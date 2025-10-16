Konec plísním a holým flekům. Odborník radí, jak trávník posílit před zimou

Marek Burza
Ranní mlhy, vlhko a chladné dny vytvářejí ideální prostředí pro plísně a choroby trávníku. Jak předejít škodám a co udělat, aby trávník přežil zimu ve formě, vysvětluje trávníkář a autor blogu Milujusvujtravnik.cz Tomáš Šena.
Od půlky září už hnojte podzimním hnojivem s vyšším obsahem draslíku.

Od půlky září už hnojte podzimním hnojivem s vyšším obsahem draslíku. | foto: Tomáš Šena

Plíseň kornatku poznáte podle narůžovělých lístků na trávě.
Tak vypadá fusáriová spála.
Typická dolarová skvrnitost
Poškozená místa je třeba dosít.
Proč je právě říjen rizikový měsíc pro trávníky?
Podzimní měsíce obecně jsou pro trávníky náročné hlavně kvůli kombinaci vlhkosti a teplot. Ranní rosy, mlhy a častější deště znamenají, že tráva bývá dlouho mokrá, ale zároveň už nemá tolik energie na regeneraci, protože se krátí dny a slunce je nízko. Tomu vůbec nepomáhá ani spadané listí, které vytváří ideální prostředí pro vlhkost a stín. To všechno dohromady vytváří podmínky, ve kterých se trávník snadno oslabí a je náchylnější k chorobám.

Trávníku dopřejte podzimní lázně, po kterých bude na jaře jako nový

Jaké plísně na podzim nejčastěji trávník napadají a jak je poznat?
Na podzim se nejčastěji setkáváme s fusáriovou spálou, kornatkou nebo dolarovou skvrnitostí, výjimkou není ani plíseň sněžná či černé řasy. Poznáte je poměrně snadno, typické jsou pro ně kulaté hnědé skvrny, které mohou mít bílý nebo růžový povlak. U kornatky a dolarovky jsou zase časté světlejší, slámově žluté fleky. Pomůže také čichový test. Když vytrhnete stéblo z napadeného místa a ucítíte zápach podobný houbám, jde velmi pravděpodobně o fusárium. Dalším vodítkem je rychlost šíření. Pokud se vám skvrny rozšiřují rychle, to znamená během několika dnů, jde velmi pravděpodobně o chorobu.

Lze plísním úplně předejít, nebo se jim nevyhneme?
Plísně jsou přirozenou součástí prostředí a úplně se jim vyhnout nedá, zvlášť když přijde delší období mlh a vlhka. To, co ale můžeme ovlivnit, je stav samotného trávníku. Hustý, silný a pravidelně opečovávaný porost je mnohem odolnější a plísně se v něm šíří jen omezeně. Pokud budeme trávník udržovat čistý, hnojený a čistě posekaný, riziko výrazně snížíme. Cílem tedy není mít zahradu sterilní, ale takovou, kde se případná choroba nemá šanci rozjet ve velkém. Zdravý trávník dokáže odolat téměř všemu, jen mu to naší špatnou péčí často komplikujeme.

Desatero péče o trávník. Základem je správné osivo a přihnojování

Jaké chyby dělají lidé na zahradách na podzim nejčastěji?
Jednou z největších chyb je nechat na trávníku ležet listí. Na první pohled to nemusí působit dramaticky, ale vytvoří se pod ním stinná a vlhká vrstva, kde tráva neosychá a plísně mají ideální podmínky. Často také vídám, že zahrádkáři sahají v tomto období po nesprávném hnojivu. Od října už by se neměl používat dusík, protože podporuje růst, zatímco tráva se již ukládá k „zimnímu“ odpočinku. Velkým problémem je i pozdní vertikutace, protože v říjnu už trávník nemá čas zregenerovat a spíše mu tím ublížíme. A pak jsou tu klasické nešvary, jako je podsekávání, navíc tupým nožem, což trávu zbytečně oslabuje a mnohdy toto je ta pravá příčina proč se choroby rozšíří.

Oslabené trávníky ohrožuje kornatka travní. Jak ji poznat a zničit

Co bychom měli s trávníkem na podzim určitě dělat, aby přežil zimu?
Klíčové je pravidelně odstraňovat listí a udržovat trávník čistý, ideálně i suchý. Je dobré trávu stále sekat, i když už pomaleji roste. Vždy ale ostrým nožem a na dostatečnou délku, tedy nechat dvě třetiny a useknout jen jednu třetinu délky. Doporučuji také použít podzimní hnojivo s vyšším obsahem draslíku, které posiluje odolnost vůči mrazu a chorobám. Je dobré přidat i preventivní postřik pro zvýšení odolnosti, dokud teploty neklesnou příliš nízko. To vše trávníku pomůže přejít do zimy silnější a na jaře se rychleji probudit.

Krmítko v americkém Ohiu

Konec plísním a holým flekům. Odborník radí, jak trávník posílit před zimou

