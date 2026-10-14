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V týdnu hrozí přízemní mrazíky. Práce na zahradě, které musíte stihnout

Pavla Žáková
  5:00

Udělejte si z podzimních zahradních prací terapii. Zahrada vám poděkuje, vyvenčíte u toho psa (pokud nějakého máte) a ještě se budete cítit dobře. Utahaní, ale v pohodě. | foto: Profimedia.cz

První podzimní mráz dokáže během jediné noci ukončit sezonu rostlinám, které ještě den předtím vypadaly zdravě. Jakmile předpověď počasí naznačí, že teploty v noci nebo k ránu mohou klesnout pod nulu, vyplatí se projít zahradu. Dovnitř patří muškáty a další choulostivé rostliny, sklidit je třeba dýně a pozornost si zaslouží také venkovní vodovod. Některé práce ale naopak mohou počkat.

Blíží se první mrazíky

V pondělí napadla na českých horách první sněhová vrstva a noc na úterý přinesla první teploty pod bodem mrazu. V dalších dnech nás čeká slunečné počasí, noční teploty se ovšem budou pohybovat mezi jedním a pěti stupni a místy se objeví přízemní mrazíky.

Noc byla mrazivá a ještě větší ochlazení přinese víkend. Mapa ukazuje, kde mrzlo.

Při hlídání předpovědi počasí kvůli pracím na zahradě je dobré myslet na jednu věc. Základní předpověď ČHMÚ uvádí teploty očekávané ve výšce kolem dvou metrů. Přízemní minimální teploty, měřené jen 5 centimetrů nad povrchem, mohou ale klesnout níž. Do nižších poloh zahrady tak může „stékat“ studený vzduch a vytvořit drobné mrazové kotliny, které rostliny poničí už ve chvíli, kdy teplota vzduchu, který dýcháme, je ještě pár stupňů nad nulou.

Pokud máte velkou zahradu, vyplatí se ji projít předem a rozplánovat si včas, co je potřeba udělat ještě před mrazem.

Hlízy jiřin a begonií: vyrýt, nebo přikrýt?

Pokud si lámete hlavu s tím, kdy vyrýt jiřiny, odpověď vás možná překvapí. Kvůli jednomu nočnímu mrazíku není hned nutné je vykopat ze země. Naopak, na podzim často ještě kvetou, a když první mráz květ a nadzemní část rostliny poškodí, neohrozí to jejich hlízy.

Pokud se to stane, prostě seřízněte zčernalé stonky, vyryjte hlízy, nechte je oschnout a uložte na zimu. Měly by ji přečkat v chladném prostoru, kde ale nemrzne.

Jak vyrýt jiřiny

  • Při vyrývání hlíz buďte opatrní, ať je nepoškodíte. Lepší je začít s rytím dál od stonku.
  • Pokud se vám podaří některou proseknout, oddělte ji od ostatních.
  • Poškozené místo se může stát vstupní branou pro hnilobu, zvlášť pokud je hlíza ještě vlhká.
  • Nechte hlízu oschnout, sledujte, zda nezačne hnít, a pokud ano, nemilosrdně ji vyhoďte.

Když jiřiny ještě kvetou, první mrazík je nepoškodil a má následovat ještě několik teplých dní, možná se vám nebude chtít o tyto krasavice přijít. Sezonu kvetení jim můžete prodloužit netkanou textilií, kterou přes ně přehodíte na noc. Mějte na paměti, že toto opatření u jiřin nefunguje jako dlouhodobá zimní ochrana, takže vyrytí hlíz se nakonec stejně nevyhnete.

U hlíznatých begonií je vhodné být opatrnější. Ty by měly přijít ze záhonu ještě před prvním mrazem. Jakmile jejich listy na podzim začínají žloutnout, omezte zálivku, vyjměte hlízy, nechte je oschnout a uložte na chladné místo bez mrazu.

Hlízy jiřin si před uskladněním popište podle odrůd či barev, pokud chcete na jaře vědět, kam kterou sázíte.

Jakmile jiřinky spálí první mrazíky, je potřeba je vyjmout z půdy a uskladnit v domě či ve sklepě.

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Nádobové rostliny: co nesmí zůstat venku ani jednu noc

Nejjednodušší práci mají majitelé teras a balkonů. Co lze přenést, to před mrazivou nocí jednoduše přestěhují pod střechu. Platí to především pro rostliny, které jsme na léto vynesli z domu, a pro druhy, které mráz nesnášejí.

Typickým příkladem je muškát neboli pelargonie. Pokud ho chcete uchovat do další sezony, přeneste ho ještě před prvním podzimním mrazem do světlého, vzdušného a bezmrazého prostoru. Pelargonie lze nechat v nádobách, případně je před zimou zkrátit. V zimě potřebují výrazně méně vody než v létě.

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Podobně je vhodné zacházet s dalšími choulostivými rostlinami, které léto trávily venku. Patří mezi ně fuchsie, citrusy, banánovníky nebo třeba ibišek. Jaké rosliny pěstované v květináčích jsou zvlášť citlivé na mráz?

  • Pelargonie (muškáty) – před prvním mrazem přenést do světlého, vzdušného a bezmrazého prostoru. Přes zimu zalévat jen málo.
  • Fuchsie – choulostivé odrůdy v květináčích nenechávat zmrznout. Přezimují nejlépe v chladném, bezmrazém prostoru.

Co s velkými květináči

  • U velkých květináčů, které přenést nelze, pomůže přesun co nejblíže ke stěně domu a izolace nádoby. Samotné obalení květináče ale z teplomilné rostliny neudělá mrazuvzdornou.
  • Ne všechny rostliny, které máte v květináči, musí na zimu dovnitř. Řada běžných trvalek či dřevin je mrazuvzdorná.
  • U nich je větším problémem promrzání kořenového balu, protože v nádobě jsou kořeny chladu vystavenější než hluboko v půdě. Právě tam může pomoci obalení květináče a vytvoření izolační vrstvy.
  • Mandevila (dipladénie) – tropická rostlina, která nesnáší mráz. Na zimu potřebuje světlé místo, ideálně přibližně 10–15 °C.
  • Andělská trumpeta (brugmansie) – velmi citlivá na chlad. Dovnitř je vhodné ji přenést už při poklesu nočních teplot pod zhruba 7–10 °C, tedy ještě před mrazem.
  • Citrusy – citroníky, mandarinky a další citrusy v nádobách zimovat na světlém, chladném, ale bezmrazém místě. Nehodí se jim přetopený pokoj.
  • Ibišek čínský – na rozdíl od mrazuvzdorných zahradních ibišků zimu venku nepřežije. Potřebuje světlé a bezmrazé místo, ideálně kolem 10 °C a více.
  • Okrasná kopřiva (koleus) – první mráz ji obvykle zničí. Lze přenést celou rostlinu dovnitř nebo si ještě před ochlazením odebrat řízky.
  • Banánovník – záleží na druhu, ale nádobové a tropické banánovníky je bezpečnější přenést do bezmrazého prostoru. Choulostivé druhy nesnášejí ani slabý mráz.
  • Agáve – většina běžně pěstovaných nádobových agáve potřebuje přes zimu hlavně sucho a bezmrazé podmínky. Chlad snesou lépe než kombinaci mrazu a mokra.

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Venkovní kohoutek, hadice a sud: pět minut, které ušetří výměnu

Rostliny nejsou jedinou částí zahrady, které může teplota pod bodem mrazu uškodit. Zvláštní kontrolu si zaslouží venkovní vodovod.

Voda se při zamrznutí rozpíná. Pokud zůstane uzavřená v potrubí, ventilu nebo jiné součásti zavlažovacího systému, může vznikající led zařízení poškodit nebo roztrhnout. U zavlažování se proto doporučuje před zimou odstranit vodu z částí systému, kde by mohla zůstat.

Před prvními výraznějšími mrazy je proto dobré odpojit zahradní hadici od kohoutku, nechat ji vytéct a uklidit ji. Pokud má venkovní kohoutek vlastní uzávěr uvnitř domu a vypouštěcí ventil, přívod se uzavře a venkovní část vypustí. Zkontrolujte také časovače, filtry, čerpadla a další prvky zavlažování, ve kterých může zůstávat voda.

U sudů na dešťovou vodu není jedna noc těsně pod nulou obvykle stejným problémem jako voda uzavřená v tenké trubce. Před souvislejším obdobím mrazů je ale rozumné nádobu zabezpečit podle doporučení výrobce, případně ji vypustit. Nejzranitelnější bývá výpustný kohoutek a další úzké části naplněné vodou.

Poslední plody: co ještě dozraje uvnitř

Jestli je někde dobré na předpověď prvního mrazu reagovat rychle, pak je to zeleninová zahrada. Především dýně a zimní tykve by se měly sklidit ještě před mrazem. Plody poškozené mrazem se hůře skladují a mohou začít rychle zahnívat.

ilustrační snímek
Dýňový koláč - ilustrační foto.

Dýně a tykve patří mezi plody, které jsou na mráz extra náchylné.

Zralou dýni odstřihněte s kusem stopky a nechytejte ji při přenášení právě za ni. Plody určené ke skladování potřebují pevnou, vyzrálou slupku. Po sklizni se nechávají zhruba týden až deset dní v teplejším a suchém prostředí „vytvrdnout“, než zamíří do skladu.

Do domu se vyplatí před mrazem sklidit také poslední rajčata. Ne všechna zelená rajčata ale dozrají stejně dobře. Největší šanci mají plody, které už dosáhly konečné velikosti a začínají měnit odstín ze sytě zelené ke světlejší barvě. Mohou postupně dozrát při pokojové teplotě; světlo pro samotné dozrávání není podmínkou. Úplně malé a nedovyvinuté plody už obvykle dobrou chuť nezískají.

TIP

Dozrávání plodů urychluje etylen, který uvolňuje například zralé ovoce. Proto se někdy k zeleným rajčatům přidává zralé rajče nebo banán.

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Zazimování zahrady: rozhoduje teplota půdy 8 °C, ne datum v kalendáři

Netkaná textilie a chvojí: co má smysl zakrýt a co ne

Když se objeví první lehké mrazíky, není potřeba stěhovat celou zahradu pod střechu. Na jednu či několik chladných nocí dobře poslouží netkaná textilie. Může poskytnout ochranu odpovídající přibližně dvěma stupňům Celsia. Teplomilnou rostlinu před mrazem tedy nezachrání, u krátkého poklesu teplot pod nulu ale udělá dobrou službu. Na rostliny se dává ještě před večerním ochlazením a je potřeba ji zajistit, aby ji neodfoukl vítr.

Chvojí, suché listí nebo mulč mají jinou úlohu. Chrání především půdu, kořeny a bázi rostlin před prudkými změnami teplot. Silnější vrstva organického materiálu se proto používá u citlivějších trvalek nebo keřů jako dlouhodobější zimní ochrana rostlin.

Naopak plně mrazuvzdorné trvalky, ovocné stromy nebo běžné domácí dřeviny není kvůli prvnímu slabému mrazíku potřeba balit. Přehnaná ochrana může být zbytečná a příliš vlhké zakrytí některým rostlinám spíše škodí.

Z netkané fólie se dá ušít i jednoduchá "čepice", která ochrání choulostivější stromky a keře před mrazem. A ztěžklý sníh se z ní dá také jednodušeji sklepat.

Čemu mráz naopak prospěje: mišpule, kadeřávek a kompost

Nízké teploty jdoucí pod bod mrazu nemusí nutně uškodit všem jedlým rostlinám. Například kadeřávek může po chladných nocích chutnat dokonce lépe. Při reakci na chlad se v jeho pletivech zvyšuje množství rozpustných cukrů a listy působí sladším dojmem.

Tradičně se na první mrazy čekalo také u mišpule obecné. Její čerstvě sklizené plody jsou tvrdé a svíravé a ke konzumaci potřebují změknout. Část pěstitelských doporučení radí sklízet je po prvním mrazu. Samotný mráz však není pro dozrání nezbytný – mišpule mohou po sklizni změknout a zesládnout také během několikatýdenního uložení.

A kompost? Ani jemu mráz neublíží. S klesající teplotou se činnost mikroorganismů zpomaluje a úplně promrzlý kompost se může dočasně přestat rozkládat. Ve větší hromadě však může její střed zůstat teplejší a rozklad pokračuje i během chladného období. Na jaře se proces znovu rozběhne.

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Témata: Mráz

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