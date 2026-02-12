Mnoho lidí si pod pojmem soběstačnost představuje, že si rodina musí umět sólo zařídit úplně všechno – od pěstování jídla až po stavbu domu. Lenka Eywa v pořadu Zahradnice po ruce však vysvětlila, že lidé jsou odjakživa komunitní bytosti a pravá soběstačnost je sice o umění vypěstovat si vlastní jídlo, ale současně také o spolupráci s okolím. Soused vás například zásobí medem, vy jeho zeleninou a podobně.
Samozásobitelství lze mj. vnímat také jako návrat k vlastním kořenům, vysvětluje Eywa. „Před zhruba sto lety jsme z velké části předali dovednost pěstování potravin do rukou potravinářského průmyslu. Dnes se to projevuje na kvalitě – například rajčata z obchodu rozhodně postrádají chuť a vůni těch domácích,“ přirovnává chuť a strukturu rajčat z velkoprodukce k nevábně ochucenému molitanu.
Produkce z vlastní zahrady chutná a živí nejlépe
V Česku je přes 2 miliony zahrádek, což je podle zkušené zahradnice obrovský potenciál pro pěstování vlastního jídla. Vyzkoušet to, a okusit radost z domácí úrody, může úplně každý. „Každá zahrada by měla mít část věnovanou pěstování jídla.,“ přimlouvá se Eywa.
Nemusí to být hned obrovský záhon. „Místo pěti okrasných keřů můžete zasadit například dřín, muchovník, aronii nebo hlošinu okoličnatou. Tyto jedlé keře přinášejí nejen plody, ale jsou i krásné a prospěšné pro ekosystém zahrady,“ uvádí Eywa příklad, jak lze nenásilně začít.
|
Chcete být potravinově soběstační? Pěstujte tuto desítku důležitých plodin
Proč stojí za to si pěstovat vlastní jídlo?
Co všechno si zahrada žádá, a co za to přináší? Nic není zadarmo, co si budeme povídat. A kdo chce sklízet, musí nejen přiložit ruku k dílu, ale také být připraven se stále učit. Každá sezona je totiž trochu jiná. Co za to získáte, se často těžko poměřuje, to musíte zažít.
- Kvalita potravin: Víte, co jíte. Čerstvá domácí zelenina a ovoce mají nesrovnatelně lepší chuť i nutriční hodnotu.
- Sezonnost: Jíte to, co právě sklízíte, tělo dostane čerstvé jídlo v nejlepší kvalitě. Navíc eliminujete potřebu kupovat plodiny dovážené třeba z druhého konce světa.
- Výchova dětí: Pokud děti zapojíte do pěstování, dáte jim dobrý základ do budoucna. Každopádně si budou jídla více vážit a snáze je sní. Vlastnoručně vypěstované jídlo prostě lépe chutná a nevyhazuje se.
|
Jak na plán přírodní zahrady bez stresu a na míru podmínkám svého pozemku
- Trpělivost a klid: Zahrada učí trpělivosti – nic nelze urychlit. Je to o čekání na ten správný čas, což vnáší klid do uspěchaného života.
- Udržení rozmanitosti tvarů, barev i chutí: Na rozdíl od konvenčního zemědělství, které preferuje uniformitu, si v zahradě můžete pěstovat desítky odrůd nejrůznějších chutí, tvarů a barev – a rozhodně se to netýká jen rajčat. Platí to i pro papriky, dýně, fazole, bylinky, brambory nebo třeba mrkev či ředkvičky. To pomáhá udržovat genetickou rozmanitost, kterou nám zanechali naši předkové.
|
Sázejte indiánské borůvky. Vyberte si muchovníky, které mají sladké plody
|
Slaďounké moruše si zamilujete stejně jako ptáci. Sázejte je dál od domu