informací v praxi. „Dokonce máme i jedno město – což nenajdete nikde na webu – kde je v rámci akce otevřeno přes třicet soukromých zahrad, které se navštíví mezi sebou. Takový místní uzavřený okruh, uzavřená soukromá komunitní akce, kdy se lidé nechali Víkendem otevřených zahrad inspirovat a je úplně jedno, kdy a jak si to zorganizují,“ popisuje krajinář, jak je také možné se nechat inspirovat, že něco podobného může skvěle fungovat. „Je k tomu i podrobně popsaná a certifikovaná metodika, aby lidé věděli, jak se chovat. A kdokoliv ji může využít.“

Vždycky jde podle jeho zkušeností o první otevření, kdy návštěvnost nebývá velká. „Je potřeba si pozvat své kamarády nebo prostě sousedy, upéct bábovku, nachystat čaj a ono se z toho vlastně může vyklubat i milé posezení. Takto to začíná, postupně se nabalí další návštěvníci a další rok to může být větší. Podobně jako je to s celým Víkendem otevřených zahrad, kdy jich je ze tří zúčastněných v prvním ročníku více než 320 letos,“ popisuje garant akce.

Příjemnou pomyslnou třešničkou je, že více než 70 přihlášených zahrad je přírodních, tzn. že se na nich hospodaří čistě v souladu s přírodou. „Je to skupina certifikovaných organických zahrad, kde se například nepoužívá rašelina a vědomě vytvářejí životní prostor pro ptáky i hmyz. Mají i povinnost se jednou za rok otevřít pro veřejnost a podělit se o své cenné zkušenosti, které jsou hodné následování,“ vysvětluje Krejčiřík.“ Stačí si vybrat, kterou v rámci „víkendu“ navštívíte, můžete si vybrat třeba tu nejbližší. Případně si lze většinou domluvit i jiný termín.

„Je fajn sledovat, co je český národ schopný vymyslet a připravit. A ukázat, co umíme. Myslím si, že je strašně důležité ukázat lidem, na čem kdo dělá, a jak pracuje. Což je v zahradách rozhodně vidět,“ uzavírá pozvání na tento víkend krajinářský architekt Přemysl Krejčiřík.