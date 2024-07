Nesvázaná zahrada na Šumavě nabízí padesát odstínů zelené i gejzír barev

„Je to zahrada spíše ´ležérního a venkovského´ stylu, a když se někde něco vysemení – tedy kromě plevelu – necháváme to zpravidla žít si svůj vlastní život,“ popsal čtenář Petr své a manželčino království pro soutěž Nejkrásnější zahrada 2024.

Zahradu spolu pomyslně rozdělili na několik částí, aby na ní našli útočiště a mohli čerpat potravu a její plody jak ptáci či hmyz, tak i oni sami. „Část u domu je víceméně okrasná a užitková. Dále od domu necháváme růst vysokou trávu s lučním kvítím, která se později seče na seno. A v poslední části je umístěn kurník a kotce pro králíky, protože tu s námi žijí i pejsci, kočky, papoušci, slepičky a králíci,“ vypočítává čtenář zvířecí spolubydlící.

O okrasnou zahradu a užitkovou část se stará Petrova žena, na něj prý zbyla kosa a hrábě. „O zahradu se snažíme pečovat s láskou a citem k přírodě. Letos jsme vybudovali tříkomorový velký kompostér, kde si děláme vlastní kompost, protože naše půda je dosti jílovitá, a tak je zapotřebí ji neustále vylepšovat,“ popisuje poctivý hospodář, co pro svou zahradu mj. dělají.

Na zahradě nechybí jezírko či pařeniště, přes které je nádherný výhled na šumavské kopce.

A odpovědně se tu snaží hospodařit i s dešťovou vodou. „Byť jsme na Šumavě, tak díky kopcům naše zahrada leží spíše ve srážkovém stínu – tak jsme se rozhodli ušetřit každou kapku a zainvestovali do cca 8m3 podzemní nádrže na vodu,“ popisuje Petr, že případné sucho by je nemělo překvapit.

Každopádně je v této zahradě pořád živo: „Krmítek byste tu našli asi osm, stejně jako různé pítka i úkryty pro živočichy. Letos potkáváme i hodně žabek, za což jsme rádi; někde jsem četl, že žáby si pamatují, kde se narodily, a vrací se tam později rozmnožit – tak to se máme na co těšit,“ dodává čtenář.

Se svou ženou prý vysazují ponejvíce květenu medonosnou a dlouho kvetoucí: „Prakticky od jara do podzimu tu něco kvete. Do budoucna chceme vytvořit ještě pár vyvýšených záhonů, a znovu vysadit pár ovocných stromů, kterým bohužel okousal kořeny hryzec. Ale i to k zahradničení patří.

Z občasných neúspěchů si tu prostě hlavu nedělají, berou je jako součást péče o zahradu. A radují se z každé maličkosti. „Radost nám letos udělal i prstnatec májový, který tu prý dříve hojně rostl, pak vymizel a teď se k nám zas vrátil,“ udává příklad čtenář Petr. „Jsme rádi v přírodě a jsme rádi za místo, kde žijeme. Kde, jak se zdá, je to ještě svět v pořádku,“ uzavírá ze Šumavy.