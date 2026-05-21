Přesně takovým příkladem je zahrada s venkovní kuchyní na terase, kterou si loni za vydatné pomoci projektu od Ferdinanda Lefflera a Barbory Flösslové a technických rad a dozoru Mira Chomjaka zrekonstruovala šikovná čtyřčlenná rodina se dvěma malými caparty. Ano, i s dětmi za zády si lze vypracovat smysluplný návrh zahrady, z něhož pak mohou vycházet profesionálové. V tomto případě šlo o absolventy kurzu Žijte ve své zahradě – protože není nad to, když víte, co chcete.
A učitelka Jana s technikem Janem mají jasno nejen v tom, že chtějí maximum volného času trávit venku. Ideálně celý den, a u prostřeného stolu. Jak tedy má vypadat zahrada, kde si na terase připravíte snídani, oběd i večeři? A jak odclonit případné zvědavé pohledy ze sousedství? Tým odborníků se s pánem domu pustil do budování terasy s letní kuchyní tak, aby chytrá řešení pomohla vyjít s omezeným rozpočtem. Terasa totiž může být klidně betonová a přesto ji lze učesat tak, aby vypadala dobře. Podívejte se ve videu, jak to na ní sluší plynovým hořákům a palačinkám.
Jak bude vypadat zahrada s letní kuchyní na terase
Řada diváků České televize má zahradního designéra Ferdinanda Lefflera samozřejmě spojeného s pořadem Ferdinandovy zahrady. Tentokrát ovšem jako moderátor a průvodce pořadem Tři v zahradě (najdete ho v iVysílání ČT) rozšířil svůj tým spolupracovníků, aby společně pomáhali vytvářet hezčí a zdravější zahrady svépomocí. Kromě realizátora Aleše Kurze také o zahradní architektku Janku Bielikovou, která si na této zahradě mimo jiné užila své s hortenziemi – latnatými i velkolistými, která paní Jana dostala a chtěla pro ně najít místo, kde se jim bude dařit.
Nastavte si priority, nespěchejte a věřte si...
Původně se měl na zahradě Jany a Jana řešit skleník. Jenže každodenní život je důležitější, proto se u zrekonstruovaného domu nakonec nejdříve vrhli na velkorysou rekonstrukci terasy navazující na dům. S dlouhými, širokými, dřevěnými pobytovými schody. A nakonec i s vodním prvkem pod terasou, naplánovaným dodatečně, a vlastně na přání dětí. Skleník prostě počká a zatím ho zastoupí foliovník. Vše má svůj čas.
Aby bylo z terasy na co koukat, o to se postarala zahradní architektka Janka Bieliková, která s Janou osadila záhon podél plotu, na který navazuje sezení pod vzrostlým stromem. Využily tam nejen zmíněné hortenzie, ale i Janiny již namnožené trvalky, které se osvědčily.
Takto záhon podél plotu paní Jana s Jankou Bielikovou osázely (vlevo), a takto (vpravo) by měl záhon a sezení pod vzrostlým stromem vypadat do budoucna, až se rostliny zapojí. (vizualizace)
Právě za péči o vzrostlé stromy se po celou sérii přimlouval realizátor Aleš Kurz, který v každém díle pomáhal majitelům zahrady s péčí o stromy, trávník a výběrem nejvhodnějšího realizačního postupu ke splnění jejich snů. „Chránit bychom měli především staré i nejstarší stromy. Hrdé velké stromy, které pamatují celé dvacáté století a ze své výšky leccos viděly a mohly by nám i leccos říci, pokud bychom jim rozuměli.“
„Během natáčení jsem měla možnost potkat šikovné „makáče“, kteří si dokázali mnoho věcí vybudovat vlastníma rukama,“ konstatuje s odstupem nad celou sérií osmi zahrada Janka Bieliková dnes a všechny majitele zahrad u nás i na Slovensku varuje před nerespektováním místních podmínek a podceňováním péče o půdu. „Velké prvky, jako je skleník nebo bazén, se nedají jednoduše přesunout,“ věcně uvádí nezpochybnitelnou pravdu. Proto je tak důležitý kvalitní koncept.
A co doporučuje majitelům zahrad designér Ferdinand Leffler? „Máte kliku, že máte zahradu, ve které se můžete realizovat. Už to je výhra v loterii a jedinečná možnost odpočinout si a doplnit energii. Nebuďte k sobě příliš kritičtí, když se třeba něco hned nepovede. Jedinou opravdovou chybou by bylo nepokoušet se zahradu přiblížit svému srdci, nechat ji bez života a bez lidské radosti.“ Myslete ovšem i na to, že do české zahrady nepatří náhražky přírodních materiálů, indické travertiny, chorvatské vápence, palmy, pestrobarevné fasády ani antické fontány. „Stačí strom, lavička a radost,“ konstatuje Ferdinand.