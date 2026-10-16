Stačí se na dovolené projít kolem rozkvetlé zahrady a zahrádkáře napadne: téhle rostlině by to slušelo i u nás doma. Malá rostlinka se snadno vejde do batohu, semínka zase do kapsy. Jenže spolu s nimi může cestovat také něco, co si domů přivézt nechcete.
Rostlina nemusí mít okousané listy ani viditelné skvrny, aby představovala riziko. Některé škodlivé organismy pouhým okem nerozeznáte a onemocnění se nemusí hned projevit. Právě proto je nejjednodušší nechat rostliny na místě a přivézt si jejich fotografii.
Zdravý vzhled může klamat
Na rostlinách i v rostlinném materiálu mohou cestovat hmyzí škůdci nebo původci chorob. Po zavlečení do nového prostředí se mohou rozšířit a poškodit nejen pokojové květiny, ale také zahrady, zemědělské plodiny či lesy.
Jak vážné mohou být následky, ukazuje bakterie Xylella fastidiosa. V Evropě zahubila miliony olivovníků, mezi nimi i velmi staré stromy. Neznamená to, že každá rostlinka z dovolené způsobí podobnou katastrofu. Je to však příklad, proč se vyplatí předcházet zavlečení škodlivých organismů: některé škody už nelze napravit.
Ochrana zdraví rostlin se přitom týká každého z nás. Rostliny poskytují potravu lidem i zvířatům, vytvářejí prostředí pro další organismy a pomáhají ukládat uhlík. Jejich choroby a škůdci tak mohou zasáhnout mnohem víc než jeden záhon.
Z Thajska si rostlinku jen tak přivézt nemůžete
Kdo pomáhá chránit zdraví rostlin?
Při návratu například z Thajska, Egypta nebo Srí Lanky vstupujete do EU ze třetí země, tedy ze země mimo Evropskou unii.
Pro dovoz rostlin k pěstování, jejich částí určených k množení, cibulí či semen určených k výsevu se vyžaduje rostlinolékařské osvědčení. Pravidla se vztahují i na obsah zavazadel cestujících.
Argument „je to jen pro mě“ vás této povinnosti nezbavuje. Ani malé množství není automaticky výjimkou. Osvědčení vydává příslušný orgán ochrany rostlin v zemi vývozu a dokládá splnění stanovených rostlinolékařských požadavků. Účtenka z tržiště ho nenahradí.
U některých rostlin navíc platí zákaz dovozu nebo další omezení. Samotné získání osvědčení proto nemusí stačit. Pokud o dovozu uvažujete, podmínky si ověřte předem u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ), nikoli až při balení kufru.
Pozor i na ovoce a květiny
Dovozní pravidla se netýkají pouze sazenic. Rostlinolékařské osvědčení se při vstupu ze třetích zemí vyžaduje také pro řezané květiny a většinu čerstvého ovoce a zeleniny.
Výjimku z této povinnosti mají plody ananasu, kokosu, durianu, banánů a datlí. Jde ovšem o výjimku pro uvedené plody, nikoli o obecné povolení přivézt si jakoukoli tropickou rostlinu nebo její rozmnožovací materiál.
Zavazadlo mohou zkontrolovat celníci a cestující musí být schopen doložit splnění dovozních podmínek. Za dovoz bez požadovaného rostlinolékařského osvědčení může následovat i pokuta a zničení rostlin. Vlastní pravidla má také země, ze které odjíždíte: omezený může být už sběr nebo vývoz rostlin.
Rostlinolékařský pas: štítek s důležitými údaji
Možná jste si ho všimli na květináči nebo etiketě sazenice. Rostlinolékařský pas slouží při obchodování s rostlinami uvnitř EU. Pomáhá doložit splnění požadavků na zdraví rostlin a umožňuje dohledat jejich původ, což je důležité při zjištění škůdce nebo choroby.
Poznáte ho podle vlajky EU a nápisu „Plant Passport“. Obsahuje také botanický název rostliny, registrační údaje příslušného provozovatele, údaj o zemi původu a podle příslušných pravidel kód vysledovatelnosti.
Pas se používá zejména při obchodování mezi profesionálními provozovateli a při prodeji rostlin podléhajících pasové povinnosti přes internet. Při běžném přímém prodeji konečnému zákazníkovi se zpravidla nevyžaduje, takže jeho nepřítomnost na jednotlivém květináči sama o sobě neznamená porušení pravidel.
Důležité je oba doklady rozlišovat: rostlinolékařský pas pro obchod uvnitř EU nenahrazuje osvědčení potřebné při dovozu ze třetí země.
Vzpomínku si přivezte na fotce
Uvědomělý cestovatel nemusí přestat obdivovat exotické zahrady. Stačí si jejich krásu uchovat na fotografiích, poznamenat si název rostliny a po návratu se po ní podívat u důvěryhodného prodejce v Česku.
Stejnou opatrnost si zaslouží nákupy na zahraničních e-shopech. Objednáním rostliny nebo semen ze země mimo EU se dovozním pravidlům nevyhnete. Rozhodující je také to, odkud zásilka skutečně přichází.
Na souvislost mezi našimi každodenními rozhodnutími a ochranou rostlin upozorňuje evropská kampaň #PlantHealth4Life. Jedno z jejích doporučení je jednoduché: rostliny a semínka z exotické dovolené nechte tam, kde jste je objevili.
Ve spolupráci s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin a Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským