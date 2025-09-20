Zdravý trávník potřebuje péči i na podzim. Vertikutace při ní hraje klíčovou roli

Ivana Vaňkátová
  4:00
Po horkém létě si váš trávník zaslouží péči. Podzimní vertikutace trávníku je klíčová procedura, která ho zbaví plsti a mechu a připraví ho na přezimování. Díky správnému postupu bude váš trávník hustý, zdravý a plný života. Pojďme se podívat, jak na to.
Na menší rovné travní plochy se hodí elektrický vertikutátor. Pokud máte větší...

Na menší rovné travní plochy se hodí elektrický vertikutátor. Pokud máte větší nebo členitější zahradu, tak je ideální volbou benzinový vertikutátor. | foto: Wolf-Garten

Po vertikutaci trávník lépe přijímá kyslík, vodu i živiny a zdravěji roste.
Nože proříznou travní drn a pružiny vyhrabou stařinu.
Trávník po vertikutaci sice vypadá hrůzostrašně, ale během čtrnácti dní obživne...
Vertikutátor z trávníku vyčeše mech, plevel a odumřelé organické zbytky.
6 fotografií

Vertikutace je proces, kdy se vertikálními noži prořezává travní drn. Provádět by se měla dvakrát ročně, na jaře a na podzim.

Podzimní vertikutace trávníku je důležitá, protože ho připraví na zimu a pomůže mu zregenerovat po horkém létě. Zbavíte ho plsti a odumřelých částí, díky čemuž se může trávník nadechnout. Zároveň mu zlepšíte přístup vzduchu, vody a živin, což je nejlepší prevence proti mechu. Vertikutací navíc provzdušníte půdu, takže bude lépe odolávat mrazu a ochráníte ji před poškozením.

Po vertikutaci trávník lépe přijímá kyslík, vodu i živiny a zdravěji roste.

Kdy je ideální čas a jaké jsou podmínky?

Nejlepší čas na podzimní vertikutaci je od září do poloviny října. Důležité je provádět ji za správných podmínek:

  • Teplota: Půda by měla mít teplotu alespoň 10 °C.
  • Vlhkost: Půda by neměla být ani příliš suchá, ani přemokřená. Ideálně počkejte dva dny po dešti.
  • Stáří trávníku: Vertikutace se doporučuje u trávníků starších dvou let. U mladších hrozí poškození.
  • Příprava: Před zákrokem trávník posekejte na výšku tři až čtyři centimetry a ujistěte se, že je suchý.

Jaký vertikutátor vybrat?

Pokud s vertikutací začínáte a máte menší pozemek, ideální je elektrický vertikutátor. Je lehký, snadno se ovládá a je tichý. Pro větší zahrady, kde by vám mohl vadit přívodní kabel, je lepší volbou benzínový vertikutátor. Nabízí vyšší výkon a volnost pohybu. Pro malé trávníky a místa, kam se těžká technika nedostane, vám poslouží i ruční vertikutátor, který vypadá jako hrábě s noži.

Nože proříznou travní drn a pružiny vyhrabou stařinu.

Vertikutace trávníku: Postup krok za krokem

Samotný proces je jednoduchý, ale je třeba dodržet několik pravidel. Nejdůležitější je nastavit správnou hloubku řezu.

  1. Hloubka řezu: Nože vertikutátoru by měly prořezávat drn do hloubky pouhých 2 až 4 milimetrů. Radikálnější řez by mohl kořeny poškodit.
  2. Vertikutace do kříže: Projeďte trávník nejprve v jednom směru a poté kolmo, abyste důkladně odstranili veškerou plsť a odumřelou trávu.
  3. Sběr odpadu: Po vertikutaci trávník důkladně shrabejte nebo seberte vyčesaný materiál.
  4. Dosev: Pokud po vertikutaci vznikla holá místa, je ideální je dosít.
  5. Hnojení: Pro regeneraci a přípravu na zimu použijte podzimní hnojivo s vyšším obsahem draslíku a nižším obsahem dusíku. Draslík zvyšuje odolnost rostlin proti mrazu.

Je nejvyšší čas na jarní vertikutaci. Jen tak dosáhnete měkkého trávníku bez mechu

Jak se o trávník starat po vertikutaci?

Po vertikutaci je trávník oslabený, a tak je důležité mu dopřát péči, aby se mohl zregenerovat. Dostatečná zálivka je samozřejmostí, zejména pokud doséváte. Mějte na paměti, že po říjnu by se už nemělo hnojit. A pokud se objeví plíseň, můžete aplikovat preventivní fungicid.

Správně provedená podzimní vertikutace je investicí do zdraví vašeho trávníku, která se vám na jaře vrátí v podobě hustého a zeleného porostu.

Vstoupit do diskuse

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

KVÍZ: Víte, co patří do košíku? Otestujte si, jak se vyznáte v houbách

Houbařská sezona je v plném proudu. Víte ale, které houby můžete do košíku bez obav dát a kterým se raději vyhnout? Vyzkoušejte si své znalosti ve velkém kvízu! Soutěžit o voucher na Chytrý Kvíz...

Na Čertovce už vaří čerstvé jídlo, při natáčení Ano, šéfe! vyklidili mrazáky

„Tohle je interiér, o kterým se rozhodně nedá říct, že by byl zastaralej. Ten je prostě starej,“ konstatuje šéf při vstupu do restaurace, kde na zdi mimo jiné visí i kůže z divočáka a minulé století...

Jabloně po sklizni potřebují péči. Ozdravný řez je připraví na zimu

Po sklizni jablek by vaše práce v sadu neměla končit. Právě teď nastává ideální čas na takzvaný ozdravný řez jabloní, který jim pomůže připravit se na zimu a zajistí bohatou úrodu v příštím roce. Je...

Když bylo třeba sklidit chmel, naše zlato, se studenty se nediskutovalo

Bývaly doby, kdy vstupenkou ke studiu na vysoké škole nebyly jen zdárně složené přijímací zkoušky, ale rovněž výpomoc při sklizni chmelové úrody. Studenti to dost dobře nemohli odmítnout, omlouvaly...

Střih růží není jen jarní práce. Podzimní péče má klíčový význam

Zatímco jaro je časem velkých změn a radikálních řezů, podzim je pro růže spíš obdobím decentní úpravy. Mnoho začínajících zahrádkářů si klade otázku, zda růže na podzim vůbec stříhat. Odpověď je...

Zdravý trávník potřebuje péči i na podzim. Vertikutace při ní hraje klíčovou roli

Po horkém létě si váš trávník zaslouží péči. Podzimní vertikutace trávníku je klíčová procedura, která ho zbaví plsti a mechu a připraví ho na přezimování. Díky správnému postupu bude váš trávník...

20. září 2025

Svatováclavský dukát píše dějiny. Za jeho vznikem stál i Alois Rašín

Svatý Václav, patron českých zemí, zastánce Čechů, asketický mnich i ctnostný rytíř na knížecím trůně. Takové jsou obrazy muže, o kterém někteří historikové pochybují, zda skutečně existoval. Jak se...

20. září 2025

Zoo Praha slaví neděli u goril. Mláďata baví, pečující gorilí tetička dojímá

Kdy jindy se zajít podívat na oba pavilony goril nížinných v pražské zoo než při příležitosti jejich svátku? V jednom najdete gorilí rodinu se třemi mláďaty, několika samicemi a stříbrohřbetým samcem...

20. září 2025

Podzim je čas pro výsadbu růží. Ujistěte se, že víte, jak na to

Růže jsou právem označovány za královny zahrad. Aby se jim dařilo a odměnily se bohatými květy, je důležité vybrat správný termín výsadby a dodržet několik základních pravidel. Jak založit záhon...

19. září 2025

Když bylo třeba sklidit chmel, naše zlato, se studenty se nediskutovalo

Bývaly doby, kdy vstupenkou ke studiu na vysoké škole nebyly jen zdárně složené přijímací zkoušky, ale rovněž výpomoc při sklizni chmelové úrody. Studenti to dost dobře nemohli odmítnout, omlouvaly...

19. září 2025

Na Čertovce už vaří čerstvé jídlo, při natáčení Ano, šéfe! vyklidili mrazáky

„Tohle je interiér, o kterým se rozhodně nedá říct, že by byl zastaralej. Ten je prostě starej,“ konstatuje šéf při vstupu do restaurace, kde na zdi mimo jiné visí i kůže z divočáka a minulé století...

19. září 2025

Střih růží není jen jarní práce. Podzimní péče má klíčový význam

Zatímco jaro je časem velkých změn a radikálních řezů, podzim je pro růže spíš obdobím decentní úpravy. Mnoho začínajících zahrádkářů si klade otázku, zda růže na podzim vůbec stříhat. Odpověď je...

18. září 2025

Ušetřete a snižte plýtvání i svou ekologickou stopu. Osm základních tipů

Pokud vám není lhostejné ničení naší planety, životní prostředí a uhlíková stopa a přemýšlíte, jak se chovat více ekologicky, přinášíme několik prověřených tipů. Mnoho z nich navíc ušetří i vaši...

18. září 2025

KVÍZ: Víte, co patří do košíku? Otestujte si, jak se vyznáte v houbách

Houbařská sezona je v plném proudu. Víte ale, které houby můžete do košíku bez obav dát a kterým se raději vyhnout? Vyzkoušejte si své znalosti ve velkém kvízu! Soutěžit o voucher na Chytrý Kvíz...

vydáno 18. září 2025

Podzimní balkon nemusí být prázdný. Vřesy a trávy mu dají barvy

Podzim rozhodně není obdobím, kdy by měl balkon nebo terasa zůstat prázdné. Podívejte se, co sázet do truhlíků, aby balkon zůstal barevný až do zimy.

17. září 2025

Můj nejlepší rybářský úlovek. Podělte se o svůj příběh a vyhrajte

Soutěž

Redakce iDNES.cz vyhlašuje soutěž Můj nejlepší rybářský úlovek. Pošlete příběh a fotky i video ze svého rybaření a zahrajte si o špičkový rybářský prut.

17. září 2025

Slaďounké moruše si zamilujete stejně jako ptáci. Sázejte je dál od domu

„Je to moje úplně nejoblíbenější ovoce v celé zahradě,“ říká zahradnice Lenka Eywa, která se s tímto jedinečným ovocem setkala až ve svých 35 letech. Hned věděla, že jednou moruši musí mít na zahradě...

17. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.