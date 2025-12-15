Vánoční hvězda potřebuje správnou péči. Jen tak se na každé svátky rozzáří

Vánoční hvězda je pro mnohé symbolem Vánoc. Tato kráska pochází z tropických oblastí Mexika a Střední Ameriky, a ačkoli ji často bereme jako sezonní dekoraci, s trochou péče se může stát krásnou pokojovou rostlinou na několik let. Je však potřeba vědět, že je pro svůj původ citlivá na chlad a sucho.
Vánoční hvězda neboli poinsettie se stala populární adventní a vánoční květinou v první polovině 20. století díky rodině amerických přistěhovalců původem z Německa. Tito pěstitelé v Los Angeles založili sad, šlechtili je, prodávali na ulicích Hollywoodu a podařilo se jim poslat tyto rostliny do televizních stanic jako předvánoční dekoraci. To odstartovalo jejich celosvětovou popularitu. | foto: PixabayProfimedia.cz

Vánoční hvězda neboli poinsettia se na trhu objevuje i ve zlaté variantě.
Vánoční hvězda ve slušivém kabátě z cesmínových listů a větviček jehličnanu.
Kam umístit vánoční hvězdu? Vánoční hvězda miluje světlé, ale rozptýlené světlo. Ideální je umístit ji k oknu, kde na ni přímo nepraží slunce, které by mohlo citlivé listy poškodit.

Proč opadávají listy z vánoční hvězdy? Nejčastější příčinou shazování listů je právě teplotní šok z chladu, průvanu nebo také přelití.

Pozor na chlad a průvan: rostlina je extrémně citlivá na nízké teploty. Ideální je udržovat stabilní pokojovou teplotu kolem 18 až 22 °C a v žádném případě ji nevystavovat průvanu, studeným parapetům nebo otevřeným dveřím.

Jak zalévat vánoční hvězdu?

Přelití je nejčastější příčinou úhynu vánoční hvězdy, proto je důležité zalévat správně.

  • Jak často se má zalévat vánoční hvězda? Zalévejte mírně a pouze tehdy, když je povrch substrátu lehce proschlý. Půda by měla být propustná a dobře odvodněná.
  • Voda musí odtékat: Vánoční hvězda nesnese trvale promočený substrát, protože hrozí hniloba kořenů. Pokud má květináč vnější ozdobný obal, vždy z něj po zalévání odstraňte přebytečnou vodu.
  • Teplota vody: Zalévejte vždy odstátou, ideálně měkkou (dešťovou) vodou pokojové teploty.

Vlhkost vzduchu

V době topné sezony, kdy je vzduch suchý, ocení vánoční hvězda zvýšenou vlhkost, ideálně kolem 50–70 %. Pomoci může umístění do misky s oblázky a vodou, aby květináč nestál přímo ve vodě, nebo pravidelné rosení listů.

Jak vybrat zdravou vánoční hvězdu?

Největší riziko je prochlazení! Jakmile koupíte prochladlou vánoční hvězdu, která byla vystavena teplotě pod 12 stupňů Celsia, poškození je nevratné a projeví se až doma opadem listů.

Kontrolní bodZdravá rostlinaVarovné signály (nekupovat)
Umístění v obchoděStojí v teple, chráněná před průvanem (ne u vchodových dveří).Stojí u vchodu, v chladné uličce, pod oknem nebo má studené listy.
Květy uprostředDrobné, žluté pupeny jsou uzavřené.Květy jsou již otevřené, opadané, nebo chybí (rostlina je přestárlá nebo ve stresu).
Listy a listenyPevné, sytě zelené listy. Spodní lístky neopadávají. Listeny (červená část) syté, ne sklovité.Spodní listy žloutnou a opadávají. Listeny jsou měkké, zvadlé nebo mají šedý nádech (prochlazení).
Zálivka a substrátSubstrát je mírně vlhký.Půda je vyschlá, tvrdá, nebo naopak přemokřená a v obalu stojí voda.
Balení a převozPožádejte o silné papírové zabalení pro izolaci proti chladu a přenášejte domů co nejrychleji a v teple.Pouze tenká fólie, bez obalu, dlouhý transport v chladném autě nebo venku.
Dlouhodobá péče a opětovné kvetení

Po Vánocích rostlinu nemusíte vyhazovat. Při správné péči může vydržet roky a znovu se na další svátky rozzářit vskutku vánočně červenou barvou.

Kdy stříhat vánoční hvězdu a jak ji přesadit

Na jaře, ideálně v březnu až dubnu, po období klidu, je čas na péči o starší rostlinu:

  1. Rostlinu seřízněte, čímž podpoříte hustotu a nový růst. Zkraťte výhony asi o třetinu až polovinu.
  2. Kdy přesadit vánoční hvězdu? Nejlepší čas je právě po seřezání na jaře. Přesaďte ji do čerstvého a propustného substrátu pro vánoční hvězdu (klasická zemina pro pokojové rostliny s trochou písku nebo perlitu).
  3. Od března nebo dubna začněte s pravidelným přihnojováním. Používejte hnojivo pro vánoční hvězdu, což je obvykle tekuté hnojivo pro kvetoucí pokojové rostliny, a to jednou za dva týdny. S hnojením se přestává na podzim, přibližně v září.
Co dělat, aby zčervenala vánoční hvězda?

Vánoční hvězda je takzvaná krátkodenní rostlina, tedy taková, která potřebuje pro kvetení krátké dny. Aby se listeny na podzim zbarvily, potřebuje absolvovat období intenzivní, nepřerušované tmy.

  • Kdy začít: Zhruba 8 týdnů před požadovaným kvetením, tedy od začátku října.
  • Postup: Rostlině je nutné zajistit 14–15 hodin tmy denně. To znamená, že ji každý den od pozdního odpoledne (cca 17:00) do rána (cca 8:00) musíte přikrýt neprůsvitnou kartonovou krabicí nebo ji umístit do skříně.
  • Světlo: Během dne potřebuje rostlina dostatek intenzivního světla. Bez tohoto cyklu tmy a světla se listeny nezbarví.
Sezonní kalendář péče o vánoční hvězdu

Tento plán vám pomůže udržet rostlinu zdravou po celý rok a připravit ji na nové kvetení:

ObdobíCíl péčeKonkrétní kroky
Prosinec – ledenDekorativní vrcholMírně zalévat (po proschnutí substrátu), nehnojit. Teplota 18–22 °C, chránit před průvanem.
ÚnorOdpočinekOmezit zálivku. Případné suché listeny opatrně odstranit.
Březen – dubenStart vegetaceSeřezat výhony na 10–15 cm. Přesadit do nového substrátu. Začít mírně hnojit (1× za 2 týdny).
Květen – srpenRůstová fázePravidelně hnojit (1× za 2 týdny). Pravidelně zalévat. Lze umístit ven (na chráněné místo bez přímého slunce). Zaštipovat pro kompaktní tvar.
ZáříPříprava na kveteníLehce snížit hnojení a zálivku. Připravit na cyklus tmy.
Říjen – listopadTvorba barevných listenůZásadní: Zajistit 14–15 hodin naprosté tmy denně.
ProsinecKveteníCyklus se opakuje, rostlina je v plné kráse.

Udělejte z vánoční hvězdy stálou pokojovku! Odměnou za celoroční péči vám bude nádherný, sytě zbarvený symbol Vánoc, který se k vám bude každou zimu věrně vracet.

