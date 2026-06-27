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Nesekejte trávník v tropických vedrech. A zalévejte jen ráno a večer

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  9:32
Nejlepší jsou sprinklery, které můžete nasměrovat tak, aby kropily určenou...

Nejlepší jsou sprinklery, které můžete nasměrovat tak, aby kropily určenou výseč zahrady. | foto: Gardena

Otočné postřikovače nabízejí různé druhy proudu podobně jako koupelnová sprcha.
Automatické zavlažování lze naprogramovat.
Systém pro zachytávání vody pro zavlažování
Skleník s dřevěnou konstrukcí
5 fotografií
Když v létě teploty šplhají na maxima, mnohdy se dopouštíme v zahradách chyb, kterými škodíme rostlinám i sami sobě. Zkuste se jich vyvarovat. Zachovejte chladnou hlavu a nepodlehněte okamžitému nutkání zalévat vždy a za každých okolností.

Obsah

1. Bouřka v zalévání moc nepomůže

Nejlepší jsou sprinklery, které můžete nasměrovat tak, aby kropily určenou...

V horkých letních dnech je rostlinám potřeba zajistit dostatek vody. Jenže někdy jsme z horka tak unavení, že se nám do zalévání moc nechce.

„Když se náhodou odpoledne přižene letní bouřka, můžeme nabýt dojmu, že to stačí a už zalévat nemusíme. Jenže krátký deštík moc vláhy nepřinese, a i když přijde doslova průtrž mračen, voda se často nestačí do rozpálené půdy vsáknout a odteče,“ uvádí Petr Tichý, specialista ze společnosti Hecht.

V horku potřebuje trávník týdně až 50 litrů vody na metr, radí trávníkář

Každá rostlina má své individuální potřeby a je třeba zajistit, aby se voda dostala až ke kořenům.

2. Zalévejte jen ráno a večer

Otočné postřikovače nabízejí různé druhy proudu podobně jako koupelnová sprcha.

Když je opravdové horko, můžete mít také dojem, že je třeba rostlinám dopřát vody opravdový dostatek. Jenže zbytečné přelévání také není dobrý nápad.

Přemokřené kořeny mohou vést k hnilobě a jiným problémům. Je důležité sledovat stav půdy a zalévat rostliny jen tehdy, když je to opravdu potřeba.

Připravte se na sucho. Kapková závlaha ušetří víc než polovinu vody

Zalévání je nejlépe provádět brzy ráno nebo pozdě večer, aby se minimalizovalo odpařování vody a rostliny neutrpěly prudký teplotní šok z pokropení ledovou vodou. Někdy musíme bojovat sami se sebou.

3. Zvykejte trávník na sucho a zbytečně nesekejte

Automatické zavlažování lze naprogramovat.

Sedíme u bazénu a sledujeme, jak nám trávník na ostrém slunci zasychá doslova před očima. Nutkání vytáhnout hadici a dopřát mu vláhu je skoro nepřekonatelné. Jenže pokropení ledovou vodou by jej doslova spálilo. Stejně by to dopadlo i s rostlinami v záhonech.

Pokud chcete mít i v létě hustý trávník, smiřte se s tím, že ho nesmíte sekat na výšku tři centimetry. Nechte jej o něco vyšší, aby v sobě držel víc stínu a lépe zadržoval vláhu. A trávník nerozmazlujte pravidelnou zálivkou.

Se sekáním trávníku v období sucha se kroťte. U zavlažování změňte režim

Už od jara jej uvykejte, že vodu nebude dostávat denně, ale zavlažujte o to vydatněji. Přinutíte jej, aby zakořenil více do hloubky. Rozmazlený trávník, který koření mělce a spoléhá na denní přísun vody, v létě snadno zaschne.

4. Zalévejte jen odstátou vodou

Systém pro zachytávání vody pro zavlažování

Zalévejte jen dešťovou nebo odstátou vodou. Zalévání hadicí z vodovodu je sice pohodlné, ale ledová voda v horku rostlinám nesvědčí. Zaléváním dešťovkou ušetříte.

Šest rad, jak šetřit vodou na zahrádce: zalévejte motykou a vidlemi

A když dlouho neprší a dešťová voda dojde, raději nádrž doplňte vodou z vodovodu a nechte ji odstát do druhého dne.

5. Myslete na skleník

Skleník s dřevěnou konstrukcí

Máte-li na zahradě skleník, nezapomínejte jej větrat. Za nejslunnějších dní jej můžete zakrýt bílou textilií, abyste rostlinám dopřáli trochu polostínu a uchránili je před spalujícím sluncem.

Uvažujete o skleníku? Vyplatí se pečlivá volba, ať se rozhodnete správně

Nesnažte se pracovat na zahradě v době, kdy je největší vedro. Zajistěte si na zahradě stinné místo pro odpočinek, pořiďte si bazén, ve kterém se ochladíte.

Nebojte se třeba koupit i psí bazének pro svého kamaráda. Bude vám vděčný.

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