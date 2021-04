Nevyhazujte skořápky. Originální množírna bude rájem pro vaše sazenice

Tento nápad je k nezaplacení. Papírové plato od vajíček, půlky skořápek, trocha zeminy a pěstování může začít. Skořápky dodají rostlinám výživu a ve správný čas vzešlou sadbu přesadíte do většího květináčku nebo už přímo do záhonu i s „vaječným květináčkem“ plným vápníku.

Co potřebujete? Plato od vajíček, poloviny vaječných skořápek, substrát na výsev a množení a vybraná semena zeleniny nebo květin.

Jak postupovat při výsevu?

Než poloviny skořápek naplníte substrátem vhodným pro výsev nebo běžnou zahradní zeminou obohacenou kompostem, udělejte do spodní části raději odtokový otvor. Aby semínku nehrozilo přemokření.



Pak skořápky se substrátem usaďte do plata, aby dobře držely. Vzhledem k odtokovým otvorům na spodní straně skořápek posaďte papírové plato raději ještě na nějaký tác nebo podmisku.

Do každé poloviny skořápky vložte semeno a přihrňte ho zeminou. Tu stále udržujte vlhkou, ale nesmí být přemokřená. Proto je ideální používat postřikovač.

Důležité je samozřejmě i správné načasování výsevu. U tykví, tedy cuket, patizonů či dýní je to zhruba polovina dubna, do té doby tedy určitě nastřádáte skořápek dost. Jakmile sazeničky trochu povyrostou, přesadíte je do větších květináčků, ve kterých zesílí, než je v polovině května vysadíte ven. U květin se řiďte instrukcemi k ideální době výsevu na sáčku se semínky.