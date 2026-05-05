„Obyvatelé se perfektně shodli na tom, co od zahrady chtějí. Byl to především charakter blízký přírodě, snadná údržba, prostor pro děti a setkávání. Dokonce se nebáli ani koupacího jezera, které je na realizaci jedním z nejnáročnějších prvků,“ popsal zahradní designer Ferdinand Leffler projekt, nad nímž se se zahradní architektkou Jankou Bielikovou a realizátorem Alešem Kurzem sešli již v šestém díle pořadu Tři v zahradě.
Všichni tři byli velmi nadšení ze spolupráce obyvatel domu i zahrady, kteří si řadu věcí kolektivně vymyslely. A moc pěkně. Zároveň byli schopni uznat, že řadu věcí si představovali a řešili dost amatérsky, takže byli za odbornou spolupráci moc rádi. I proto, že měli omezený rozpočet. Čtyři rodiny s dětmi, které zahradu společně užívají, daly na vyřešení předzahrádky, nejprudšího místa svahu a doladění přírodního jezera dohromady 100 tisíc korun. A výrazně tedy sami přiložili ruku k dílu, protože zahrada ve svahu se vám sice odmění výhledy, ovšem zaplatíte za to těžkou fyzickou prací.
Zahrada ve svahu, s přírodním jezerem
V nejvyšší části pozemku, kam je nutno od prvorepublikové vily vystoupat, je přírodní jezero, které nebylo tak úplně dokončené. U břehů koukala ven nevzhledná folie, chybělo jakékoliv místo k odpočinku či usednutí. Přitom je právě odtud nejkrásnější výhled.
Specifika zahrady ve svahu, kterou navíc využívá hned několik rodin, Ferdinand Leffler v pořadu mj. vysvětlil na příkladu zahrady u bytového domu na pražských Petřinách:
Odborný tým povolal ke spolupráci specialistu na přírodní jezera Michala Šperlinga, a ten si hned věděl rady. Folii skryly pečlivě narovnané kameny, a do pobřežní části se přidalo pár tun štěrku, který otcové od rodin do svahu sami vlastnoručně vyvozili. Pokud máte přírodní jezírko a řešíte něco podobného, jako je nevzhledně vyčuhující jezírková folie, určitě se na tento díl podívejte v repríze, případně v iVysílání České televize.
Štěrk v pobřežní části pak rodiny společnými silami osadili zhruba třemi sty pobřežních rostlinami v dvaceti druzích. Čas ukáže, kterým se bude nejlépe dařit. No, a jezero získalo i dřevěné molo, ze něhož se teď nejen krásně skáče do vody, ale odkud se také úžasně hledí do krajiny.
Není záhon jako záhon. A péče o stromy
U zahrady v svahu si stále musíte říkat, že máte něco výjimečného – svažitý pozemek má prostě přednosti, které rovina postrádá – nicméně člověk se na ní nadře jako kůň. V tomto případě bylo velmi obtížné i sekání trávy, proto trávník ve spodní, hodně svažité části – navazující na stříšku dřevníku – nahradil smíšený trvalkový záhon. Janka Bieliková pro něj vybírala jednotlivé rostliny velmi pečlivě, a už letos – vlastně touto dobou – by mohl pomalu začít hrát barvami a strukturami a podtrhnout přírodní charakter zahrady za domem. Tady všechny čtyři rodiny žijí nejvíc, může být tedy rozvolněnější.
To předzahrádka, to je jiná káva. Ta dostala od Janky Bielikové do vínku kompaktní výsadby trvalek, aby ladily k prvorepublikové vile – tedy o něco formálnější, aby podpořily architekturu domu. A „nedělaly domu ostudu“, jak si přály maminky. Hortenzie latnaté a ořechokřídlec doplnila trvalkami.
Ale Kurz poradil, jak ošetřit kořeny i korunu starého ořešáku.
Aleš Kurz pak pomohl s ošetřením místa, respektive stromu, pod nímž rodiny s dětmi tráví v létě jednoznačně nejvíce času. A to je stín pod korunou starého ořešáku. Aleš Kurz jim vysvětlil, že intenzivním sešlapáváním půdy pod stromem trpí jeho kořeny a doporučil pod něj navézt dostatečnou vrstvu dřevěné štěpky. Pak tu ořešák ve zdraví může soužít s lidmi dalších sto let. A také strom zbavil suchých větví, které by mohly obyvatele zahrady ohrozit, pokud by se jim zachtělo spadnout dolů.
