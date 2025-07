Zapomeňte na pracné pletí, trávu kolem stromku stačí posekat, případně v těsné blízkosti kmínku ručně otrhat – a můžete se pustit do budování trvalkového záhonu, který vám přinese spoustu radosti i užitku.

Říká se mu guild, a je to vlastně společenství rostlin, které si navzájem prospívají. A jak na to? Podle ekozahradníka Jaroslava Svobody, který má tento postup prověřený letitou praxí, jde o 5 jednoduchých kroků, respektive vytvoření pěti vrstev: tráva, rozleželý hnůj či kompost, hnůj karton, substrát a štěpka. A hned můžete sázet trvalky, klidně bylinky, podívejte se na úvodní video natočené pro pořad Vaše kouzelná zahrada.

Pod strom, kde chcete vytvořit guild, jednoduše nahrabete posekanou trávu, která se pod dalšími vrstvami časem rozleží jako kompost a bude tedy skvěle využita. Na ni navrstvíte uleželý hnůj nebo vyzrálý kompost. „To proto, abychom vyživili půdu, protože pod ovocným stromem je většinou půda chudá. Aby nám ty trvalky rostly,“ vysvětluje ekozahradník.

Další funkční vrstvou je karton. Čistý, nebělený, bez jakýchkoliv zbytků lepenky. „Tím kartonem zabijeme ten plevel, který nám tady rostl okolo, nebo tu trávu, aby nám neprorůstala skrz guild tím mulčem. Ten karton se během pár měsíců rozloží a vlastně se z něj stane humus. Kořínky těch rostlin, které následně zasadíme, prorostou dolů skrz ten karton, až on zvlhne a změkne – zatímco ten plevel neproroste nahoru,“ vysvětluje Jaroslav Svoboda princip kartonové bariéry. A doporučuje dokola naskládanému kartonu ohnout rohy, aby vznikl pěkný kruh.

Na karton pak přijde vrstva zeminy, do které zakoření posléze vysazené rostliny. Můžete dát i kompost, ale není nutný, pro živiny si kořeny postupně sáhnout do té spodní výživné vrstvy, až prokoření skrz změklý a rozkládající se karton. A navrch přijde štěpka, ideálně z ovocných dřevin.

„Pro začátek je lepší dát té štěpky třeba 5 cm. Jakoby tenčí vrstvu, která ještě slehne, abychom do ní snadno zasadili malé trvalky. Časem ji ještě během roku doplňujeme, můžeme ji doplnit ještě druhý rok, v krajním případě i třetí rok, ale pak čekáme. Trvalky nám tu plochu zarostou tak, že už není kam doplňovat – vytvoří souvislý koláč kolem toho stromu,“ popisuje Jaroslav Svoboda postup, který nemůže být jednodušší.

Jak se vám líbí trvalkový guild, vyzkoušíte to? celkem hlasů: 2 Tyto guildy jsou skvělé, ideální je i jednoduchý postup, mám vyzkoušeno. 50 %(1 hlas) Guild i jednoduchý postup mě zaujal, rád/a na své zahradě vyzkouším. 0 %(0 hlasy) Budu o tom přemýšlet, zatím nevím. Z praxe neznám, nikdy jsem neviděl/a. 50 %(1 hlas)

Závěrečným krokem je výsadba trvalek

Trvalky, kterými konkrétní strom podsadíte, vybírejte pečlivě. Jiné budou vhodnější na jižní stranu a na sluníčko, jiné na sever a do stínu. Navíc – pod mladými stromky s malou korunou bývá ještě světla a slunečního svitu dostatek, u vzrostlejších stromů už je to horší. Klidně ale výsadbu samozřejmě můžete během času vyměnit.

Což potvrzuje i ekozahradník: „Jestli ten strom je mladý, tak je to celé slunné a můžeme vybrat hodně sluncemilné trvalky. Pokud už má větší korunu a je tam víc stínu, vybíráme trvalky vhodné do polostínu a stínu. Můžeme dát nejdřív ty sluncemilné a potom je postupně odsazovat a rozšiřovat ty stínomilné tam, kde je stín. Můžeme si s tím úplně hrát – máme celou škálu tisíců trvalek k dispozici.“

Vybrané trvalky vysaďte do hnízd naplněných zeminou, před výsadbou jim narušte kořenový bal.

Na jižní stranu a na sluníčko tedy můžete vysadit třeba levanduli a pelyněk brotan, jako na snímcích ve fotogalerii, kde je pěkně vidět postup výsadby do záhonu připraveného podle výše uvedeného postupu.

Na sever a do stínu můžete vysadit třeba hosty, tedy pokud nemáte problém se slimáky. Nicméně existují i hosty vůči slimákům poměrně odolné. Výbornou půdopokryvkou je do stínu třeba kakost, hodí se i orlíček, který se rád přesévá a bude se tak v guildu stěhovat, jak mu to bude vyhovovat. Krásná v této vybrané skupině bude i chrpa horská.

„Rostliny vysadíme do mulče do hnízd, která naplníme zeminou. Zakoření do té zeminy, pak prokoření hlouběji. Při výsadbě trošku narušíme ten kořenový bal, aby prokořenily lépe,“ radí ekozahradník, jak trvalky vysazovat, aby měly co nejlepší šanci na ujmutí. A samozřejmě je pak musíme zalévat. Minimálně měsíc, aby pořádně stihly prokořenit.