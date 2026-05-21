Na terase vyšvihli beton a kuchyň. Vaří na plynu, skryti zelení na trelážích

Martina Čermáková
Proměny osmi českých zahrad, nad kterými bděli tři odborníci na slovo vzatí, Česká televize natočila během loňské sezony, tu letošní už si tedy šťastní majitelé budou zaslouženě užívat v zelených oázách upravených k obrazu svému. A nebo budou pokračovat v jejich postupné proměně, protože s kvalitním konceptem můžete v klidu pokračovat krok za krokem. Podle svých finančních i časových možností, a samozřejmě svépomocí.

Přesně takovým příkladem je zahrada s venkovní kuchyní na terase, kterou si loni za vydatné pomoci projektu od Ferdinanda Lefflera a Barbory Flösslové a technických rad a dozoru Mira Chomjaka zrekonstruovala šikovná čtyřčlenná rodina se dvěma malými caparty. Ano, i s dětmi za zády si lze vypracovat smysluplný návrh zahrady, z něhož pak mohou vycházet profesionálové. V tomto případě šlo o absolventy kurzu Žijte ve své zahradě – protože není nad to, když víte, co chcete.

A učitelka Jana s technikem Janem mají jasno nejen v tom, že chtějí maximum volného času trávit venku. Ideálně celý den, a u prostřeného stolu. Jak tedy má vypadat zahrada, kde si na terase připravíte snídani, oběd i večeři? A jak odclonit případné zvědavé pohledy ze sousedství? Tým odborníků se s pánem domu pustil do budování terasy s letní kuchyní tak, aby chytrá řešení pomohla vyjít s omezeným rozpočtem. Terasa totiž může být klidně betonová a přesto ji lze učesat tak, aby vypadala dobře. Podívejte se ve videu, jak to na ní sluší plynovým hořákům a palačinkám.

Jak bude vypadat zahrada s letní kuchyní na terase

Česká televize, Tři v zahradě, 8. díl, zahrada s venkovní kuchyní, vizualizace
Řada diváků České televize má zahradního designéra Ferdinanda Lefflera samozřejmě spojeného s pořadem Ferdinandovy zahrady. Tentokrát ovšem jako moderátor a průvodce pořadem Tři v zahradě (najdete ho v iVysílání ČT) rozšířil svůj tým spolupracovníků, aby společně pomáhali vytvářet hezčí a zdravější zahrady svépomocí. Kromě realizátora Aleše Kurze také o zahradní architektku Janku Bielikovou, která si na této zahradě mimo jiné užila své s hortenziemi – latnatými i velkolistými, která paní Jana dostala a chtěla pro ně najít místo, kde se jim bude dařit.

Nastavte si priority, nespěchejte a věřte si...

Původně se měl na zahradě Jany a Jana řešit skleník. Jenže každodenní život je důležitější, proto se u zrekonstruovaného domu nakonec nejdříve vrhli na velkorysou rekonstrukci terasy navazující na dům. S dlouhými, širokými, dřevěnými pobytovými schody. A nakonec i s vodním prvkem pod terasou, naplánovaným dodatečně, a vlastně na přání dětí. Skleník prostě počká a zatím ho zastoupí foliovník. Vše má svůj čas.

Aby bylo z terasy na co koukat, o to se postarala zahradní architektka Janka Bieliková, která s Janou osadila záhon podél plotu, na který navazuje sezení pod vzrostlým stromem. Využily tam nejen zmíněné hortenzie, ale i Janiny již namnožené trvalky, které se osvědčily.

Takto záhon podél plotu paní Jana s Jankou Bielikovou osázely (vlevo), a takto (vpravo) by měl záhon a sezení pod vzrostlým stromem vypadat do budoucna, až se rostliny zapojí. (vizualizace)

Právě za péči o vzrostlé stromy se po celou sérii přimlouval realizátor Aleš Kurz, který v každém díle pomáhal majitelům zahrady s péčí o stromy, trávník a výběrem nejvhodnějšího realizačního postupu ke splnění jejich snů. „Chránit bychom měli především staré i nejstarší stromy. Hrdé velké stromy, které pamatují celé dvacáté století a ze své výšky leccos viděly a mohly by nám i leccos říci, pokud bychom jim rozuměli.“

„Během natáčení jsem měla možnost potkat šikovné „makáče“, kteří si dokázali mnoho věcí vybudovat vlastníma rukama,“ konstatuje s odstupem nad celou sérií osmi zahrada Janka Bieliková dnes a všechny majitele zahrad u nás i na Slovensku varuje před nerespektováním místních podmínek a podceňováním péče o půdu. „Velké prvky, jako je skleník nebo bazén, se nedají jednoduše přesunout,“ věcně uvádí nezpochybnitelnou pravdu. Proto je tak důležitý kvalitní koncept.

Zahradní kuchyň má zastřešené ohniště a výhled na ráj dětí ve stínu borovic

A co doporučuje majitelům zahrad designér Ferdinand Leffler? „Máte kliku, že máte zahradu, ve které se můžete realizovat. Už to je výhra v loterii a jedinečná možnost odpočinout si a doplnit energii. Nebuďte k sobě příliš kritičtí, když se třeba něco hned nepovede. Jedinou opravdovou chybou by bylo nepokoušet se zahradu přiblížit svému srdci, nechat ji bez života a bez lidské radosti.“ Myslete ovšem i na to, že do české zahrady nepatří náhražky přírodních materiálů, indické travertiny, chorvatské vápence, palmy, pestrobarevné fasády ani antické fontány. „Stačí strom, lavička a radost,“ konstatuje Ferdinand.

