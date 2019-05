Sekat, či nesekat trávníky, řeší zahrádkáři i města

Zdá se, že si problém sucha začínají uvědomovat nejenom laici, ale sílícího tlaku si všimli na ministerstvu životního prostředí, svědčí o tom ostatně i jejich facebooková výzva.

Minimalizovat plochu nízce sečeného trávníku a věnovat jí péči

Anglický, správně označovaný jako parterový, je luxusním typem trávníku. Vyžaduje pečlivé založení a vysoké investice do péče, hnojiva a zálivky.

Trendem je ovšem tímto luxusem v zahradě šetřit, zahradní architekti čím dál častěji navrhují parterový trávník jen v omezené míře a zbytek plochy zahrady přenechávají trvalkovým záhonům, keřům a stromům.

„Je sice příjemný na chůzi a hodí se k minimalistickým domům, ale na druhou stranu přináší i obrovské nevýhody. Je ohromně náročný na údržbu, předpokládá se sečení dvakrát až třikrát týdně, soustavné zavlažování a hnojení,“ říká Stanislav Schwarz, zakladatel facebookové stránky Zahradní architektura a majitel firmy Profizahrady.cz. .

Když to architekt shrne, tak mu vychází: asi 40 sečí ročně, 2–3× ročně vertikutace, opakované postřiky nebo ruční odplevelování, 150 g hnojiva na m², 1 m³ vody na m². „Doporučuji tedy parterový trávník omezit na 200 m² a věnovat této ploše náležitou péči. Zbytek zahrady by měl nahradit tuto luxusní zelenou poušť životu přátelštějšími řešeními, jako jsou trvalkové výsadby, keře a vysoké listnaté stromy,“ doporučuje.

Odměnou pak může být i možnost sekání pomocí robotické sekačky. Když už parterový trávník, bylo by vhodné zrušit zalévání vodou z řadu a napojit zavlažovací systém na čerpadlo ze zásobníků pro dešťovou vodu.

Parkový trávník se k domu nehodí

Parkový trávník je prvotně určený pro veřejný prostor. Nepožaduje žádnou zvláštní údržbu, zavlažování ani hnojení. Ovšem nelze od něj očekávat zvláštní estetický zážitek.

I tak lze dodržovat údržbu podle selského rozumu, ne jen podle předem určeného plánu údržby. Tyto zavedené postupy se ostatně ukázaly jako chybné v posledních letech s omezeným množství vláhy.

Obecní sekačky vyjížděly do vyschlé pouště a sekaly na nejnižší možnou výšku. Tím z parků vyrobily poušť, která nemohla zadržet v půdě ani to malé množství vody, které občas napršelo.

S tím souvisí i výzva, aby se jednotlivé radnice zamyslely nad tím, zda je skutečně nutné sekat vždy na nejkratší délku a podle posledních zpráv se mnozí zastupitelé začínají touto radou řídit a zkoušet ji v praxi.

Na druhou stranu to nemají jednoduché, protože ke skupině obyvatel, která to vítá, přistupuje druhá. Tito lidé se bojí alergií a klíšťat.

„Vysoká nebo dokonce kvetoucí tráva působí problémy alergikům a umožňuje nástup klíšťatům na psy a lidi. I nízce sečený trávník sice umožňuje život klíšťatům, ale ztěžuje jejich přichycení na člověka nebo psa,“ upozorňuje Schwarz.

Krajinný trávník jako vítaný doplněk

To, co nejvíce pomůže přírodě, je květnatá louka. V poslední době se dokonce množí pokusy měst v části parkových prostorů omezit sekání a vysít v těchto místech směsi květin.

Květnaté louky jsou protikladem parterového trávníku. Louka je nenáročná na péči, seče se pouze 2–3× ročně, nehnojí se, nezalévá.

Obsahuje desítky druhů rostlin a podporuje život drobných živočichů. V době, kdy jsou polní meze perfektně „zherbicidovány“, je to podle architekta krok správným směrem. „Samozřejmě jako vždy to není jediné správné řešení a i při plánování výsevu tohoto typu trávníku by se měla zvážit vhodnost jeho použití,“ připomíná.

Květnatou louku klidně mohou vysít i majitelé domů s větším pozemkem jako pestrý doplněk k upravené travnaté ploše. Je třeba počítat s tím, že konečného tvaru a bohatosti květů se nedosáhne hned, trvá to asi dva roky (více zde), ale výsledek pak bude stát za to.

Taková louka na zahradě nabídne maximální biodiverzitu, má minimální údržbu. Na druhou stranu je méně vhodná pro alergiky a je třeba počítat s tím, že ve vysokém porostu se budou více zdržovat klíšťata.