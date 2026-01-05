Ve filmu Avatar od Jamese Camerona diváky fascinují bioluminiscenční rostliny měsíce Pandora, které svou nadpozemskou září mění krajinu v mystické místo. Tyto samoosvětlovací rostliny poskytují přirozené světlo v temných a hustých pralesích, čímž usnadňují navigaci a umocňují neskutečnou krásu tamního prostředí.
Nyní se zdá, že tato kouzelná vize přestává být pouhou fikcí a začíná se stávat součástí našeho světa.
Čínský biotechnologický startup Magic Pen Bio se sídlem v Che-feji nedávno oznámil průlomový úspěch. Výzkumníkům se podařilo vytvořit rostliny, které v noci emitují jasné a pouhým okem viditelné světlo.
Podle vedoucího vědeckého týmu, doktora Li Renhana, využili technologii editace genů k tomu, aby do buněk rostlin vpravili luminiscenční geny pocházející ze světlušek a svítících hub.
Cesta k úspěchu nebyla jednoduchá a vyžádala si celkem 532 kol technologických iterací. Li vysvětlil, že největší výzvou bylo dosáhnout takové úrovně jasu, aby byla záře skutečně viditelná i bez speciálního vybavení.
Tým musel optimalizovat enzymy v reakčním procesu, zvýšit jejich účinnost a upravit některé přirozené omezující geny samotných rostlin tak, aby cizí geny produkovaly světelné proteiny v dostatečném množství.
To, co odlišuje výsledky společnosti Magic Pen od podobných západních projektů, je právě intenzita světla. Zatímco starší pokusy často vyžadovaly dlouhou expozici fotoaparátu, aby byla záře vůbec patrná, tyto nové čínské rostliny svítí natolik jasně, že je lze pozorovat přímo v temném prostředí. Společnost již úspěšně vytvořila svítící slunečnice a v současné době pracuje na dalších odrůdách, jako jsou růže nebo lilie.
Možnosti využití této technologie jsou nesmírně široké a sahají od domácích dekorací až po městské plánování. Li Renhan si představuje, že by tyto rostliny mohly sloužit jako přírodní noční lampičky v dětských pokojích nebo lemovat cesty ve veřejných parcích.
Cílem je vytvořit snové scenérie podobné těm z Pandory, kde by celé parky v noci zářily přirozeným světlem. Tento inovativní přístup nabízí udržitelnou a vizuálně přitažlivou alternativu ke klasickému elektrickému osvětlení, která by mohla v budoucnu zcela proměnit noční tvář moderních měst.