Proč je právě říjen rizikový měsíc pro trávníky?
Podzimní měsíce obecně jsou pro trávníky náročné hlavně kvůli kombinaci vlhkosti a teplot. Ranní rosy, mlhy a častější deště znamenají, že tráva bývá dlouho mokrá, ale zároveň už nemá tolik energie na regeneraci, protože se krátí dny a slunce je nízko. Tomu vůbec nepomáhá ani spadané listí, které vytváří ideální prostředí pro vlhkost a stín. To všechno dohromady vytváří podmínky, ve kterých se trávník snadno oslabí a je náchylnější k chorobám.
|
Trávníku dopřejte podzimní lázně, po kterých bude na jaře jako nový
Jaké plísně na podzim nejčastěji trávník napadají a jak je poznat?
Na podzim se nejčastěji setkáváme s fusáriovou spálou, kornatkou nebo dolarovou skvrnitostí, výjimkou není ani plíseň sněžná či černé řasy. Poznáte je poměrně snadno, typické jsou pro ně kulaté hnědé skvrny, které mohou mít bílý nebo růžový povlak. U kornatky a dolarovky jsou zase časté světlejší, slámově žluté fleky. Pomůže také čichový test. Když vytrhnete stéblo z napadeného místa a ucítíte zápach podobný houbám, jde velmi pravděpodobně o fusárium. Dalším vodítkem je rychlost šíření. Pokud se vám skvrny rozšiřují rychle, to znamená během několika dnů, jde velmi pravděpodobně o chorobu.
Lze plísním úplně předejít, nebo se jim nevyhneme?
Plísně jsou přirozenou součástí prostředí a úplně se jim vyhnout nedá, zvlášť když přijde delší období mlh a vlhka. To, co ale můžeme ovlivnit, je stav samotného trávníku. Hustý, silný a pravidelně opečovávaný porost je mnohem odolnější a plísně se v něm šíří jen omezeně. Pokud budeme trávník udržovat čistý, hnojený a čistě posekaný, riziko výrazně snížíme. Cílem tedy není mít zahradu sterilní, ale takovou, kde se případná choroba nemá šanci rozjet ve velkém. Zdravý trávník dokáže odolat téměř všemu, jen mu to naší špatnou péčí často komplikujeme.
|
Desatero péče o trávník. Základem je správné osivo a přihnojování
Jaké chyby dělají lidé na zahradách na podzim nejčastěji?
Jednou z největších chyb je nechat na trávníku ležet listí. Na první pohled to nemusí působit dramaticky, ale vytvoří se pod ním stinná a vlhká vrstva, kde tráva neosychá a plísně mají ideální podmínky. Často také vídám, že zahrádkáři sahají v tomto období po nesprávném hnojivu. Od října už by se neměl používat dusík, protože podporuje růst, zatímco tráva se již ukládá k „zimnímu“ odpočinku. Velkým problémem je i pozdní vertikutace, protože v říjnu už trávník nemá čas zregenerovat a spíše mu tím ublížíme. A pak jsou tu klasické nešvary, jako je podsekávání, navíc tupým nožem, což trávu zbytečně oslabuje a mnohdy toto je ta pravá příčina proč se choroby rozšíří.
|
Oslabené trávníky ohrožuje kornatka travní. Jak ji poznat a zničit
Co bychom měli s trávníkem na podzim určitě dělat, aby přežil zimu?
Klíčové je pravidelně odstraňovat listí a udržovat trávník čistý, ideálně i suchý. Je dobré trávu stále sekat, i když už pomaleji roste. Vždy ale ostrým nožem a na dostatečnou délku, tedy nechat dvě třetiny a useknout jen jednu třetinu délky. Doporučuji také použít podzimní hnojivo s vyšším obsahem draslíku, které posiluje odolnost vůči mrazu a chorobám. Je dobré přidat i preventivní postřik pro zvýšení odolnosti, dokud teploty neklesnou příliš nízko. To vše trávníku pomůže přejít do zimy silnější a na jaře se rychleji probudit.
-
-20 %Získat slevu
-
-20 %Získat slevuDodatečný bonus při platbě kartou Visa.
-
-20 %Získat slevu
-
-15 %Získat slevu
-
-25 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 500 Kč na další nákup.
-
-30 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 500 Kč na další nákup.
-
-20 %Získat slevu
-
-30 %Získat slevu
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa v prodejnách sleva +2 %.
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa na prodejně sleva +3 %.
-
-15 %Získat slevuS kartou Visa sleva 15 % na další nákup.
-
-25 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 20 % na další nákup.
-
-25 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 500 Kč na další nákup.
-
-15 %Získat slevuS kartou Visa dárek k nákupu.
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa dárek k nákupu.
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa 1+1 na nápoje Coffizz.