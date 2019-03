Mandloň z Budapešti má titul Evropský strom roku. Zádvorská lepa je pátá

Objevte Strom roku 2019 V evropském hlasování soupeří vždy vítězové národních kol. Nominace do dalšího ročníku české ankety se otevřou již ve čtvrtek 21. března, a to jako obvykle na webu www.stromroku.cz. Až do 30. dubna 2019 mohou jednotlivci, školy, spolky i obce, které chtějí pomoci stromům ve svém okolí, prostřednictvím tohoto portálu nominovat své zelené oblíbence. Porota z nich vybere dvanáct stromů, mezi kterými se ve veřejném online hlasování vybere ten, jež bude za Česko v Evropě soutěžit jako Strom roku 2019.