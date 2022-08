Hrabat, zalévat, vyživovat. Pět kroků k resuscitaci spáleného trávníku

To má sluníčko opravdu takovou sílu, že dokáže v jinak zcela zdravém travním porostu, vypálit obří žlutá kola? Ano, možné to je.

Pokud navíc posekáte trávu na nejkratší délku, což je cca na dva centimetry, zbavíte tím trávník listové plochy, čímž drn ztratí potřebnou ochranu. Slunce tak má příležitost snadno spálit obnažený zbytek porostu.

Poté nadzemní travní část usychá, což se projevuje zmíněnými světlými koly. Takto poničený trávník však lze ještě zachránit.

1. Hrabejte

Vezměte si jemné hrábě a opatrně trávník pohrabejte. Cílem je, abyste odstranili zaschlé zbytky rostlin, které už trávníku opravdu k ničemu nejsou.

Někdy se ovšem může stát, že tráva ještě není úplně mrtvá. Pokud si nejste jistí, zkuste hrst spálené trávy vytrhnout. Pokud to půjde snadno, je po ní a budete ji muset odstranit. Pokud však bude stále držet v zemi, možná ji ještě oživíte.

Provzdušněte ji hráběmi a můžete do hlíny udělat i několik děr. Umožníte tak kyslíku, aby se dostal až ke kořenům, díky čemuž by se tráva mohla vzpamatovat. Jak na aerifikaci trávníku čtěte zde.

2. Raději hned nehnojte

Nezapomeňte na to, že hnojením uschlou trávu nevzkřísíte. Naopak. Mohlo by se stát, že ji ještě víc popálíte nejenom na povrchu, ale i u kořenů.

Pokud by se zhruba do dvou týdnů od prohrabání její stav nezlepšil, můžete použít speciální substrát na výsevy trávníku. Pak je třeba dosít travním semenem. Časem by se měl znovu rozrůst.

Na obnovený porost lze použít poloviční dávku hnojiva určeného pro výživu trávníků a začít zase sekat.

3. Zalévejte

Závlaha je pro poničený trávník velmi důležitá. Proto se nespoléhejte jen na déšť a zalévejte trávu i hadicí.

Aby se semena správně ujala, je třeba udržovat trávník ve vlhku a velmi často a pravidelně ho kropit. Ujistěte se, že za týden přijme zhruba alespoň 5–7 l/m2 vody, kdo pěstuje anglický trávník, bude dávka vyšší. Podívejte se, co doporučuje zkušený trávníkář Tomáš Šena:

Pět kroků k pravidlům zavlažování trávníku během období tropických veder 1. U základního zavlažování nastavte spuštění na 5 hodin ráno. 2. Pokud již nyní byl trávník suchý, přidejte čas zavlažování o 100–150 %. 3. Pokud byl trávník doteď krásně zelený, přidejte asi 50 %. 4. V červenci a srpnu zavlažujte vydatně 20 l/m2 maximálně 2× týdně. 5. Navíc můžete během dne závlahu pustit na jednu minutu (klidně několikrát), aby se trávník ochladil. Ochladí se i vzduch a na zahradě bude lépe. Až tropické dny skončí, upravte zavlažování podle potřeby a počasí. Zdroj: Tomáš Šena

Nejlepší je používat dešťovku, protože neobsahuje chlór, soli ani minerály a je měkčí než voda kohoutková. Je-li vaše zahrada v blízkosti potoka anebo vám skrze ni přímo protéká, rozhodně by v povinné výbavě mělo být čerpadlo, které umístíte do potoka a pomocí hadice potom dopravíte vodu tam, kde je potřeba.

4. Sekejte

Jakmile se trávník trochu zmátoří, začněte sekat. Dejte mu však prostor a nesekejte na tu nejkratší délku. Díky delšímu porostu se trávník chrání nejenom před sluncem, ale i před dalšími nepříznivými vlivy. V ideálním případě sekejte 2× týdně tak, aby to bylo vždycky jen o třetinu délky.

Pokud ovšem nemáte čas, vyzkoušejte robotickou sekačku. Díky ní nemusíte při sekání vůbec asistovat. Stačí ji naprogramovat, jak potřebujete, a ona udělá všechnu práci za vás. Navíc díky mulčování, na jehož principu sekání robotickými sekačkami stojí, bude váš trávník vyživovat a udržovat v něm vlhkost.

„Je to způsob sečení, kdy trávu nesbíráme, ale necháme ji ležet na trávníku. Základem je udržovat trávník stále posečený na stejnou výšku. Robotické sekačky mají tu výhodu, že mohou pracovat kdykoli a tedy odsekávají kratší kousky trávy, se kterými si trávník poradí velmi snadno a vy ani nepostřehnete, že roste,“ vysvětluje specialista na zahradní techniku Aleš Chrobok ze společnosti Ama Czech. Díky tomu už se nebudete muset bát slunce a jeho silných paprsků, které by mohly trávu opět zničit.

5. Kompost neuškodí

Kromě vody můžete trávníku dopřát pořádnou dávku přírodního hnojiva, tedy kompostu. Rozprostřete tenkou vrstvu na trávník a pokropte vodou. Okamžitě se tak zvýší celkový obsah půdy a hustota živin, které se dostanou až do kořenů a tím velmi výrazně podpoří jeho růst.

Pokud bude trávník ještě předtím provzdušněný, dosáhnete naprosto ideálních výsledků a váš travní porost bude zase jako nový.