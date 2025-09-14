Proč potřebuje trávník v září vaši pozornost? Klíčem je přesévání

Marek Burza
Září je měsíc, kdy trávník potřebuje vaši největší pozornost. Co mu dopřejete teď, to se vám na jaře vrátí v podobě hustého a zdravého koberce.
Jednou za čas je dobré celý trávník přesít, aby se obnovila pestrost trav.

Jednou za čas je dobré celý trávník přesít, aby se obnovila pestrost trav. | foto: Gemini

Od půlky září už hnojte podzimním hnojivem s vyšším obsahem draslíku.
Na jaře bude trávník zase ve formě.
Použít můžete travní směs, která byla v trávníku původně.
Semena před setím pořádně promíchejte.
Mnoho lidí si myslí, že podzimní péče už nemá smysl. Maximálně dosypou osivo do holých míst, občas zalijí nebo posekají a tím to končí.

Jenže tráva není nesmrtelná. Bez pravidelné obnovy začne postupně ztrácet pestrost, a právě to může být problém. Čím méně je druhově bohatá, tím hůř odolává chorobám a škůdcům. Po pár letech se pak místo zeleného pažitu objevují suchá místa a holé fleky.

Jednou za dva roky celý přesít

Přitom řešení je jednoduché: čas od času je potřeba celý trávník přesít. A právě druhá polovina září je k tomu ideální. Horka už pominula, půda si stále drží teplo a podzimní deště pomohou semínkům rychle vyklíčit.

Posekat, zvertikutovat, dosít. Jak opravit suchý trávník v 10 krocích

A jak takové přesetí trávníku provést? Ve skutečnosti je to jednodušší, než si možná myslíte. Nemusíte si zvát odborníky, zvládnete to úplně sami.

„Na sto metrů čtverečních plochy počítejte zhruba se třemi až čtyřmi kilogramy osiva. Pak už jen vyberte vhodnou travní směs. Čím pestřejší bude, tím odolnější a zdravější trávník získáte. Každá odrůda má totiž své silné stránky – jedna snáší lépe sucho, jiná se dokáže ubránit plísním,“ doporučuje specialista na údržbu trávníků Tomáš Šena.

Vyplatí se také myslet dopředu. Podnebí se rychle mění a stejně jako v lesích přibývá listnáčů na úkor jehličnanů, i v trávnících se postupně prosadí odrůdy zvyklé na více tepla a méně vody.

Na podzim nenechejte trávník „o hladu“. Potřebuje hlavně draslík

Vyberte tedy směs, která není náročná na vodu, to znamená do sucha nebo s označením okrasná. Připravíte tak svůj trávník na náročnější podmínky, které nás v budoucnu čekají.

„Moje rada na září zní vcelku jasně: dejte trávníku ještě jednou šanci nadechnout se. Nejlepší je provést vertikutaci, trávník dobře pohnojit, přesít ho kvalitním osivem a dopřát mu klid. Na jaře vás pak přivítá hustý zelený koberec, na který budete pyšní,“ dodává Šena.

Nejčastější travní druhy ve směsích

  • Jílek vytrvalý (Lolium perenne): Je základní složkou směsí pro zatěžované plochy, jako jsou hřiště a rekreační trávníky, díky své vitalitě a rychlému vzcházení.
  • Kostřava červená (Festuca rubra): Nachází se v okrasných směsích, kde tvoří jemný a hustý porost. Existují různé formy (trsnaté, výběžkaté), které se vzájemně doplňují.

Zkypřit, dosít, zahrnout, pohnojit. Co vás čeká při obnově trávníku
  • Lipnice luční (Poa pratensis): Používá se pro založení hustého porostu a dodává mu odolnost proti sešlapávání, zejména v okrasných a zatěžovaných směsích.
  • Kostřava ovčí (Festuca ovina): Je vhodná pro suchá stanoviště a dodává trávníku sytě zelenou barvu a jemný vzhled.
  • Psineček (Agrostis): Této travní druhy, například psineček obecný, se používají k dosažení velmi hustého a jemného porostu.
Při koupi osiva nemusíte sledovat podrobné složení směsi, vybírejte podle účelu a charakteru trávníku, který máte na zahradě. Důležité je také určit, za tam máte stín, anebo pálí většinu dne slunce. A to najdete přímo v charakteristice každé travní směsi.

