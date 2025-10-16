Nastojato vypěstujete víc jídla na menší ploše. Treláže unesou minikiwi i dýně

Každý plošný metr zahrady je velmi cenný, obzvlášť pokud bojujete o místo, nebo dokonce pěstujete zeleninu na balkoně či na terase. I tam se vám totiž mohou treláže v kombinaci se záhony hodit. Zkušená zahradnice Lenka Eywa na své zahradě předvedla hned pět typů treláží, vhodných pro fazole i dýně či melouny. Vypěstuje tak víc jídla na menší ploše, a její jedlá zahrada je navíc obohacena o designově zajímavé prvky.
Část 1/6

Díky trelážím má Lenka Eywa vazkoušené, že vypěstuje víc jídla na menší ploše a její jedlá zahrada je navíc obohacena o designově zajímavé prvky. I majitelé malých zahrádek si takto mohou vypěstovat více zeleniny, a tedy více jídla. Řešením je vertikální pěstování, jak zahradnice poradila divákům primáckého pořadu Zahradnice po ruce . Přidala své praktické zkušenosti a před kamerou předvedla oblíbené typy treláží, které pomohou maximalizovat úrodu a současně i esteticky doladit zahradu.

5 typů treláží, které pomohou vypěstovat víc jídla

Těžké dýně mohou potřebovat oporu. Použít se dá třeba staré tričko nebo mikina, radí Eywa.
Jednoduché treláže postavené do áčka jsou ideální na pěstování fazolí.
Dřevěná áčka pro fazole jsou jednoduchá a mobilní.
Fazole se potřebuje pnout nahoru, vysvětluje Eywa. Zvládnou to samy.
26 fotografií

Vertikální pěstování s pomocí treláží je totiž ideální způsob, jak ušetřit místo na záhonech a zároveň vnést do zahrady zajímavou strukturu. Popínavé rostliny se díky oporám pnou vzhůru ke slunci a vy tak získáte podstatně více úrody z menší plochy. Jaké jsou tedy možnosti?

Sázejte indiánské borůvky. Vyberte si muchovníky, které mají sladké plody


Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Na E-day se ukázaly stovky letadel. Jako pohlazení pro modelářskou duši

Vyhlášená modelářská výstava E-day se pro letošní ročník přestěhovala do areálu Zahrady Čech v Litoměřicích právě v době voleb. Toho si byli vědomi i pořadatelé a na svých webových stránkách nabídli...

Díky Ano, šéfe! mohl mít Ostrov boží bistro. Škoda nevyužitého potenciálu

„Asi před rokem jsme s kolegou Orlíkem otevřeli bistro, kde chystáme hlavně flammkuchen a burgery, ale nechodí nám sem lidi. Zdeňka vidím jako zachránce z Hvězdných válek, tak snad poradí,“ vybalil...

Zahradu v kolonii z 50. let proměnili v živoucí organismus u Zaječího potoka

Dokážete si představit, že byste svou zahradu do určité míry sdíleli a za pomoc se dělili o úrodu? Případně že byste někomu na své zahradě pronajímali záhon? Na brněnské komunitní Zahradě pěti...

Je čas na podzimní řez jabloní. Podzimní péče má jasná pravidla

Každé roční období má pro řez jabloní svůj vlastní účel. Zatímco na jaře provádíme především tvarovací a radikálnější zásahy, podzimní řez má převážně udržovací a zdravotní charakter. Jak poznat, kdy...

Noční rybářský triumf na Moravě. Skeptik uviděl sumce a došly mu posměšky

Tomáš Osička do soutěže Můj nejlepší rybářský úlovek poslal příběh o tom, jak se počáteční beznaděj obrátila v triumf. S kamarádem se vypravili na Moravu a skutečně se jim podařilo vysněného sumce...

Konec plísním a holým flekům. Odborník radí, jak trávník posílit před zimou

Ranní mlhy, vlhko a chladné dny vytvářejí ideální prostředí pro plísně a choroby trávníku. Jak předejít škodám a co udělat, aby trávník přežil zimu ve formě, vysvětluje trávníkář a autor blogu...

16. října 2025

Nastojato vypěstujete víc jídla na menší ploše. Treláže unesou minikiwi i dýně

Každý plošný metr zahrady je velmi cenný, obzvlášť pokud bojujete o místo, nebo dokonce pěstujete zeleninu na balkoně či na terase. I tam se vám mohou treláže v kombinaci s vyvýšenými záhony hodit....

16. října 2025

Lanýže rostou i v Praze. Máme světový unikát, tvrdí pěstitel Beneš

Premium

Sbírání lanýžů je ve volné přírodě zakázané. Pod pokutou až 200 000 korun. Jsou však považované za gurmánskou pochoutku, čemuž odpovídá i jejich cena. Tahle houba má v českých zemích bohatou...

15. října 2025

Hlasujte pro nejroztomilejší mazlíčky, hrají o prémiové krmivo, vy o román

Anketa o nejroztomilejší mazlíky měsíce října odstartovala a čtenářské hlasy ve fotoduelu rozhodnou, kteří tři výherci se budou radovat z hodnotné ceny – tentokrát z krmiva z nové řady Brit Premium...

1. října 2025,  aktualizováno  15.10 10:09

Bazén na zimu připravte včas. Vyhnete se poškození a zbytečným nákladům

S klesajícími teplotami končí koupací sezóna a přichází klíčová chvíle pro zazimování bazénu. Správný postup je zásadní – chráníte jím bazén, potrubí i drahou technologii před poškozením mrazem,...

15. října 2025

Alou na houby a pak s nimi hned do kuchyně. Manuál pro každého houbaře

Houbaření je oblíbenou činností mnoha našinců, každý druhý Čech si rád občas zajde omrknout, zda rostou. A dokud nemrzne, teď se stále ještě dají najít i krásné hřiby. Když se zadaří, musíte s...

15. října 2025

Noční rybářský triumf na Moravě. Skeptik uviděl sumce a došly mu posměšky

Tomáš Osička do soutěže Můj nejlepší rybářský úlovek poslal příběh o tom, jak se počáteční beznaděj obrátila v triumf. S kamarádem se vypravili na Moravu a skutečně se jim podařilo vysněného sumce...

15. října 2025

Mravenci fungují jako počítačový čip. Vědí přesně, co mají dělat, říká biolog

Premium

Mravenci patří mezi nejúspěšnější druhy v živočišné říši. Na naší planetě se proháněli už v dobách dinosaurů, o hodně dříve, než se objevili předci člověka. Dokázali se adaptovat na všemožná...

14. října 2025

Truhlíky, záhony i květináče. Každé jahody se zazimují trochu jinak

Na podzim přichází čas připravit naše jahody na mrazivé zimní měsíce. I když jsou tyto rostliny poměrně odolné, bez správné péče hrozí poškození kořenů a snížení budoucí úrody.

14. října 2025

Jak se zbavit zápachu z tlamy u psa? Tipy na čištění a prevenci

To, že pejsci často nevoní po růžích, ví většina chovatelů. Nejvíce problémová, co se týká zápachu pak bývá tlama, a to může být obtěžující nejen pro okolí pejska, ale i pro něj samotného, protože...

14. října 2025

Zahradu v kolonii z 50. let proměnili v živoucí organismus u Zaječího potoka

Dokážete si představit, že byste svou zahradu do určité míry sdíleli a za pomoc se dělili o úrodu? Případně že byste někomu na své zahradě pronajímali záhon? Na brněnské komunitní Zahradě pěti...

14. října 2025

Hledá vintage nábytek a dává mu nový impulz. Jsou to nesmrtelné kousky, říká

Premium

Studovala politologii a mezinárodní vztahy, cestovala po světě. Přesto se Ariana-Asadeh Kouhestani cítí nejlépe se štětcem a barvami, když může přetvářet vintage kousky nábytku a vdechnout jim nový...

13. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.