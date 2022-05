Pošlete trávník do posilovny. Předepište mu vertikutaci a bude z něj chlapík

Po zimě je trávník plný mechu a zbytků po sekání ještě z minulé sezony, takzvané stařiny. Tato vrstva vytváří u kořenů neprodyšnou „skořepinu“, která zabraňuje, aby se ke kořínkům trávy dostaly vláha i vzduch, což jsou nezbytné ingredience pro optimální růst.

Vertikutace neboli vertikální prořezání trávníku (z anglického verticalcut) je jednou ze základních regeneračních metod. Oddělují se vodorovné travní odnože, povrch kypří a v trávníku tvoří úzké drážky pro snazší pronikání vzduchu, živin a vláhy ke kořenům.

Podpoří se tak růst kořenového systému, omlazení a zahuštění trávníku. „Vertikutátory si nepleťme s provzdušňovači, které nezasahují do země, ale pomocí ocelových pružinek osazených na válci pročešou trávník a odstraní vrchní vrstvu staré plsti a mechu,“ upozorňuje Tomáš Boukal ze společnosti Fieldmann.

Vertikutace je jednoduchý proces, kdy se vrstva stařiny zhruba do hloubky 2–3 milimetrů prořízne a tím se přirozený koloběh obnoví. Zdánlivě to na zahradě po vertikutaci může působit hrůzostrašně, protože trávník po prořezání nevypadá hezky, jenže během čtrnácti dnů se zacelí a vůbec to nepoznáte.

Takže operace skončí úspěšně a pacient ožije jako zázrakem. Vyzkoušeli jsme si to a ve videu uvidíte, co můžete očekávat po aplikaci na neudržovaném trávníku.

11. dubna 2014

Vertikutace by se obecně měla začít provádět v době, kdy začne po zimě znovu růst tráva. To odpovídá době, kdy i přes noc neklesne teplota zeminy pod 7 °C. Pokud nemáte vpichovací teploměr, můžete to odhadnout i podle toho, kdy šlápnete na trávník a cítíte, že se půda příliš houpá.

Pak ještě nějaký ten den počkejte. Nelze totiž přesně určit, se kterým datem začít. Jiné to bude v Polabí a jiné třeba ve výše položeném Liberci.

Vertikutátor, nebo provzdušňovač? Nejlépe dva v jednom

S ohledem na nižší frekvenci používání vertikutátoru i provzdušňovače (oproti klasické sekačce) jsou velkou výhodou univerzální kombinované stroje, které disponují jak válcem s vertikutačními noži, tak provzdušňovacím válcem s ocelovými pružinkami.

Na válci běžných vertikutátorů bývá 18–20 nožů. Platí, že čím více je nožů, tím lépe. Pořídíte-li si stroj s více noži na válci, stačí vám přejet trávník pouze v jednom směru.

Proč je důležité nezanedbat aerifikaci:

Naopak s vertikutátorem s menším počtem nožů, je potřeba jet pro jistotu podélně a pak ještě příčně. Obvyklý záběr menších strojů je 32 cm. Ty jsou vhodné pro trávníky do cca 600 m2. Na větší plochy, asi od 1 000 m2, se doporučuje zvolit záběr větší, obvykle 40 cm.

Při vertikutaci většího trávníku rozhodně oceníte objemný sběrný koš, kde se travní plsť shromažďuje. Obvyklý objem koše je 30–40 litrů u menších modelů, asi 50 litrů u větších. Větší koš je těžší, ale nemusíte jej tak často vysypávat. Práci tak máte rychleji hotovou.

Vybrat benzín, zásuvku, či aku?

Elektrický stroj mívá oproti benzínovému nižší výkon, je tedy pomalejší. Výhodou je však tichý chod. Motor nespaluje žádné palivo, provoz je tím pádem šetrný k životnímu prostředí. Stroj uskladníte téměř kdekoliv, nevyžaduje prakticky žádnou údržbu ani servis. Předpokladem je však elektrická zásuvka v dosahu.

Benzínový vertikutátor je sice zpravidla těžší, hlučnější a méně přívětivý k životnímu prostředí, ale nabízí větší záběr a rychlejší práci při neomezené možnosti pohybu v terénu, byť třeba kopcovitém či svažitém.

Vodu zadržte na pozemku. Stačí jenom obyčejné aerifikační vidle:

Současný trend sice velí volit akuprovedení, což se nabízí jako moderní a optimální řešení, ale v případě vertikutátorů to nemusí vždy platit. Vertikutátor na rozdíl od jiných zahradních strojů musí dělat ještě těžší práci než třeba travní sekačka, a tak najdete v tomto segmentu spíše malé stroje vhodné pro malé pozemky.

Případně v sekci vertikutátorů jednotlivých značek najdete jen provzdušňovače, ne „plnokrevný“ vertikutátor. Což je pro člověka, který už od značky nějaký akustroj vlastní, i tak pomoc, protože i provzdušňovač trávníku pomůže.

Optimální je už od počátku volit značku, která má v nabídce komplexního vybavení pro akupřístroje nejen sekačku, ale i vertikutátor. Protože je to zatím podobně jako při nákupu fotoaparátů.

Jestliže si jednou zvolíte tělo Nikon, uvážete se ke koupi objektivů, blesků a dalšího příslušenství od téže značky, i kdyby se vám kdovíjak líbil skvělý objektiv od Canonu. Na dobu, kdy dojde k unifikaci baterií do dílenských a zahradních strojů, podobně jako když koupíte jednotnou nabíječku mobilu, si ještě budeme muset počkat.