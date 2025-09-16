Mezi cibulovinami zaujímají tulipány prvenství pro nesmírně bohatou (a třeba dodat, že také poněkud zmatenou) variabilitu barev, tvaru květů, výšky i doby kvetení. Není mnoho rostlinných druhů, v nichž by byly zastoupeny všechny barvy – od bílé až po tak temně rudou, že působí až černě.
Kdy sázet tulipány?
Nejvhodnější doba k výsadbě tulipánů je od října do listopadu, kdy je půda už vychladlá, ale ještě nezamrzlá. Cibule potřebují čas zakořenit před zimou, ale příliš teplá půda zvyšuje riziko houbových chorob, zejména plísně tulipánové (Botrytis tulipae). V teplejších oblastech proto výsadbu raději odložte na pozdější podzim.
U výsadby do nádoby platí stejný termín jako na zahradě, tedy od října až do listopadu. Cibulky sázejte do kvalitního propustného substrátu přibližně 10–12 centimetrů hluboko a s rozestupy kolem 5 centimetrů. Dno nádoby opatřete drenáží z kamínků nebo keramzitu, aby se zabránilo přemokření. Po výsadbě umístěte květináč na chladnější a chráněné místo, kde cibule zakoření. Jakmile na jaře začnou rašit, přesuňte nádobu na slunné stanoviště, kde tulipány vykvetou v plné kráse.
Pokud podzimní termín nestihnete, je možná i jarní výsadba – co nejdříve, jakmile rozmrzne půda, tedy v únoru nebo březnu. Počítejte ale s tím, že květy se objeví později a kvetení bude kratší. Lepší variantou je využít předpěstované cibulky v květináčích, které zajistí dřívější a spolehlivější kvetení.
Výsadba tulipánů: ideální hloubka a rozestupy
Tulipány jsou poměrně nenáročné na kvalitu půdy, nesnášejí však trvale zamokřenou půdu, takže na vlhkých stanovištích se neobejdou bez drenáže. Ideální je stanoviště s hlinitopísčitou půdou s dostatkem živin, pozor ale na čerstvě vyhnojená místa.
Tulipánové cibule sázejte do hloubky 10–15 centimetrů. V těžších, jílovitých půdách lze výsadbu mírně zmenšit, nikdy však na méně než 10 centimetrů. Správná hloubka chrání cibule před mrazem i škůdci.
Pro přirozený vzhled sázejte cibule ve skupinách – takzvaných hnízdech – po pěti a více kusech. V rámci hnízda mohou být cibule blízko u sebe, jen pár centimetrů. Mezi jednotlivými hnízdy nebo solitérně vysazenými cibulemi ponechte rozestup alespoň 10–15 centimetrů, aby měly rostliny dostatek prostoru pro růst.
Péče po výsadbě
Po výsadbě cibule důkladně zalijte, aby se půda usadila a cibule mohly začít zakořeňovat. Pokud je podzim suchý, zálivku opakujte zhruba jednou týdně – půda by měla zůstat mírně vlhká, ale ne rozbahněná.
Na jaře, po odkvětu, je vhodné přihnojit tulipány hnojivem s vyšším obsahem draslíku a fosforu. To posílí cibule a zajistí, že budou mít dostatek energie pro další sezonu. V chladnějších lokalitách a při pěstování v nádobách můžete záhon překrýt lehkou vrstvou slámy nebo listí, aby cibule lépe přečkaly silné mrazy.
