Je to pravděpodobně nejdelší soukromý záhon u rodinného sídla ve Velké Británii a každoročně ho obdivují návštěvníci z celého světa. Část domu a 25 akrů své až čtyřicetiakrové zahrady majitelé Newby Hall v Severním Yorkshiru během sezony otevírají veřejnosti.
Autor: James Glossop / News Licensing / Profimedia, Profimedia.cz
Obdivovat tu lze nejen obří květinový záhon, ale i růžovou zahradu, případně miniaturní železnici. A využít dětské hřiště.
Autor: ernesto rogata / Alamy / Profimedia, Profimedia.cz
Původní formální základy zahrad u sídla Newby Hall navrhl již v 17. století Peter Aram. Do té aktuální je přetvořil major Edward Compton, dědeček současného majitele.
Autor: James Glossop / News Licensing / Profimedia, Profimedia.cz
Současná podoba zahrad, které se rozkládají na ploše až 40 akrů a obsahují 15 tematických zahradních celků, vznikla většinou ve 20. letech 20. století. Z celkové plochy bývá v sezoně přístupných více než sto tisíc metrů čtverečních.
Autor: James Glossop / News Licensing / Profimedia, Profimedia.cz
Kolem 170 metrů dlouhého, dvojitého trvalkového záhonu se mají zahradníci historického sídla Newby Hall, nedaleko města Ripon v Severním Yorkshiru, rozhodně co otáčet.
Autor: James Glossop / News Licensing / Profimedia, Profimedia.cz
Slavný dvojitý trvalkový záhon se táhne od samotného panského sídla až k břehům řeky Ure, což z něj činí jeden z nejdelších záhonů svého druhu v celé Velké Británii.
Autor: James Glossop / News Licensing / Profimedia, Profimedia.cz
Tato živoucí botanická expozice dosahuje svého letního vrcholu na začátku července, kdy dostává více než 6,5 tisíce rostlin návštěvníky do kolen.
Autor: James Glossop / News Licensing / Profimedia, Profimedia.cz
Za vší tou nádherou je samozřejmě neutuchající péče zahradníků po celou sezonu.
Autor: James Glossop / News Licensing / Profimedia, Profimedia.cz
Náročná celoroční údržba zahrnuje spoustu jarní i letní ruční práce až po závěrečný podzimní úklid a přípravu na zimu.
Autor: James Glossop / News Licensing / Profimedia, Profimedia.cz
Krásu zahrady rozdávají až do září, kdy se tu také koná výstava Harrogate Flower Show, na níž se zahradníci vždy rádi pochlubí nejlepšími výpěstky sezony.
Autor: ernesto rogata / Alamy / Profimedia, Profimedia.cz
Letos se v září se tu konal již 50. ročník Harrogate Flower Show. Na snímku ředitel této podzimní květinové a zahradnické výstavy Nick Smith pomáhá zahradníkům s přesouváním květinových aranžmá pomocí místní miniželeznice.
Autor: James Glossop / News Licensing / Profimedia, Profimedia.cz
Během příprav na tradiční zářijovou výstavu bývají zahrady vždy celý týden uzavřené. Tak kdybyste si plánovali výlety na příští rok, pozor na to. A vstupenky si kupte nejlépe online.
Autor: James Glossop / News Licensing / Profimedia, Profimedia.cz