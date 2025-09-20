Vertikutace je proces, kdy se vertikálními noži prořezává travní drn. Provádět by se měla dvakrát ročně, na jaře a na podzim.
Podzimní vertikutace trávníku je důležitá, protože ho připraví na zimu a pomůže mu zregenerovat po horkém létě. Zbavíte ho plsti a odumřelých částí, díky čemuž se může trávník nadechnout. Zároveň mu zlepšíte přístup vzduchu, vody a živin, což je nejlepší prevence proti mechu. Vertikutací navíc provzdušníte půdu, takže bude lépe odolávat mrazu a ochráníte ji před poškozením.
Kdy je ideální čas a jaké jsou podmínky?
Nejlepší čas na podzimní vertikutaci je od září do poloviny října. Důležité je provádět ji za správných podmínek:
- Teplota: Půda by měla mít teplotu alespoň 10 °C.
- Vlhkost: Půda by neměla být ani příliš suchá, ani přemokřená. Ideálně počkejte dva dny po dešti.
- Stáří trávníku: Vertikutace se doporučuje u trávníků starších dvou let. U mladších hrozí poškození.
- Příprava: Před zákrokem trávník posekejte na výšku tři až čtyři centimetry a ujistěte se, že je suchý.
Jaký vertikutátor vybrat?
Pokud s vertikutací začínáte a máte menší pozemek, ideální je elektrický vertikutátor. Je lehký, snadno se ovládá a je tichý. Pro větší zahrady, kde by vám mohl vadit přívodní kabel, je lepší volbou benzínový vertikutátor. Nabízí vyšší výkon a volnost pohybu. Pro malé trávníky a místa, kam se těžká technika nedostane, vám poslouží i ruční vertikutátor, který vypadá jako hrábě s noži.
Vertikutace trávníku: Postup krok za krokem
Samotný proces je jednoduchý, ale je třeba dodržet několik pravidel. Nejdůležitější je nastavit správnou hloubku řezu.
- Hloubka řezu: Nože vertikutátoru by měly prořezávat drn do hloubky pouhých 2 až 4 milimetrů. Radikálnější řez by mohl kořeny poškodit.
- Vertikutace do kříže: Projeďte trávník nejprve v jednom směru a poté kolmo, abyste důkladně odstranili veškerou plsť a odumřelou trávu.
- Sběr odpadu: Po vertikutaci trávník důkladně shrabejte nebo seberte vyčesaný materiál.
- Dosev: Pokud po vertikutaci vznikla holá místa, je ideální je dosít.
- Hnojení: Pro regeneraci a přípravu na zimu použijte podzimní hnojivo s vyšším obsahem draslíku a nižším obsahem dusíku. Draslík zvyšuje odolnost rostlin proti mrazu.
Jak se o trávník starat po vertikutaci?
Po vertikutaci je trávník oslabený, a tak je důležité mu dopřát péči, aby se mohl zregenerovat. Dostatečná zálivka je samozřejmostí, zejména pokud doséváte. Mějte na paměti, že po říjnu by se už nemělo hnojit. A pokud se objeví plíseň, můžete aplikovat preventivní fungicid.
Správně provedená podzimní vertikutace je investicí do zdraví vašeho trávníku, která se vám na jaře vrátí v podobě hustého a zeleného porostu.