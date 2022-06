Soužití s včelami je snadné. Když se umíte chovat, i žihadlu se ubráníte

Podívejte se i na naše další nekonečné přenosy Sledovat na iDNES.tv

Asi není třeba vysvětlovat, že včely jsou zvířata užitečná pro přírodu i pro nás. Měli bychom si jich vážit a opečovávat je, ne je hubit či zašlapávat do země.

„Nejde tady jen o med, vosk a další včelí produkty. Včely jsou důležité kvůli opylování rostlin. Bez něj by neměly plody,“ vysvětluje včelař František. I proto byste jim nějaké to žihadlo zabodnuté do vašeho těla měli odpustit.

Navíc – samotná včelka opylující květinku na vás nikdy nezaútočí. Má svých starostí dost: žije jenom 6 týdnů a na návštěvu 10 květů má zhruba minutu. Ostatně po píchnutí žihadlem sama zemře, takže k němu opravdu přistupuje až v krajní nouzi.

Problém je, když se vyskytnete poblíž úlu. „Tam si brání svoje území a dokážou být při náznaku nebezpečí, které člověk jistě představuje, agresivní,“ varuje odborník.

Radí, že je proto vždycky dobré se včelímu domovu vyhnout minimálně na pět metrů. Pokud to nejde, obcházejte ho alespoň zezadu, aby na vás jeho pruhované obyvatelky neviděly. Možná je dobré vědět, že včela létá rychlostí 29 kilometrů za hodinu, jen tak mimochodem mávne křídly dvěstěkrát za hodinu, takže při případném úprku se nezdržujte kličkováním.

Co dělat, když včely zaútočí

Když už na vás včely zaútočí, utíkejte rovně a daleko. Nekličkujte – zvířata tím rozhodně nezmatete. Snažte se zaběhnout do míst, kde je členitý terén, tedy hodně stromů, křoví a zlomů, protože to je pro ně obtížné zdolat.

Když nic takového kolem není a vy už nemůžete, klekněte si na zem, zakryjte si uši a oči, případně si sundejte brýle, aby vám za ně včely nezalétly, mějte pevně zavřenou pusu a dýchejte nosem.

Nějakému tomu bodnutí se takto rozhodně neubráníte. Když je potom klid, vyndejte si žihadlo. Spíše ho ale seškrábněte, rozhodně nemačkejte na jedový váček – vyprázdnil by se vám do kůže.

Potřete si postižené místo cibulí nebo octem, protože babské rady fungují, a hodně ho ledujte. Pokud se vám začne dělat špatně, volejte hned lékaře. Alergie se u kohokoliv může projevit znenadání a nečekaně a pak nutné co nejrychlejší lékařské ošetření.

Jak jsou na tom včelaři a včelstva v Česku? Našinci jsou včelaři velmi aktivními. V roce 2021 se k této zálibě hlásilo 65 188 nadšenců, takže v této oblasti jsme třetí nejsnaživější v celé Evropě. Co se tedy týká včel medonosných, není to s nimi u nás tak zlé. Jisté výkyvy, za které mohla sucha, horka a na polích všudypřítomná řepka, se sice objevily. Ale v tuto chvíli u nás žije cca 705 tisíc včelstev, což je naprosto v normálu.

Včely dokonce můžete chovat i ve městě a na střeše, jen je potřeba respektovat určitá specifika takového včelaření.