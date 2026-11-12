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Od malých zahrad s bazénem po pražský vnitroblok. Představujeme Zahrady roku

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V 18. ročníku soutěže Zahrada roku 2026, pořádané Svazem zakládání a údržby zeleně, pětičlenná odborná porota udělila šest ocenění: dvě zlaté, jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile, a zvláštní cenu poroty.

V 18. ročníku soutěže Zahrada roku 2026, pořádané Svazem zakládání a údržby zeleně, pětičlenná odborná porota udělila šest ocenění: dvě zlaté, jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile, a zvláštní cenu poroty. | foto: archiv soutěže Zahrada roku 2026, SZÚZ

V 18. ročníku soutěže Zahrada roku 2026, pořádané Svazem zakládání a údržby zeleně, pětičlenná odborná porota udělila šest ocenění: dvě zlaté, jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile, a zvláštní cenu poroty.
V 18. ročníku soutěže Zahrada roku 2026, pořádané Svazem zakládání a údržby zeleně, pětičlenná odborná porota udělila šest ocenění: dvě zlaté, jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile, a zvláštní cenu poroty.
V 18. ročníku soutěže Zahrada roku 2026, pořádané Svazem zakládání a údržby zeleně, pětičlenná odborná porota udělila šest ocenění: dvě zlaté, jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile, a zvláštní cenu poroty.
V 18. ročníku soutěže Zahrada roku 2026, pořádané Svazem zakládání a údržby zeleně, pětičlenná odborná porota udělila šest ocenění: dvě zlaté, jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile, a zvláštní cenu poroty.
20 fotografií
Pět zahradních profíků si letos poctivě prošlo 17 zahrad přihlášených do 18. ročníku soutěže Zahrada roku 2026, pořádané Svazem zakládání a údržby zeleně. Porota udělila šest ocenění. Dvě zlaté, jednu stříbrnou, dvě bronzové medaile a zvláštní cenu poroty. Vítězové byli slavnostně vyhlášeni 6. listopadu v brněnské Tržnici na Zelném trhu.

Zlato získaly Zahrada rodinné harmonie v Táboře a Zahrada jako pokojík u řadovky v Roudnici. „Za dobu pořádání soutěže jsem měla možnost osobně navštívit všechny přihlášené zahrady. Letošní ročník považuji za jeden z nejkvalitnějších v celé historii Zahrady roku. Je potěšující sledovat, jak se kvalita české zahradní tvorby postupně zvyšuje,“ konstatuje Jana Šimečková, ředitelka Svazu zakládání a údržby zeleně.

Šestice zelených rájů oceněných Zahradou roku 2026

1_ZLATO_Zahrada rodinné harmonie – Tábor
ZLATO_Zahrada rodinné harmonie – Tábor
1_ZLATO_Zahrada rodinné harmonie – Tábor
1_ZLATO_Zahrada rodinné harmonie – Tábor
20 fotografií

Podobně to vidí i členka poroty Jitka Vágnerová: „Musím říct, že mezi tolika perfektními díly nebylo snadné rozdělit jen pár medailí. Jako porota jsme se ale na medailistech jednomyslně shodli.“ Můžete to také posoudit – ve fotogalerii výše najdete všech šest oceněných zahrad.

Zahrady do soutěže Zahrada roku přihlašují jejich projektanti nebo realizační firmy – vždy se souhlasem majitelů. Hodnocení je pro porotu nejen časově náročné, protože všechny přihlášené realizace osobně navštěvuje. Jen tak lze co nejobjektivněji posoudit kompozici, funkčnost, práci s rostlinami, kvalitu provedení i vztah k místu a uživatelům.

Zahrada jako obývák se vzrostlými břízami, přívětivá pro lidi i jezevčíky

V zahradě se má příroda setkávat s pohodlím moderního života, radí architektka
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