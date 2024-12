Čtenáři ukázali skvělou úrodu ze sadu i zahrady, dokonce i exotické druhy

Všem děkujeme za příspěvky, pět čtenářů odměníme V první řadě patří poděkování všem čtenářům, kteří se o své snímky podělili s ostatními. Děkujeme. A přejeme, ať se daří i v novém roce! Začněte fermentovat! Zvládli to pralidé, zvládnete to taky! (JOTA) Kniha plná praktických rad, jak pěstovat i ve městě, kdekoliv se dá. (SMART PRESS) Bylo to těžké, nicméně vybrali jsme mezi nimi pětici, které pošleme balíček dvou knih – jednu pro inspiraci, v níž se pod názvem ZKVAŠENO skrývá, jak zdravě lze úrodu zpracovat. A druhou jako inspiraci, jak pěstovat něco dobrého i na malé ploše ve městě, třeba na terase či balkoně – té dal kolektiv autorek název PĚSTUJEME VE MĚSTĚ. Balíček dvou praktických knížek poputuje k těmto čtenářům: Lenka Kosečková Micenková, Jiří Ferenčík, Zita Štěpánová, Zdeněk Dolívka, a Oldřich Valenta. Gratulujeme, první dva jmenované čtenáře budeme co nejdříve kontaktovat, zbývající tři nechť se prosím o výhru přihlásí redakci mailem, děkujeme.