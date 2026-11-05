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Trvalkový záhon s tisíci rostlin, dlouhý 172 metrů, je britským unikátem

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zahrada, dvojitý trvalkový záhon, Newby Hall, North Yorkshire, Velká Británie,... zahrada, růžová zahrada, Newby Hall, North Yorkshire, Velká Británie, zahrada, dvojitý trvalkový záhon, Newby Hall, North Yorkshire, Velká Británie,... zahrada, dvojitý trvalkový záhon, Newby Hall, North Yorkshire, Velká Británie,... zahrada, dvojitý trvalkový záhon, Newby Hall, North Yorkshire, Velká Británie,... zahrada, dvojitý trvalkový záhon, Newby Hall, North Yorkshire, Velká Británie,... zahrada, dvojitý trvalkový záhon, Newby Hall, North Yorkshire, Velká Británie,... zahrada, dvojitý trvalkový záhon, Newby Hall, North Yorkshire, Velká Británie,... zahrada, dvojitý trvalkový záhon, Newby Hall, North Yorkshire, Velká Británie,... zahrada, růžová zahrada, Newby Hall, North Yorkshire, Velká Británie, Letos se v září se tu konal již 50. ročník Harrogate Flower Show. Na snímku... Letos se v září se tu konal již 50. ročník Harrogate Flower Show. Na snímku...
Je to pravděpodobně nejdelší soukromý záhon u rodinného sídla ve Velké Británii a každoročně ho obdivují návštěvníci z celého světa. Část domu a 25 akrů své až čtyřicetiakrové zahrady majitelé Newby Hall v Severním Yorkshiru během sezony otevírají veřejnosti.

KVÍZ: Poznáte ty nejkrásnější zahrady světa?

KVÍZ: Milujete řezané květiny? A umíte o ně pečovat?

Zahrada do vázy? Přesně tak. Spoustu květin vhodných k řezu si můžete...
Ukázka z knihy Zahrada do vázy
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Ukázka z knihy Zahrada do vázy

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Je to pravděpodobně nejdelší soukromý záhon u rodinného sídla ve Velké Británii a každoročně ho obdivují návštěvníci z celého světa. Část domu a 25 akrů své až čtyřicetiakrové zahrady majitelé Newby...

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