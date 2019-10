Travní traktůrek stojí jako ojeté auto. Podzimní servis se vyplatí

Hlavní prohlídku stroje je ideální udělat po konci sezony. Za první výhodu je možné považovat čas. Pokud by se zjistil nějaký problém, je čas na opravy až do jara, než se znovu začne sekat. Pokud člověk ví, že má problém, a nechá stroj zazimovaný s tím, že ho vyřeší až na jaře, dostane se do problému i v případě, že je schopný si opravu udělat sám.



Jde o to, že právě v tomto období jsou servisy přetížené a navíc i náhradní díly jsou méně dostupné, takže jejich dodávka může váznout. A vy jen bezmocně pozorujete, jak tráva roste a přerůstá.

Jak s traktůrkem do servisu

Běžnou travní sekačku složíte, naložíte do kufru auta a odvezete, s traktůrkem si jen tak neporadíte, pokud nemáte přívěsný vozík. Naštěstí většina prodejců a servisů dokáže v tomto pomoci tak, že přijedou a stroj odvezou. Nepředstavujte si, že by byli ochotni provádět servis přímo u vás doma, v dílně mají specializované nářadí a pro ně vlídnější prostředí včetně okamžitého přístupu k náhradním dílům.

„I když si hodně věcí jako výměnu oleje, svíčky nebo vzduchového filtru můžete udělat sami, stejně se podle mého názoru vyplatí jednou za čas nechat udělat prohlídku v servisu. Určitě doma nemáte třeba otáčkoměr, ale přidanou hodnotou je i to, že technik přesně ze zkušeností ví, kam se podívat. Odhalí třeba nárazem ohnutý rám, který může poškozovat řemen, stejně tak může odhalit vadu v žacím soustrojí, která zase poškozuje nože. Ty se sice rozhýbají, ale pokud se dále používají, časem se zadřou a výsledkem je nákladná oprava,“ popisuje Tomáš Nevečeřal z Husqvarny.

„Základem není to, jakou máte na stroj záruku, ale jakou péči tomu stroji věnujete. Samozřejmě vy si můžete udělat základní péči, ale jako základní benefit péče v servisu vidím to, že technik zkontroluje vše, čeho vy byste si vlastně ani nevšimli. A odhalí potencionální problémy, které mohou přejít do nákladných oprav,“ doporučuje Nevečeřal.

Podle něj záleží na nátuře každého člověka. Jsou lidé, pro které je starost o stroj koníčkem, ale jsou i takoví, kterým jde hlavně o to, aby věc fungovala a o víc se nemuseli starat.

Ale základní prohlídka stojí kolem patnácti set a to rozhodně u stroje s takovou hodnotou stojí za to, aby jej viděl zkušený specialista. Podle něj většinou není třeba nic velkého opravovat, ale stojí to za jistotu, že na jaře zase bezbolestně vyjedete a máte jistotu, že všechno bude fungovat dlouhé roky.

Co si můžete udělat sami

Ví se, že návody k použití se většinou čtou, až když něco nefunguje. Ale v manuálu traktůrku většinou bývá podrobná tabulka, které části stroje je třeba kontrolovat a v jakém časovém odstupu.

Tedy jak často kontrolovat olej, kdy vizuálně zkontrolovat nože žacího soustrojí, kdy kontrolovat pneumatiky nebo parkovací brzdu nebo kdy měnit olejový nebo vzduchový filtr. Podobnou tabulku najdete u mnohých strojů nalepenou i pod sedadlem, abyste měli tyto údaje vždycky po ruce a nemuseli hledat tištěný návod.

Základní servis, který zvládne každý, se skládá z výměny oleje, vizuální kontroly a promazání veškerých pohyblivých částí. Výměna oleje je naprosto nezbytná pro životnost motoru, jeho nižší spotřebu benzinu. Místa, která je třeba mazat, se najdou v příručce.

U strojů, které pracují celoročně, se doporučuje i výměna oleje s jinou viskozitou, ale v hobby třídě to v drtivé většině případů není potřeba dělat. Málokdo používá pravidelně traktůrek i pro zimní údržbu, a když ho párkrát za rok použije, stačí, když nechá pořádně motor zahřát a klidně může vyjet.

Nejde ani tak o cenu samotného oleje, podle typu motoru je ho tam asi tak litr a půl, navíc se používají levné minerální oleje, ale je to práce a čas, kterou musíte připočítat. „Kdybych měl mašinu, kterou využívám celoročně, tak do toho půjdu a olej budu měnit dvakrát ročně podle sezony, ale pro hobby použití to vidím jako zbytečnost,“ říká Nevečeřal.

Pravidelná výměna oleje je důležitá i proto, že z jeho stavu poznáte i kondici motoru. Pokud se tam najdou drobné části, je něco v nepořádku. „Je to podobné, jako když močíte. Podle stavu moči lékař často pozná, že je něco v organismu v nepořádku,“ přirovnává specialita.

Většina výrobců dokonce vyrábí kity určené pro podzimní údržbu, kde najdou zákazníci podle typu motoru olej ve správném množství, svíčku a filtry. Protože ani u oleje neplatí „radši víc než míň“.

„A rozhodně nejvíc platí: poslouchejte. Jakmile slyšíte ze stroje jakékoliv abnormální zvuky, může to být začátek problému. Stejně jako když denně jezdíte autem a zaujme vás cokoliv nezvyklého, raději s tím zajedete do servisu. Když se člověk na to vykašle a jezdí dál, může ho následná oprava vyjít daleko dráž,“ uzavírá Tomáš Nevečeřal.