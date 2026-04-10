Zahradnice Lenka Eywa předvedla přepichování neboli pikýrování v primáckém pořadu Zahradnice po ruce. Prakticky ho ukázala na semenáčcích kraspédie, což je kytička se žlutými kulatými květy, oblíbenými na sušení. Podobně můžete mít předpěstované třeba hledíky.
Přidala i názornou ukázku, jak „nakelímkovat“ semenáčky paprik, které pěkně v teple pipláte možná už od února a rozhodně nechcete nic pokazit. V první řadě si tedy připravte zahradnický substrát, protože na rozdíl od semínek sazeničky už potřebují výživnou půdu, aby měly odkud brát živiny a do půli května pěkně narostly.
Jak přepíchat sazeničky květin, paprik či rajčat
Pak ještě vyberte vhodný sadbovač, na květiny s růžicí listů, jako je právě kraspédie, stačí menší, papriky nebo rajčata ocení prostoru trochu více. Klidně sáhněte po kelímcích od jogurtu, budou mít alespoň trochu víc prostoru i substrátu pro vytvoření bohatého kořenového systému.
Vyplatí se vzít si k přepichování nějaký jemnější nástroj, třeba dřevěnou jídelní hůlku nebo špejli, kterou vybranou rostlinku podeberete a druhou rukou si ji přidržíte za lístek. Vytažené rostlince pak zhruba o půl centimetru zaštípněte kořínek, aby se bohatěji rozvětvil, dřevěnou hůlkou udělejte v substrátu v sadbovači důlek a rostlinku do něj vložte.
Jak hluboko? U kraspédií nebo košťálové zeleniny platí, že jen tak hluboko, jak rostla doteď – nesmíte prostě utopit v substrátu její srdíčko. Papriky můžete zasadit o něco hlouběji, ale zhruba jen o centimetr, stejně jako lilek. Rajčata pak můžete do substrátu ponořit dokonce až po první, tedy děložní lístky – rajče pak totiž zakoření po celé délce. Stejně jako rajče to má například mochyně nebo lufa.
Přesazené sazeničky přihrňte zeminou, zalijte a přidejte cedulku, o jakou jde odrůdu, ať se v nich orientujete, až je budete rozsazovat ven. Dejte je na světlo, pěkně k oknu a střídmě zalívejte, ať malé rostlinky neulijete; spíše snesou přísušek než přelití. V teple musí růst a vydržet až do půli května, až bude jistota, že vám venku nezmrznou.
