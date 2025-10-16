Díky trelážím má Lenka Eywa vazkoušené, že vypěstuje víc jídla na menší ploše a její jedlá zahrada je navíc obohacena o designově zajímavé prvky. I majitelé malých zahrádek si takto mohou vypěstovat více zeleniny, a tedy více jídla. Řešením je vertikální pěstování, jak zahradnice poradila divákům primáckého pořadu Zahradnice po ruce . Přidala své praktické zkušenosti a před kamerou předvedla oblíbené typy treláží, které pomohou maximalizovat úrodu a současně i esteticky doladit zahradu.
5 typů treláží, které pomohou vypěstovat víc jídla
Vertikální pěstování s pomocí treláží je totiž ideální způsob, jak ušetřit místo na záhonech a zároveň vnést do zahrady zajímavou strukturu. Popínavé rostliny se díky oporám pnou vzhůru ke slunci a vy tak získáte podstatně více úrody z menší plochy. Jaké jsou tedy možnosti?
