Naštěstí si při sledování Vojtových – zatím ještě poměrně nejistých – farmářských krůčků pokračujících druhým rokem nemusíte připadat jako lúzři. Učí se totiž za pochodu, někdy tápe, a přiznává to. A maska suverénního supermana padá.
I v dalším dílu šel Kotek otevřeně s kůží na trh: tentokrát s pokračováním kachního příběhu s půvabným happy endem v podobě vyvedení žluťoučkých kachňátek na zelený pažit i hladinu rybníčku. A ano, skutečně se ukázalo, že farmářské pletivo s oky 10 × 10 cm není u kachní ohrady úplně ideální volba.
Kachny, kachňata, včely i kančí kopýtka...
Na farmě je prostě pořád co dělat, a nikdy nevíte, co přesně přijde. Plány vám může změnit naprosto cokoliv. A plány, ty Vojta divákovi jeho osobního i rodinného příběhu postupně odkrývá. A tak letos na jaře přišly na řadu i vysněné včely.
Za pomoci včelaře Míry, který Vojtovi nejen přiveze úly se třemi prvními včelstvy, ale také poradí se vším okolo. Tak, aby Vojta měl šanci proniknout do tajů včelařského umění postupně a přitom za pochodu – na vlastní kůži. Nutno říct, že farmář Kotek se toho nebojí, a je vidno, že „svůj med“ si chce opravdu zasloužit. A je až dojemné, když dojde na „stáčení úrody“ a je u toho i malý Hubert – užívá si to, jako by se ocitl v rodinné cukrárně.
Marionety z kopýtek, jímka na vodu i sklep
Vojtova žena by musela být blázen, kdyby jí nebylo jasné, že když si udělal myslivecké zkoušky a pořídil flintu, tak rozhodně nebude sedět doma. Dá rozum, že se dal ke kozárovickým myslivcům – a přidělili mu stanoviště, které má na starosti. „Spadla mi brada. Absolutní relaxační zóna. Ale chudák Ráďa, vůbec nebudu doma,“ komentuje Kotek nadšeně místo, odkud je nádherný výhled na lesní palouk i do místní malebné krajiny.
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Kotek na farmě bojuje o přežití i plochu pro dům. Příroda je prostě drsná
Myslivecké zkoušky Vojta potřebuje absolvovat i s fenkou Haidy – naučit ji odložení v lese – tak, aby neštěkala, ani když se vystřelí. A musí být schopna dohledat střelenou zvěř. Nakolik prapodivná je její příprava, se podívejte na úvodním videu. „Něco tak bizarního jsem v životě neviděl,“ podotkne Vojta, když se Pavel vrhne na vytváření stopy kopýtky divočáka přidělanými na dlouhé dřevěné laťky. „Tahle činnost se do mého deníčku divností zapsala zlatým písmem,“ dodává. A stejným písmem si s Haidy mohou zapsat i úspěšné složení zkoušek.
Vizualizace budoucí podoby stodoly, kde se bude skladovat vše potřebné pro provoz farmy a parkovat technika. Využitelná by měla být i pro společenský život na farmě.
Nicméně i stavební práce na farmě krok za krokem pokračují – například se začíná chystat sklep pro obří stodolu. A protože je bez debat, že je třeba šetřit vodou a zadržovat ji v krajině, přijde na řadu i pořádná jímka na vodu. Tu si Vojta dokonce sám usadí na místo. A dostane nabídku udělat si jeřábnické zkoušky, protože i na to je talentem, jakých moc není. Prostě superman.
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Kotek stíhá točit i žít po farmářsku. S druhou řadou seriálu se vrhá na bio