Vertikutace je v podstatě hloubková očista trávníku. Něco jako jarní detox, který trávníku obnoví přístup vody, živin a vzduchu rozrušením plsti, která se přes zimu stihla vytvořit. Jarní vertikutace trávníku také podporuje tvorbu nových výhonků, tím se trávník omladí a zhoustne.

Po vertikutaci trávník lépe přijímá kyslík, vodu i živiny a zdravěji roste.

Kdy vertikutovat trávník?

Nejlepší čas, kdy provzdušnit trávník, nastal právě teď v dubnu, kdy sluníčko láká trávu k růstu. A pak ještě v září jako součást podzimní péče. Během sezony je také možné pro zvýšení efektu trávník pravidelně vyčesávat vertikutárorem osazeným pouze pružinami, bez nožů.

Je důležité se vyhnout horkému létu a mrazivé zimě. Ideální venkovní teplota by se měla pohybovat v rozmezí 15 až 20 °C. Důležité je, aby trávník nebyl ani přesušený, ani promáčený, aby nedocházelo k jeho vytrhávání. Nejlepší doba pro vertikutaci je tedy několik dní po dešti.

Také mladé trávníky do dvou let by měly zůstat vertikutace ušetřeny, dokud se jejich kořenový systém nezpevní.

Jak ovšem poznat, jestli trávník už volá po omlazujícím zásahu? Jednoduchým testem s kovovými hráběmi nebo kultivátorem – uvolňují se zbytky posečené trávy a mechová peřinka? Dalším signálem může být neústupný růst plevele, kterému se na rozdíl od oslabené trávy ve zplstnatělém prostředí daří.

Nože proříznou travní drn a pružiny vyhrabou stařinu.

Jaký vertikutátor bude potřeba?

Vhodný vertikutáror se volí podle rozlohy zelené říše. Na malou zahrádku postačí vertikutační hrábě, které by měly být považovány za součást venkovní posilovny. Procvičí i ty svaly, o kterých jste ani nevěděli, že je máte.

Pro rozlehlé trávníky je jasnou volbou vertikutátor, motorizovaný pomocník, který ušetří spoustu energie a času, který pak zahradník může věnovat zmíněnému grilování.

Pro menší nebo středně velké zahrady s dobrou dostupností elektrické sítě jsou vhodné elektrické nebo akumulátorové vertikutátory, které jsou tiché, lehké a snadno ovladatelné.

Benzínový vertikutátor má větší záběr a silný motor. Hravě revitalizuje rozlehlé travní plochy i velmi členitý terén.

Postup vertikutace trávníku

Nejdříve je důležité posekat trávník na přibližně 3 centimetry. Tento jarní sestřih mu pomůže lépe dýchat. Následně nastavte vertikutátor na dva až čtyři milimetry.

První možnost, jak na vertikutaci trávníku, se využívá, pokud je trávník pravidelně stříhán na podzim. Vertikutace se tak provádí ještě před prvním jarním sečením. Následně se trávník pohnojí a po jednom až dvou týdnech poseče na obvyklou výšku.

Druhá metoda začíná jarním hnojením trávníku. Poté se poseče na standardní výšku a s vertikutací se počká do druhého sečení, které by mělo proběhnout přibližně za dva týdny.

Samotný postup vertikutace trávníku je jednoduchý, ale vyžaduje systematičnost. Nejprve je zapotřebí přejet trávník jedním směrem, stejně jako když se seče sekačkou, ale poté ještě napříč. Tím se odstraní co nejvíce mechu a suché trávy. Hloubka vertikutace by měla být nastavena na dva až čtyři milimetry.

Po vertikutaci trávník vypadá trochu jako po invazi kobylek. Nyní je potřeba vše shrabat, a pokud se někde objeví holá místa, je nejvyšší čas je dosít novým osivem. A aby se trávník rychle zotavil a nabral síly, potřebuje důkladné hnojení. Nezapomeňte také na pravidelnou zálivku, aby měl trávník dostatek vláhy pro nový růst.

Vertikutace trávníku

Vertikutace, nebo aerifikace?

Mnozí zahradníci si vertikutaci pletou s aerifikací, tedy provzdušněním.

Vertikutace

Jedná se svislé prořezávání trávníků do hloubky přibližně 3 mm nebo více pomocí vertikutátoru. Vertikutace odstraňuje travní plsť, mech a plevel z povrchu trávníku, stimuluje jeho zdravý růst. Výsledkem je očištěný trávník, který má lepší podmínky pro růst.

Aerifikace

Jedná se o vytváření malých otvorů v trávníku pomocí provzdušňovače. Cílem je zkypřit půdu a zlepšit její propustnost. Dále také zajistit lepší přístup vzduchu, vody a živin přímo ke kořenům. Provzdušená půda tak umožňuje kořenům lépe dýchat a přijímat živiny.

Vzhůru do jarní vertikutace! Trávník se za péči odmění sytě zelenou barvou a hustým kobercem, který bude lákat k piknikovému posezení a hraní s dětmi.