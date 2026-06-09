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Zelený koberec v hicu. Změňte strategii a zapomeňte na anglický trávník

Marek Burza
Mít na vlastní zahradě svěží zelený koberec v době, kdy rtuť teploměru šplhá ke třicítce a prší jen výjimečně, se může zdát jako nesplnitelný sen. Přesto to jde, ačkoliv cesta k odolnému trávníku dnes vede jinudy, než jsme byli zvyklí.
Ideální kombinace. Kolem domu je kus trávníku, aby si měly kde hrát děti,...

Ideální kombinace. Kolem domu je kus trávníku, aby si měly kde hrát děti, zbytek je ponechán sám sobě a vznikla tam květná zahrada. | foto: Gemini

Ilustrační foto
Jednou za čas je dobré celý trávník přesít, aby se obnovila pestrost trav.
Teplé počasí a prodloužený víkend ve spojení s otevřením zahradnictví vyhání...
Robotické sekačky stříhají trávu tak často, že nestíhá přerůst a zarovnané...
8 fotografií

Tajemství úspěchu v éře horkých let netkví v každodenním drilu se sekačkou a hektolitrech vody, ale v chytré strategii, správné technice a schopnosti nechat přírodu občas trochu vydechnout.

Trávník v letním režimu

Prvním krokem k úspěchu je přitom pochopení, že trávník je živý organismus, který na extrémní horka reaguje velmi citlivě. Základní chybou, kterou majitelé zahrad v létě dělají, je snaha o takzvaný anglický střih.

Krátká tráva sice působí na první pohled úhledně, ale v horku ztrácí svou přirozenou schopnost chránit půdu. V létě platí zlaté pravidlo, že čím vyšší je stéblo, tím hlubší jsou kořeny a lepší stín pro půdu.

Pokud trávu posekáte příliš nakrátko, slunce okamžitě vypálí kořenový krček a ze zahrady se během pár dnů stane vyprahlý mlat. Rozsáhlý výzkum týmu S. B. Lermanové, publikovaný v prestižním vědeckém časopise Biological Conservation pojednává i o rizicích častého sekání trávníku.

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„Časté sekání trávníku (např. v týdenních intervalech) obecně brání rostlinám v kvetení, což vede k úbytku potravních zdrojů pro včely,“ tvrdí. Ideální letní výška se proto pohybuje mezi pěti až sedmi centimetry, protože takto vzrostlá stébla si sama vytvářejí mikroklima, které brání odpařování potřebné vlhkosti.

Kdy a jak sekat – rozhoduje denní doba i technika

S výškou úzce souvisí i správné načasování údržby. Pokud se rozhodnete sekat v poledním žáru, vystavujete rostlinu obrovskému šoku, kdy voda doslova uniká otevřenými ranami v čerstvě seříznutých listech.

Ideální čas pro práci je proto brzy ráno, nebo naopak v podvečer, kdy už slunce ztrácí svou spalující sílu. Posečený trávník má pak před sebou celou noc, aby se v klidu zregeneroval.

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Klíčový je také výběr samotné techniky. Zatímco u velkých pozemků stále dominují výkonné benzínové sekačky a v městských zahradách elektrické či akumulátorové modely, čím dál větší roli v péči o trávník hrají robotické sekačky.

Ty si nacházejí místo u domácností, které hledají pohodlnější, pravidelnější a méně časově náročný způsob údržby zahrady. „Stále více našich zákazníků si pochvaluje, že s přechodem na robotické sekačky jejich zahrada lépe snáší letní výkyvy počasí. Klíčem je právě šetrné zastřihování, které trávu nestresuje,“ říká Jiří Meisner ze společnosti inSPORTline.

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Kromě úspory času oceňují majitelé zahrad i tichý chod, díky kterému může stroj pracovat v ideálních časech. „Bydlíme v centru města, takže máme zahradu hned u domu a sekání trávy bylo vždycky trochu omezující kvůli hluku. Toto nám robotická sekačka dost ulehčila — může jezdit klidně ráno i večer, když už lidi spí nebo se chystají do postele, a nikoho to neruší,“ popisuje obyvatel bytového domu Aleš Boubelík.

Ideální kombinace. Kolem domu je kus trávníku, aby si měly kde hrát děti, zbytek je ponechán sám sobě a vznikla tam květná zahrada.
Ilustrační foto
Jednou za čas je dobré celý trávník přesít, aby se obnovila pestrost trav.
Teplé počasí a prodloužený víkend ve spojení s otevřením zahradnictví vyhání lidi do zahrad.
8 fotografií

Velkou roli hraje i samotný způsob, jakým se tráva po sečení zpracovává – drobné odřezky zůstávají na trávníku a přirozeně se rozkládají. „Tyto zbytky fungují jako jemný mulč, který pomáhá udržet vlhkost v půdě, chrání ji před vysycháním a zároveň postupně vrací živiny zpět do trávníku. Díky tomu půda lépe hospodaří s vodou a celkový porost je dlouhodobě hustší a odolnější,“ vysvětluje Meisner.

Zalévat méně často, ale do hloubky

Stejně důležitý jako střih je i způsob zavlažování, kde často vítězí kvantita nad kvalitou. Mnoho lidí dělá tu chybu, že trávník každý večer pouze lehce pokropí, což ale kořeny nutí držet se těsně pod povrchem, kde jsou nejzranitelnější.

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Správná strategie velí zalévat méně často, ale o to intenzivněji. Půda musí být provlhčená do hloubky alespoň deseti centimetrů, což rostliny motivuje k budování hlubokého kořenového systému, díky kterému přežijí i delší období beze srážek.

Zahrada nemusí být dokonalá

V neposlední řadě se do popředí dostává trend, který estetiku kombinuje s ekologií. Moderní zahrada už nemusí být sterilně vyčištěná.

Nechat část zahrady v jejím přirozeném, divočejším stavu je znakem chytrého majitele, který ví, co je pro jeho trávník nejlepší. Odborná studie Marcela T. J. Koka říká, že pro záchranu přírody je zásadní strategie tzv. „sdílení prostoru“, kdy se i v obhospodařované krajině, včetně našich zahrad, nechává alespoň 30 % plochy v přirozeném stavu.

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Každý čtvereční metr, který nesečeme na krátko, se v horkém létě stává oázou. Vysoká tráva a luční kvítí zadržují vodu v krajině mnohem efektivněji a poskytují útočiště opylovačům, bez kterých zahrada nemůže fungovat.

Pokud tedy dopřejete svému trávníku centimetry navíc a v koutě zahrady založíte malý květnatý ostrov, odměnou vám bude nejen sytá zeleň, ale i přirozeně chladnější vzduch v okolí vašeho domova.

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