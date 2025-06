Část 1/3

Příprava podkladu pro travní koberec

Důkladná příprava terénu je nejdůležitější fází. Nejprve je nutné srovnat terén do roviny. Pokud se na ploše nachází navezená zemina, je vhodné ji prosít, aby se odstranily kameny a nežádoucí zbytky.

V případě, že na pozemku zůstávají staré drny, je potřeba je pomocí bagru nebo ručně odstranit a prosít, čímž se získá čistá zemina pro další použití. Uvidíte to nejlépe v Libovkách Pepy Libického na Primě.

Při prohazování je dobré myslet na směr větru, aby vám hlínu nerozfoukal po celé zahradě a třeba i do bazénu. Po hrubém srovnání terénu je vhodné instalovat závlahový systém, pokud ho plánujete.

Veškeré potrubí by mělo být uloženo v zemi. Kolem keřů a záhonů je dobré vyhrabat rýhu a osadit do ní plastový oddělovač trávníku (obrubník z recyklátu), který vymezí budoucí plochu trávníku a zabrání prorůstání trávy do záhonů.

Dalším krokem je finální srovnání zeminy. Pro to se používají hrábě a následně srovnávací lať nebo hrablo, aby se dosáhlo dokonale rovného povrchu.

Ideální výška podkladu pro travní koberec je přibližně 4,5 centimetru pod požadovanou konečnou úrovní trávníku (například pod úrovní dlažby). Po srovnání je nutné plochu uválcovat zahradním válcem, který lze naplnit pískem nebo vodou pro dosažení potřebné hmotnosti.