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1. Bouřka v zalévání moc nepomůže
V horkých letních dnech je rostlinám potřeba zajistit dostatek vody. Jenže někdy jsme z horka tak unavení, že se nám do zalévání moc nechce.
„Když se náhodou odpoledne přižene letní bouřka, můžeme nabýt dojmu, že to stačí a už zalévat nemusíme. Jenže krátký deštík moc vláhy nepřinese, a i když přijde doslova průtrž mračen, voda se často nestačí do rozpálené půdy vsáknout a odteče,“ uvádí Petr Tichý, specialista ze společnosti Hecht.
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Každá rostlina má své individuální potřeby a je třeba zajistit, aby se voda dostala až ke kořenům.
2. Zalévejte jen ráno a večer
Když je opravdové horko, můžete mít také dojem, že je třeba rostlinám dopřát vody opravdový dostatek. Jenže zbytečné přelévání také není dobrý nápad.
Přemokřené kořeny mohou vést k hnilobě a jiným problémům. Je důležité sledovat stav půdy a zalévat rostliny jen tehdy, když je to opravdu potřeba.
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Zalévání je nejlépe provádět brzy ráno nebo pozdě večer, aby se minimalizovalo odpařování vody a rostliny neutrpěly prudký teplotní šok z pokropení ledovou vodou. Někdy musíme bojovat sami se sebou.
3. Zvykejte trávník na sucho a zbytečně nesekejte
Sedíme u bazénu a sledujeme, jak nám trávník na ostrém slunci zasychá doslova před očima. Nutkání vytáhnout hadici a dopřát mu vláhu je skoro nepřekonatelné. Jenže pokropení ledovou vodou by jej doslova spálilo. Stejně by to dopadlo i s rostlinami v záhonech.
Pokud chcete mít i v létě hustý trávník, smiřte se s tím, že ho nesmíte sekat na výšku tři centimetry. Nechte jej o něco vyšší, aby v sobě držel víc stínu a lépe zadržoval vláhu. A trávník nerozmazlujte pravidelnou zálivkou.
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Už od jara jej uvykejte, že vodu nebude dostávat denně, ale zavlažujte o to vydatněji. Přinutíte jej, aby zakořenil více do hloubky. Rozmazlený trávník, který koření mělce a spoléhá na denní přísun vody, v létě snadno zaschne.
4. Zalévejte jen odstátou vodou
Zalévejte jen dešťovou nebo odstátou vodou. Zalévání hadicí z vodovodu je sice pohodlné, ale ledová voda v horku rostlinám nesvědčí. Zaléváním dešťovkou ušetříte.
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A když dlouho neprší a dešťová voda dojde, raději nádrž doplňte vodou z vodovodu a nechte ji odstát do druhého dne.
5. Myslete na skleník
Máte-li na zahradě skleník, nezapomínejte jej větrat. Za nejslunnějších dní jej můžete zakrýt bílou textilií, abyste rostlinám dopřáli trochu polostínu a uchránili je před spalujícím sluncem.
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Nesnažte se pracovat na zahradě v době, kdy je největší vedro. Zajistěte si na zahradě stinné místo pro odpočinek, pořiďte si bazén, ve kterém se ochladíte.
Nebojte se třeba koupit i psí bazének pro svého kamaráda. Bude vám vděčný.