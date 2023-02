Růžemi na Valentýna nic nezkazíte, překvapit můžete sazenicí

Rudé růže jako typická valentýnská květina

Neexistuje v květomluvě rostlina, která by byla tak spojena s láskou a jejím vyznáním, s vášní a vřelými city jako červená růže. Ke svátku svatého Valentýna se naprosto hodí.

Ženy rudé růže nejen dostávají, ale samy jimi mohou vyzdobit svůj byt. Jaké dekorace zvolit?

Může být pugét i jeden květ

Malá kytice se bude překrásně vyjímat ve skleněné váze ve tvaru koule, do které se celá schová.

Dostat náruč růží má svůj velký půvab, stejně jako kytice ve váze. Ta nepotřebuje žádnou zvláštní přízdobu, tradičně se dá trochu „našlehat“ bílou gypsophilou nebo ozvláštnit stříbřitým eukalyptem, když ji ale necháte jen tak, neuděláte chybu.

Na svátek zamilovaných se snese i nějaká dekorace v podobě červených srdíček, stužek, nápisů Love a podobně. Jinou možností je vytvořit z květů růží srdce.

Zelenou aranžovací hmotu vykrojíte do požadované podoby a můžete ji vložit například do dortové formy ve tvaru srdce. Nechte ji dobře nasát vodou a pak do ní zapíchejte kvítky růží.

Někdo nedá dopustit na zdobení okvětními mi plátky, kterými pohází stůl a doplní je třeba svíčkami.

Pokud se vám nechce ničit květy, udělejte z růží věnec na dveře ve tvaru srdce,, ať vaše láska už od příchodu domů ví, že na ni myslíte. K tomu, abyste dali najevo city, ale není třeba mnoha slov ani kytek. Lásku projevíte i jednou rudou růží (vždy jich dávejte lichý počet).

Anebo si připravte různé vázičky a naaranžujte do nich po jednom růžovém květu. Ten lze vhodit i do skleničky na víno na prostřeném stole, samozřejmě ne do té, ze které budete pít. Anebo třeba dozdobte ubrousek na talíři.

Romanticky vypadá, když necháte květy vznášet v široké mělké míse s vodou a doplníte je zapálenými plovoucími svíčkami.