Zlato získaly Zahrada rodinné harmonie v Táboře a Zahrada jako pokojík u řadovky v Roudnici. „Za dobu pořádání soutěže jsem měla možnost osobně navštívit všechny přihlášené zahrady. Letošní ročník považuji za jeden z nejkvalitnějších v celé historii Zahrady roku. Je potěšující sledovat, jak se kvalita české zahradní tvorby postupně zvyšuje,“ konstatuje Jana Šimečková, ředitelka Svazu zakládání a údržby zeleně.
Šestice zelených rájů oceněných Zahradou roku 2026
Podobně to vidí i členka poroty Jitka Vágnerová: „Musím říct, že mezi tolika perfektními díly nebylo snadné rozdělit jen pár medailí. Jako porota jsme se ale na medailistech jednomyslně shodli.“ Můžete to také posoudit – ve fotogalerii výše najdete všech šest oceněných zahrad.
Zahrady do soutěže Zahrada roku přihlašují jejich projektanti nebo realizační firmy – vždy se souhlasem majitelů. Hodnocení je pro porotu nejen časově náročné, protože všechny přihlášené realizace osobně navštěvuje. Jen tak lze co nejobjektivněji posoudit kompozici, funkčnost, práci s rostlinami, kvalitu provedení i vztah k místu a uživatelům.
|
Zahrada jako obývák se vzrostlými břízami, přívětivá pro lidi i jezevčíky
|
V zahradě se má příroda setkávat s pohodlím moderního života, radí architektka