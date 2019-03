Motor, čerpadlo, tlak a průtok. Pět tipů pro výběr wapky

„Když vybíráte myčku a nechcete se příliš zaobírat nějakými technickými parametry, dejte na jediné měřítko: potěžkejte si ji. Pak budete mít jistotu, že je tam robustní indukční motor a kovové čerpadlo a taková myčka dlouho vydrží i velkou zátěž,“ shrnuje Filip Werner ze společnosti Mountfield.

Tomuto předpokladu nakonec odpovídá i cenové rozpětí, které si můžete vyzkoušet kdekoliv na prodejně. Potěžkejte si miniaturní myčku za tisícovku, pak střední kategorii za 4–6 tisíc a poloprofi za osm.

A rázem víte, s jakým výrobkem máte čest. I tak je několik parametrů, které je dobré před výběrem myčky znát. Mezi výrobce wapek patří prakticky všichni známí producenti techniky od značky Patriot, Bosch, Hitachi, Hecht přes Stigu až po značky jako je Kärcher či Nilfisk.

1. Podle motoru

Nejlevnější malé myčky jsou vybaveny komutátorovým motorem, které mají vysoké otáčky. Jeho nevýhodou je menší životnost vzhledem k tomu, že má uhlíky, které se časem obrušují. Z vysokých otáček se musí pro čerpadlo redukovat do pomala nějakou převodovkou, která je většinou plastová.

Větší a bohužel i dražší myčky mají podstatně robustnější asynchronní motor s velkým krouticím momentem. Ten není potřeba nijak převodovat a pohání přímo čerpadlo. Tím odpadá jeden mezikus.

2. Podle čerpadla

Nejlevnější myčky mají čerpadla minimálně částečně z plastu. I když mnozí lidé na sociálních tvrdí, že vlastnost některých plastů dnes převyšují vlastnosti kovů, technik si dovolí oponovat.

Revoluční aku myčka Zatímco běžné myčky musíte připojit k přívodu vody u domu, akumulátorová myčka pracuje jinak. Do horní části nalijete vodu a pak už jen ostřikujete. Můžete ji tak použít i v podmínkách, kde byste přívod vody jen tak nenašli. Třeba na hřbitově, kde byste chtěli vyčistit náhrobek.

„Žádný funkční problém to není, ale je třeba si uvědomit, že v té myčce je tlak kolem 100 barů a jednotlivé části tím tlakem, ale i třením trpí,“ vysvětluje Werner. Takovou myčku určitě může s úspěchem používat člověk, který si jí párkrát za rok umyje auto nebo ostříkne kolo, ale rozhodně by od ní neměl čekat zázraky.

Ve střední třídě se používají čerpadla z hliníkových slitin. „Tady se to liší podle výrobce. Někteří použijí materiál, který nemá takovou výdrž. V těch pracovních podmínkách oxiduje, pak v konečném důsledku není hladký, ale porézní, takže se vydírá. Renomovaní výrobci však používají speciální povrchovou úpravu, takže hladkost povrchu je dlouhodobě zaručena,“ popisuje technik.

V nejvyšší hobby třídě nebo u profesionálních strojů se používají čerpadla z bronzu, která se osvědčila nejvyšší životností. Záleží i na celé konstrukci – písty je možné těsnit více segmenty nebo jednoduše, liší se i konstrukce ventilů, které ten obrovský tlak přepouštějí. Od plastových jen s kovovým sedlem až po robustní kovové u profesionálních myček. Od toho všeho se odvíjí životnost.

3. Podle délky práce s myčkou

U některých tlakových myček je v návodu napsáno, že by v kuse měly být používány maximálně například dvacet minut. Mnozí uživatelé však neradi čtou návody a pak se diví, že stroj „zavařili“.

Každopádně i podle selského rozumu lze usoudit, že malé myčky za tisíc nebo dva tisíce korun je vhodné použít na krátké ostříknutí a nejsou stavěné na hodinové drhnutí příjezdové cesty k domu.

Každopádně je důležité dodržovat základní pravidlo: napřed otevřít přívod vody z domovního řadu do myčky a až potom spustit umývání. Protože tou vodou se myčka chladí, a tím se zabrání jejímu poškození.

4. Podle průtoku a tlaku

Se stejným výkonem motoru může dosahovat myčka buď velkého tlaku, anebo velkého průtoku vody. Takže výsledný produkt v dané kategorii bude podle výkonu motoru vždy nějakým kompromisem. Když bude mít velký tlak, bude soustředěný do úzkého proudu a vymyje například i porézní dlažbu.

Když bude mít velký průtok vody, bude mýt rychleji, paprsek může být širší. „Takže když budu chtít umývat třeba terasu a chci mít práci rychle hotovou, budu muset zvolit výkonnou myčku s velký tlakem i průtokem, kdežto na ostříknutí auta mi bude stačit menší výkon, protože lak je hladký,“ upřesňuje Werner.

Někteří lidi zatracují možnost regulace tlaku, které bývá k dispozici hlavně u výkonnějších myček s tím, že si intenzitu zregulují hlavně tím, že si poodejdou, takže proud mytí pak není tak intenzivní. Avšak u výkonných myček má své opodstatnění. Například když budete čistit zabllácený motocykl a budete mýt detaily kolem motoru a elektroniky, nechcete, aby se voda pod tlakem dostala dovnitř.

5. Podle dalšího příslušenství

Zhruba od střední třídy lze k myčkám dokoupit i spoustu dalšího příslušenství. Například rotační trysky, které vytvářejí soustředěný paprsek proudu v širším pruhu ve srovnání s klasickou tryskou, takzvaného krtka, což je nástavec pro čištění trubek, ale třeba i okapových žlabů. Aktuálně po zimě se dokupují i nástavce na mytí automobilových podvozků v místech, kam by se člověk normálně nedostal.

Pro pokročilé kutily může posloužit i pískovací nástavec, jehož pomocí lze očistit od rzi jakýkoliv předmět, třeba staré plechové disky u auta, zrezivělé sloupky u plotu nebo bránu. Obecně je to tak, že čím výkonnější myčka, tím větší množství příslušenství k ní lze připojit.

Většinou se prodávají tak, že v základní sadě příslušenství najdete to, co je pro danou výkonovou kategorii ideální. Záleží pak na každém, aby si už na začátku rozmyslel, na co vlastně myčku chce využívat a podle toho zvolil výkonový typ a možnosti jeho rozšíření.

A pozor: neplatí tu žádná normalizace, jako když nabíječku k telefonu můžete použít i k novějšímu modelu. Předem si zjistěte, co ke konkrétnímu typu myčky lze dokoupit. Navíc, pokoušet se dokoupit například k nejnižšímu modelu myčky třeba rotační kartáč pro mytí dlažby by nemělo význam, protože by to výkonově ani nezvládla.