Postavte si týpí z lískových prutů. Jako oporu fazolím či popínavkám

Lískové pruty narostou za pár let i tři čtyři metry dlouhé a jsou ideálním stavebním materiálem do přírodních typů zahrad. A to nejen na výplet plotových dílců. Permakulturní zahradník Tomáš Trejbal radí využít je jako podporu pro fazole, které se dají pro podzimní sklizeň vysévat až do začátku července, takže máte nejvyšší čas.