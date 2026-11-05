KVÍZ: Poznáte ty nejkrásnější zahrady světa?
KVÍZ: Milujete řezané květiny? A umíte o ně pečovat?
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KVÍZ: Poznáte ty nejkrásnější zahrady světa?
KVÍZ: Milujete řezané květiny? A umíte o ně pečovat?
|
Zobrazit celou fotogalerii
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„Tohle jsem ještě neviděl, kamaráde. Tady borci třicet milionů ve ztrátě, a na tom talíři je to katastrofa,“ nevychází Zdeněk Pohlreich z údivu v restauraci Daliborka v Chodově u Karlových Varů....
Při pohledu do českých domácností narazíme na mnoho ikonických výrobků, jejichž názvy se nezměnily a které pamatují časy Československa. Každý z nich v sobě nese zajímavý střípek naší všednodenní...
Ptačí krmítko teď bude mít na zahradě každý. Ale dřevěné hřiště s prolézačkami a krmítkem pro veverky, které si můžete sestavit a pomalovat? Uznejte, že to se vážně vyplatí.
Dušičky jsou časem, kdy vzpomínáme na ty, kdo už mezi námi nejsou. Patří k nim i herci, zpěváci či sportovci, kteří se nesmazatelně zapsali do historie.
Jednal prý podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, přesto po něm jdou úřady a inspekce životního prostředí. Louka Berman z Montrealu zachránil zraněnou mývalí samičku, kterou pak pojmenoval Pepper a...
V Bílsku u Bavorova stojí statek, jehož historie sahá více než dvě století zpátky. Barokní usedlost z roku 1812 patřila po generace rodině Špatných, která však za minulého režimu o svůj majetek...
Článků o tom, jak krmit ptáky v zimě, jsou každý rok desítky a většinou radí to samé. Skutečnost je ale složitější – krmítko může ptákům i škodit. Zvonek zelený, kdysi naprosto běžný host našich...
Ptačí krmítko teď bude mít na zahradě každý. Ale dřevěné hřiště s prolézačkami a krmítkem pro veverky, které si můžete sestavit a pomalovat? Uznejte, že to se vážně vyplatí.
Je to pravděpodobně nejdelší soukromý záhon u rodinného sídla ve Velké Británii a každoročně ho obdivují návštěvníci z celého světa. Část domu a 25 akrů své až čtyřicetiakrové zahrady majitelé Newby...
Vysoko v Jeseníkách, mezi loukami a pastvinami, se rozkládá jedna z nejstarších ekologických farem u nás. Farma Jana Hořáka hospodaří na více než tisíci hektarech půdy, chová masný skot a své BIO...
Správná a pravidelná péče o domácí spotřebiče výrazně prodlužuje jejich životnost, snižuje spotřebu elektrické energie a předchází zbytečným poruchám. Tento kompletní průvodce nabízí přehledný návod...
Syrové, vařené, dušené nebo kysané patří k potravinám, které si zaslouží místo na našem talíři. Zelí nám poskytne vitaminy C a K, vlákninu, kyselinu listovou i další prospěšné rostlinné látky. Patří...
V roce 1826 spatřilo světlo světa dílo, které změnilo tvář české gastronomie a měšťanské kultury. Kniha s dlouhým názvem Domácí kuchařka aneb Pojednání o masitých a postních pokrmech pro dcerky české...
Na konci Olomouckého okresu, nedaleko Moravského Berouna, leží malá obec Čabová, kde hospodaří rodina Zaoralových. Chovají neobvyklý normandský skot, vyrábějí vlastní mléčné výrobky a jako jedna z...
Sušit prádlo v bytě během zimních měsíců může být oříšek, protože uzavřená okna a vytápěné místnosti nahrávají srážení par a tvorbě plísní. Správným přístupem a dodržováním několika osvědčených...
Letošní Halloween si v kostýmech zdaleka neužívali jen lidé. V londýnském parku Kensington Gardens – v blízkosti Kensingtonského paláce a Hide Parku – se o víkendu již tradičně sešli v rozmanitých...
Každé pivo se vaří z vody, sladu, chmele. Přesto vznikají rozličné receptury. Lenka Straková je sládkovou v plzeňském pivovaru Elektrárna a za svou kariéru prý už vytvořila přes osmdesát receptů....